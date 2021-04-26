20+ человек рассказали про свои привычки, о которых другие бы предпочли молчать в тряпочку

Иногда я случайно вспоминаю какие-то неприятные вещи, которые я сказал или сделал когда-то, и просто ежусь про себя, даже если это произошло около 10 лет назад и я уверен, что никто об этом не помнит. © Unknown author / Reddit

Когда я занимаюсь чем-то, что требует скрупулезности, например шью или собираю пазлы, я высовываю язык. Чем он мне помогает, я не знаю, но у меня так лучше получается выполнить работу. © Наталья Павлова / Яндекс.Кью

Когда я ставлю на стол тарелку с едой, я должен следить за тем, чтобы на ней ничего не соприкасалось. Затем я ем все по отдельности, начиная с наименее любимой пищи и заканчивая самой любимой. © Semsilent / Twitter

У меня есть странная привычка: в транспорте я стараюсь сесть так, чтобы видеть, что в телефоне соседа. Однажды я так уткнулась в чужой экран, а там фотографии моего мужа с какой-то дамочкой. И он ее обнимает за плечики. Ну, думаю, все. Поднимаю глаза, а там сидит полная копия моего благоверного. Потом уже присмотрелась, ну не так чтоб совсем один в один, но на фото очень похоже. Теперь стараюсь в транспорте книжку читать — ну его, у меня сердце не железное.