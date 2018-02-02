20 фотографий, подтверждающих, что мужчины и женщины с разных планет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Простой тест на определение пола: что для вас главное в магазине? Если пустые примерочные, то вы женщина, если свободный стул, на котором можно посидеть и посмотреть в телефон, то вы мужчина.

AdMe.ru предлагает посмотреть 20 фотографий и очередной раз убедиться, что мужчины и женщины — существа с разных планет. Но, несмотря на все различия, главному это не мешает: эти люди полны любви и готовы принять странные особенности друг друга.

1. «Удивительно, что можно сделать за то время, пока девушка смотрит реалити-шоу»

2. «Моя девушка не любит гольф, но любит меня»

3. «Когда ваша девушка вегетарианка, а вы нет»

4. «Моя девушка сделала вегетарианские сосиски. Впервые откажусь от хот-дога»

5. Вот главное отличие женщин от мужчин — многозадачность

6. «Сказал своей девушке, что я не буду покупать нашему котенку свитер. Она пошла в магазин и купила это»

7. «Мой муж ходил за продуктами, поэтому вместо фруктов в нашей вазе кексы»

8. «Мой муж попросил купить ему сладости определенной фирмы. Теперь я знаю, как чувствуют себя мужчины, когда мы просим вас что-то купить для нас. Простите!»

9. Они ждут своих жен из магазина косметики

10. «Именно так моя жена меняет рулон туалетной бумаги»

11. «Сказал жене, что нужно пропылесосить. Она ответила, что у нас и так чисто, тогда я решил показать ей разницу (нет, это не кафель)»

12. «Когда парень не дает поиграть в приставку»

13. «Нашел свой кусочек рая, пока моя жена делает покупки»

14. «Моя жена хотела завести кошку, я был против. Мы нашли компромисс: теперь у нас 5 кошек»

15. «Лицо моего парня после 30-й фотографии»

16. «Мы с женой всегда ругались, когда наряжали елку. 4 года назад мы нашли компромисс, и теперь это стало традицией»

17. «Мой парень не верил мне, что его кот терроризирует мою кошку, пока его нет»

18. «Моя девушка сказала, что перестанет смеяться над моими „кроксами“ только в том случае, если я смогу найти обувь уродливее»

19. «Решил подарить своей девушке подушку с изображением ее собаки. Что-то пошло не так»

20. «Моя девушка пришла на мой день рождения в образе меня»

А на какие странности способен ваш любимый человек и как долго вы к ним привыкали? Поделитесь в комментариях!