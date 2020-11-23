20+ человек рассказали, какие правила из их детства не дают им и сейчас спокойно спать по ночам

Мне нельзя было закрывать дверь в свою комнату, потому что в ней стоял пылесос. Тогда мне это казалось логичным, но спустя 30 лет я понял: да с чего бы это в трехкомнатной квартире не нашлось для техники другого места? © gp800 / pikabu

У моих родителей было много правил, но одно всегда казалось мне странным: не полоскать горло. Неважно чем. Это может быть вода или жидкость для полоскания зубов. И это не значит, что у нас не было зубного эликсира, — был. Но как только они слышали, как я пытаюсь полоскать им горло, они вбегали в ванную и кричали, чтобы я прекратил. © Derek Clarke / Quora

Мы должны были просыпаться всякий раз, когда родители вставали, даже если было 4 часа утра. Я вышла замуж, переехала и однажды, когда проснулась вместе с мужем и села с ним смотреть телевизор, сказала, что все еще не выспалась. А он ответил: «Тогда иди спать». Это было похоже на те моменты в телешоу, когда актер просто удивленно таращится в камеру, — я внезапно осознала, что могу просыпаться когда захочу. © _LaceBatman28_ / Reddit