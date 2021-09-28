20+ человек, у которых в доме так круто, что друзья ходят к ним в гости, как в музей

Некоторые люди, когда делают ремонт, находят такие удачные интерьерные решения, что гости рты от изумления открывают, когда к ним приходят. И видят, например, пруд с рыбками прямо в доме или диван, встроенный в стену.

Пользователи интернета показали фотографии своих крутых интерьеров, которыми, как считаем мы в AdMe.ru, можно любоваться бесконечно.

1. «У моих бабушки и дедушки в гостиной есть пруд с рыбой»

«Мой дедушка еще в 70-х годах подобрал попутчика и приютил его на некоторое время. В качестве благодарности парень построил в гостиной пруд с рыбками. Да, мой дедушка немного странный. Кстати, запаха совсем нет. А вот тут можно увидеть больше фоток этого творения».

2. «У предыдущего владельца раньше тут был камин. Мы могли бы поставить сюда телевизор, но решили встроить в стену диван»

3. Спорим, вы никогда бы не догадались, что за этой дверью находится огромная кладовая?

4. «Наша спальня»

5. «Прототип нашего „стекающего“ зеркала»

6. «Мои маленькие джунгли»

7. «Это наша спальня. Цвет подсветки можно менять»

8. «Это журнальный столик из бетона и дерева. Весит, кстати, около 90 кг»

9. «У моих соседей есть горка, которая ведет из столовой в подвал»

10. «Это моя квартира, вид днем и ночью»

11. «Наша кухня на Филиппинах»

12. «Домашний офис моего клиента: до и после»

«Клиентка не хотела тратить деньги на обои, поэтому я вручную нарисовала для нее акцентную стену».

13. «Переделала этот уголок под рабочее место»

14. «Мое любимое место, где можно провести серый дождливый день»

15. «Эти лампы выглядят так, будто они из сказки про фей»

16. «Столовая в нашем старинном доме»

17. «Приятель сказал мне, что я должен показать свою квартиру всему интернету»

18. «Наш обеденный стол заполнен детальками Lego»

19. «Уголок в нашей библиотеке»

20. «В моем жилье мало места для хранения, поэтому я использовал свои велосипеды для создания инсталляции»

21. «Вот мой уютный маленький уголок для учебы и чтения»

22. «Я переделал свою кладовку в уютный кабинет, чтобы сэкономить место»

23. «Наша кухня не видела ремонта с 60-х. Вот что мы с ней сделали своими руками»

24. «Моя жена сказала категорическое „нет“, когда я его собирал. В общем, вот наш новый обеденный стол»