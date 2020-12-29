20 человек поделились своими новогодними традициями, которые способны согреть в самый лютый мороз

Мы маленькие, родители молодые. Да что там родители, бабушка с дедушкой еще молодые, а праздник у них дома. Мы все представляем какого-нибудь персонажа, и я, конечно же, д’Артаньян. Классно, что я хотя и отрывками, но помню эти мероприятия. Пытаюсь найти фотографии «новогодней рыбалки». Это когда натягивалась штора в дверном проеме, с одной стороны стояли мы с удочками, а с другой стороны было «море с подарками».

Все были счастливы, и было это как будто только вчера. Жаль только, что не вчера. © FelixJanssen / Pikabu