20 доказательств того, что детство — это настоящая игра без правил

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Чего детям не занимать, так это фантазии, смекалки и способности мыслить нестандартно. И пока взрослые живут по правилам и сами все усложняют, эти маленькие гении каждый день открывают мир с новой стороны.

AdMe.ru собрал 20 детей, которые живут только по своим собственным правилам.

«Я работаю официанткой, и сегодня девочка 3 лет захотела оплатить семейный ужин кредитной картой Барби. Я взяла карту и подделала чек, чтобы подыграть ей. Эта прелесть даже оставила мне чаевые!»

Оптимистичный детский взгляд на достижение целей

Маленький гений

«Мама, я просто хотел сказать, что День матери был бы невозможен без меня. Я буду ждать в гостиной свой подарок. С любовью, Джошуа».

«Мой 7-летний сын разбудил меня в 6:15 утра, чтобы подать завтрак, который он приготовил мне на День матери»

«Дочка на свое 10-летие заказала вместо торта лазанью»

«Я больше никогда не соглашусь подработать няней. Меня никто не предупреждал, что этот ребенок наполовину летучая мышь»

«Хорошо изучив мои привычки, этим утром дочка привлекла мое внимание своей политической повесткой дня»

«Можно мне, пожалуйста, завести щенка (настоящего)?!»

Эта 9-летняя девочка позвонила в 9-1-1, чтобы заказать сырные палочки. Офицер полиции выполнила ее просьбу, но заодно объяснила, для каких случаев существует служба скорой помощи

Когда ты маленькая девочка, идеальный мир тот, где мальчишки находятся от тебя как можно дальше

«Дочь только что показала мне свое гениальное творение»

«Пока все мы застряли в 2018-м, моя дочь уже живет в 3018-м»

У детей и котов очень много общего

«Фото моего сына для выпускного альбома в детском саду»

«Вот так дочь пыталась пронести домой контрабандную газировку»

«Апельсиновый сок». «0 сахора».

«Под контейнером — разбитое яйцо. Вместо того чтобы убрать за собой, сын решил оставить все так»

«Наш ребенок слишком трепетно относится к сохранности своих вещей»

«Наша собака написала на диван. Моя дочка задокументировала это событие, включая мою реакцию»

«Наша 4-летняя дочка надела эту пластиковую корону на домашнего цыпленка и заявила, что теперь будет любить ее вечно»

Юный Шерлок Холмс

«Когда моему другу было 8 лет, он настоял на том, чтобы одеться как клоун для семейной фотосессии, и теперь это мое самое любимое фото на свете»

Согласитесь, только дети знают, как сломать систему и покорить этот мир. Поделитесь с нами проделками ваших сорванцов.