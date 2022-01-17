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20 честных свадебных фото, которые обычно никому не показывают

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Многие молодожены хотят, чтобы их свадебные фото напоминали снимки из журналов. Потом этими идеальными кадрами они хвастаются перед родственниками и с ностальгией вспоминают свой особенный день. Но на деле о празднике куда больше говорят нечеткие селфи и случайные кадры, которые демонстрируют, как все было на самом деле. А их как раз показывать не принято.

Герои статьи AdMe.ru не постеснялись опубликовать именно такие честные снимки.

1. «Это мы возвращаемся со своей свадьбы в отель»

2. «Просто сижу на кухне в ожидании церемонии»

3. «Вот что случается, когда в день вашей свадьбы выходит дополнение к игре Animal Crossing»

4. «Сделала маникюр для нашего особенного дня, и жених сказал, что цвет моих ногтей ему кое-что напоминает»

5. «Жена удивила меня, надев эти носки в день нашей свадьбы»

На носках изображен логотип лондонского футбольного клуба «Арсенал». — Прим. AdMe.ru.

6. «Наконец-то я замужем! Вот мое селфи в 2 часа ночи после празднования»

7. «Кто бы еще отправился после свадьбы перекусить в фастфуд?»

8. «Сегодня я выхожу замуж»

9. «Свекровь сказала, что я могу выбрать на свадьбу любую еду. Я выбрала хлеб с кондитерской посыпкой»

10. «Когда заказывала эти кольца, то думала, что они будут совсем маленькими. Теперь я напоминаю судью в квиддиче»

11. «К месту церемонии нужно идти пешком больше 3 километров. Поэтому я купила себе вот такие свадебные ботинки»

12. «Как хорошо, что в моем платье есть карманы»

13. «В день, когда я купила свадебные туфли, моя диета закончилась. Вот что такое баланс»

14. «Я сделала индивидуальный оттенок помады для своей свадьбы»

15. «Момент, когда я впервые увидела себя в образе невесты, прямо перед церемонией. У меня до сих пор мурашки по коже!»

16. Утро невесты

17. «Я сделала коллаж из своих фото во время примерки разных платьев»

18. «Моя сестра перед церемонией»

19. В начале свадьбы и в конце

20. «Найдите человека, который будет смотреть на вас так, как смотрит на меня мой муж, когда я ем чизбургер и танцую»

В вашем архиве есть такие же яркие свадебные фото?

Фото на превью spilx / Reddit
2811414
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