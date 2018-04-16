20 доказательств того, что если у тебя есть дети, то в цирк можно не ходить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С появлением детей наша жизнь становится в тысячи раз ярче и разнообразнее, и стоит на секунду отвернуться, как они уже пробуют мыло на вкус, раскрашивают маркерами собаку и стирают в тазике наши любимые сапоги. Дети — это непрекращающийся аттракцион, куда не нужны входные билеты, а выхода не предусмотрено. Остается одно: любить их безусловно и беспредельно.

AdMe.ru собрал веселые фотографии, которые доказывают, что дети — совершенно непредсказуемые существа.

«Вообще-то, это автопортрет моего 8-летнего племянника в футболке с миньоном»

«Я оставила своего 2-летку одного всего на пару минут»

Этому ребенку было очень скучно стоять в очереди

«Птичка? Не-ет! Опасная змея? Конечно, да!»

Когда ты пессимист с детства

«Сказал дочке, что на этом компакт-диске музыка»

«Попросила мою 3-летнюю дочь заменить туалетную бумагу. Она отлично справилась»

Когда мама велела надеть галстук

«Моя дочь рассердилась, когда я не позволила ей играть на моем телефоне за обедом. Так она выразила свой гнев»

«Потерял сына в магазине. Нашел его здесь»

«Мой 6-летний сын снова и снова спрашивал меня, не хочу ли я пойти в туалет, и я только что понял почему»

«Подруга позволила своему сыну надеть это худи на фотосъемку в детском саду с условием, что он снимет капюшон, когда будет фотографироваться. Но он не снял»

Объявление

«Мой 2-летний брат решил свалить вину за свое „преступление“ на Базза Лайтера»

«Так мои дети поняли правило „Не рисовать в доме“»

«ДНК-тест не нужен. Уверен, это моя дочурка»

«Увидела это. Мне стоит начать беспокоиться?»

«Так мой сын смотрит мультики на айпаде»

Совместный сон просто прелесть, не правда ли?

Когда позволила ребенку взять твой телефон всего на пару минут

«Это называется мода, мама»

Бонус: 2/3 вашей работы как родителя заключается в том, чтобы вот так смотреть на своих детей, пока они не начнут вести себя как надо