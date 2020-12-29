20 человек поделились своими новогодними традициями, которые способны согреть в самый лютый мороз
Новый год — это золотистые огоньки гирлянды, пушистая елка и разноцветные игрушки, праздничный стол и шуршащие обертки долгожданных подарков. Это время душевных разговоров и уютных вечеров в кругу самых близких.
Мы в AdMe.ru очень любим, когда пользователи делятся теплыми воспоминаниями и моментами. Новый год уже совсем близко, и к этому празднику мы собрали забавные, добрые и трогательные семейные традиции, которыми поделились пользователи сети. Парочку, кстати, планируем воплотить в своем доме.
- Каждый год я покупаю свечи и пеку торт, выхожу на улицу и жду, когда ветер задует свечи. © PKorolyovskiy / Twitter
- Каждый год в конце декабря я выбираю свежий мандарин, пишу на нем число наступающего года и добавляю в коллекцию. Как ни странно, фрукты 2016-го и 2017-го внешне еще ничего, а вот 2018-й уже потерял презентабельный вид. Кажется, они и правда чувствуют, как прошел мой год. © Demezido / Pikabu
- Пару лет назад 31 декабря я спонтанно предложил всем членам моей семьи поделиться друг с другом воспоминаниями на тему, что хорошего у них произошло за этот год. Я задумался, что мы как-то пропускаем мимо или быстро забываем все хорошие моменты. И вот проходит очередной год, и нам кажется, ничего хорошего не случилось. Теперь 31 декабря мы уделяем время общей беседе и вспоминаем, что хорошего было у нас в этом году. © SUPERROBOT / Pikabu
- Для нашей семьи в последнее время традицией стало собирать еловые венки с лентами и колокольчиками. Садимся в новогодний вечер с братьями и сестрами и мастерим руками, а потом весь дом пахнет елочками. И еще одна традиция — писать планы на год вперед. А через год доставать и смотреть, что там было и что свершилось и удалось. © Маша Карась / TheQuestion
- Одна моя знакомая и ее будущий супруг брали микроавтобус, украшали его, устанавливали колонки и катались всю ночь 31 декабря по городу, поздравляя всех, кто встречался на пути. Думаю, заряд от таких эмоций на весь будущий год просто потрясающий. Давно мечтаю о микроавтобусе. © Ramireztlt / Pikabu
- Нашей семейной традиции уже больше 35 лет: мы маскируем рождественские подарки. На упаковку этого подарка ушло более 80 часов. © altrefrain / Reddit
- Мой папа никогда не ставил елку до моего дня рождения, потому что у нас была традиция наряжать ее на мои именины. 5 лет назад я переехала, а он до сих пор верен традициям. © Kcutch / Reddit
- У меня есть традиция незадолго до Нового года читать «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Читаю торжественно и вслух, чтобы любимый мужчина и кот тоже получили заряд праздничного настроения. Если же нет возможности это сделать, то смотрю экранизацию этого произведения, но исключительно версию Александра Роу. © Юлия Лещева / TheQuestion
- Отец работает машинистом. Часто в рейсе на Новый год. Говорит, что, когда бьют куранты, все машинисты одновременно подают сигнал или гудок. © Андрей Петров / TheQuestion
- Лепить всей семьей равиоли — традиция, которой уже больше 100 лет. © tjseminara / Reddit
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Мы маленькие, родители молодые. Да что там родители, бабушка с дедушкой еще молодые, а праздник у них дома. Мы все представляем какого-нибудь персонажа, и я, конечно же, д’Артаньян. Классно, что я хотя и отрывками, но помню эти мероприятия. Пытаюсь найти фотографии «новогодней рыбалки». Это когда натягивалась штора в дверном проеме, с одной стороны стояли мы с удочками, а с другой стороны было «море с подарками».
Все были счастливы, и было это как будто только вчера. Жаль только, что не вчера. © FelixJanssen / Pikabu
- У нас в семье традиция — каждый Новый год встречать в новой стране. Путешествия всегда приносят столько эмоций, а встреча праздника в другой стране — это что-то невообразимое! Тут и атмосфера, и традиции. © ImejuMnenie / Pikabu
- У нас главное в новогоднюю ночь — не скучать. Поэтому мы придумываем разные конкурсы со стихами, песнями, танцами и не только. Однажды даже индийский фильм «сняли». Компания была большая и разношерстная, поэтому вышло кино с большим количеством персонажей. Также стараемся под каждый знак придумать свой обычай. Например, в год Зайца мы ели волшебную морковку, а в год Свиньи мы радостно хрюкали, даже песни «прохрюкивали». © SvetlanaOmelchenko / 7dach
- Обычно каждый год кто-то из моей семьи становится книжной феей и покупает для всех книги. Это потрясающе, потому что издания, которые дарит мне мама, отличаются от тех, что дарит, например, брат. © CandidMoment / Reddit
- Наша покойная бабушка дарила действительно глупые подарки, например собачьи вкусняшки или свечи для торта. Теперь, когда она ушла, мы продолжаем традицию, даря друг другу «бабушкины» подарки, содержащие самые глупые и бесполезные вещи, которые только можно вообразить. © Ug0linisHOT / Reddit
- Когда я был маленьким, у нас была семейная традиция покупать рождественскую елку в супермаркете. Мы с братьями играли в прятки между стеллажами, пока папа выбирал дерево. Каждый год я ждал этого похода и веселился от души. Мне сейчас 25, и уже пару лет я сам выбираю рождественское дерево. Но только сейчас я понял, что мой отец все эти годы притворялся: процесс покупки занимал куда больше времени, чем требуется, а папа просто давал нам возможность подурачиться. Вчера я спросил его, так ли это на самом деле, а он просто улыбнулся, немного посмеялся и сказал: «О да!» © mccraabi / Reddit
- Сын каждый год выбирает для елки новое украшение. Получается, что дерево хаотично украшено случайными игрушками. Но зато оно хранит воспоминания о том, что ему нравилось. © daddywookie / Reddit
- Обожаю вышивать снежинки. Планирую сделать такую вышивку новогодней традицией. © dmoneyvibes / Reddit
- Каждый раз в канун Нового года мы едем на побережье, берем походную печь и выпиваем первую в году чашку чая, наблюдая за красочными фейерверками над морем. © mouldy95 / Reddit
- Мама заворачивала крошечные презенты (лак для ногтей, кольца) и прятала между веток елки. Ну а мы обшаривали дерево до самого утра в поисках подарков. Мама завела эту традицию, когда мы были совсем маленькими. Сейчас мне 27, а она все еще прячет подарки на елке. © CaptainHope93 / Reddit