20+ человек заказали знакомое блюдо, чтобы не было сюрпризов, но повар решил иначе

Когда мы заказываем в ресторане что-то на авось, нет ничего удивительного в том, что нас ждут сюрпризы. Можно даже сказать, что именно на них мы и рассчитываем. Но вот когда мы выбираем что-то знакомое, никаких неожиданностей нам не надо.

Мы в AdMe.ru с большим сочувствием прочитали различные треды, в которых пользователи поделились историями о том, как вместо вожделенной еды им принесли нечто иное. Кому-то посочувствовали, с кем-то посмеялись, а самые любопытные случаи решили собрать в эту статью.

22.

«Это тирамису мне принесли в одном московском ресторане. Стоило оно 320 рублей. Состав: 2 печеньки не первой свежести, взбитые сливки, одна малинка и шоколадная или фиг знает какая пудра».

21.

Со мной это случилось в германском городе Кельне. Во многих заведениях этого города в меню значится блюдо Halve Hahn, что в буквальном переводе означает «половинка петуха». Я уверяю вас, даже многие немцы, заказывая, ждут, что им принесут половину курицы-гриль. Но то, что вы действительно получите, так это ржаную булочку, кусок выдержанного сыра гауда, нарезанный сырой репчатый лук и горчицу. © Markus Mahlberg / Quora

20.

«Сегодня вечером заказал юго-западный салат со стейком. Я, конечно, понимаю, что блюда не всегда выглядят как на картинке, но...»

19.

В японском ресторане я заказывал миску лапши рамен с овощами. Я предполагал, что в блюде будет как минимум 3 вида различных овощей, но оказалось, что в этом заведении овощи — это один лишь репчатый лук. © Andrew Yao / Quora

18.

«Паста, которую я заказал за $ 12. Серьезно?»

17.

С того дня как я прибыл в Абиджан (Кот-д’Ивуар), я часто слышал, как люди говорили о месте, где подают удивительный рыбный суп с моллюсками и гигантскими креветками. В меню он значился как Assiette du pêcheur, что в переводе означает «Похлебка рыбака», а ниже было написано, что это суп из рыбы и морепродуктов. Поскольку ресторан был далековато от нас, мы решили заказать доставку на дом. Мы взяли суп и жареную картошку, но, когда нам доставили заказ, все было совсем не так, как на картинке в интернете: в моей миске была половина рыбины, с кожей, головой и хвостом, целый краб прямо в раковине, а также какие-то другие странные кусочки, которые я не смог опознать. Цвет похлебки был коричневым, аромат сильно отдавал специями, а вкус... просто ужасен. © Youness Belhaj / Quora

16.

«Я увидела фото этого десерта на сайте ресторана и целый месяц ждала возможности попробовать его. Сверху — то, что они разместили, снизу — то, что принесли».

15.

В Вене мы отправились на ужин в итальянский ресторан. У этого заведения были отличные рейтинги, поэтому мы с нетерпением ждали хорошей трапезы. Я заказала пиццу для дочери и кальмары с томатами для себя. В то время как моя дочь счищала пласты сыра со своей вегетарианской пиццы, я смотрела на то, что подали мне. Что это за штука со странными на вид травами и овощами, плавающая в водянистом соусе? Кальмары даже до конца не разморозились, и где томаты? © Amina Lachachi / Quora

14.

«Когда я заказываю бургер из тунца, я вовсе не жду, что мне принесут салат из тунца на бургере».

13.

С друзьями пошли во французский ресторан. Место было очень пафосное, и цены там начинались примерно с $ 35. В меню я увидела мидии в чесночном соусе с базиликом. Я ела нечто подобное в итальянском ресторане, и это было лучшее блюдо в моей жизни. Конечно, это будет вкусно! То, что принесли, оказалось маленькой тарелочкой мидий в кокосовом бульоне. Если там и были чеснок или базилик, то на вкус это никак не повлияло. Блюдо было настолько отвратным, что я не осилила и половины. © Kimberly Davies / Quora

12.

«Приятель пошел в ресторан в Японии и заказал пиццу с колбаской и салями. Кто же мог знать, что они поймут его так буквально и принесут вот это».

11.

Когда я впервые приехал в Японию, я заказал в ресторане спагетти неаполитано. Я ожидал спагетти с хорошей густой итальянской сальсой ну или с соусом из томатов и моркови. Вместо этого я получил макароны с кетчупом и кусочками ветчины или бекона. И, поверьте мне, это еще одна из лучших японских адаптаций американской кухни. © Charles Jannuzi / Quora

10.

Это ризотто за $ 15. По консистенции как суп, и в нем жирные сливки, сыр с плесенью, цельные куски сырого яблока, сушеная клюква, киноа вместо риса и сверху хрустящая сырная корочка. Это блюдо настоящий кошмар. © thedirtythirties / reddit

9.

Мы жили в Вольтерре в отеле, известном своей едой. Я понятия не имею почему, поскольку обеды, которыми нас кормили (у нас было «все включено»), отличались не только крошечными порциями, но и были просто несъедобными. Поэтому однажды мы решили купить хотя бы закуску, чтобы перестать сомневаться в их кухне. В меню были крок-месье — идеально, очень распространенное блюдо. Не очень по-итальянски, но неважно. То, что нам принесли, было бутербродом из 3 несвежих кусочков хлеба, яйца вкрутую, помидора, сыра, ветчины и салата. Мне наплевать, что мы в Италии. Не ставьте в меню блюдо, если вы не умеете его готовить. Не хвалите свою высокую кухню, если вы не знаете основ. Возвращайтесь в кулинарную школу и закончите ее, прежде чем начинать брать деньги с людей. © Margery Caroline Whittle / Quora

8.

«Десертная тарелка за $ 15 из ресторана в Дублине. Я прожил в этом городе 4 года и непривередлив в еде, но это был первый раз, когда я не смог сдержать смех».

7.

Мы с друзьями путешествовали на велосипедах и остановились перекусить в кафе недалеко от Лиона. Так как мы хорошо говорим по-французски, у нас не было проблем с меню. Там значилось нечто под названием «Лягушачьи лапки», и мы решили выбрать это блюдо, чтобы попробовать нечто традиционное. Когда мы приступили к еде, то все отметили, насколько вкус похож на курицу, и это показалось странным. Официантка, собиравшая тарелки с нашего столика, ответила на наш вопрос так: «Конечно же, это были не лягушки, лягушачьими лапками в нашей местности называют мясо вокруг вилочковой косточки у птицы». © James Foreman / Quora

6.

«Заказал в суши-ресторане острого хрустящего лосося и получил острого лосося на хрустящих чипсах».

5.

Я заказала нежный йогурт и шоколадный пирог с малиной. Десерт стоил около € 18. А получила то, что в российских супермаркетах продают по 40 рублей за штуку, — творожный сырок с глазурью. Просто сверху лежали пара ягод малины, листики мяты, а на тарелке тут и там были капли малинового соуса. Самый дорогой сырок, который у меня когда-либо был. © Anna Kesselman / Quora

4.

«Взял фирменный томатный суп».

3.

Лично со мной такого не случалось, но я знаю, что неосторожных посетителей в китайских ресторанах иногда вводит в заблуждение название этого сычуаньского блюда, которое в буквальном переводе означает «говядина, варенная в воде». Ну, это звучит очень просто, не так ли? Возможно, это что-то, что вы можете безопасно заказать для своей пожилой тети, которая не любит острую пищу? Неправильно. «Варенная в воде говядина» содержит почти все из богатого арсенала специй, которые сычуаньская кухня может положить в одно блюдо: сушеный перец чили, паста из чили-бобов, сычуаньский перец и достаточное количество чеснока, чтобы держать вампиров на расстоянии многих километров. © Eòghann Peadarson / Quora

2.

Был в командировке в Париже. Зашли с коллегами в ресторан. В меню значились «колбаски андуйет». Заказываю. Официант пытается меня отговорить: «Месье, наши колбаски не похожи на ваши», но я все же настоял на своем. Приносят заказ, разрезаю колбаску, и вдруг из нее начинают высыпаться какие-то кусочки. И запах. Этот запах я никогда не забуду. Мораль этой истории такова: доверяйте парижским официантам. © Gary Dusbabek / Quora

1.

Я часто заказываю салат «Цезарь». Это такое простое классическое блюдо, но, по-моему, каждый шеф-повар считает: «Я могу сделать лучше». Что я жду: салат ромэн, гренки, курица, соус «Цезарь», пармезан. А теперь посмотрим, что я получаю, — это не салат «Цезарь»! © Donal Clancy / Quora