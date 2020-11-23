20+ человек рассказали, какие правила из их детства не дают им и сейчас спокойно спать по ночам
Ограничения, которые устанавливают ребенку родители, помогают ему ориентироваться в окружающем мире, понимать, какое поведение допустимо, а какое нет. Справедливые и взвешенные правила помогают семье жить размеренной и предсказуемой жизнью.
Но мы в AdMe.ru прекрасно знаем, что живем не в идеальном мире. И некоторые родители устанавливают такие правила, что от них не то что пользы нет, но и логику сложно найти. К сожалению, у нас скопилось много примеров.
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Я должна была учиться только на 4 и 5. Если в моей тетради появлялась описка, ошибка или поправка, я обязана была переписать всю тетрадь от начала до конца, даже если помарка была на последней странице! А еще мне нельзя было брать что-либо в холодильнике без спроса. © Olga Blagotsinnova / Facebook
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В детстве мама запрещала мне болеть. Если я простужалась в садике, она запирала меня в комнате «подумать над своим поведением». © Подслушано / VK
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Мне разрешали отрывать только 3 листа туалетной бумаги во время посещения сортира. В том числе если я ходила по-большому. Я клянусь, моя мама стояла снаружи и слушала. И, если я отрывала больше бумаги, она на меня кричала и чуть ли не выламывала дверь. © The_lonliest_girl / Reddit
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Нам разрешали вести дневники, но только при условии, что мы должны давать их читать родителям. Я завела фальшивый дневник, полный скучных записей. © CrazyCoKids / Reddit
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Мне нельзя было закрывать дверь в свою комнату, потому что в ней стоял пылесос. Тогда мне это казалось логичным, но спустя 30 лет я понял: да с чего бы это в трехкомнатной квартире не нашлось для техники другого места? © gp800 / pikabu
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У моих родителей было много правил, но одно всегда казалось мне странным: не полоскать горло. Неважно чем. Это может быть вода или жидкость для полоскания зубов. И это не значит, что у нас не было зубного эликсира, — был. Но как только они слышали, как я пытаюсь полоскать им горло, они вбегали в ванную и кричали, чтобы я прекратил. © Derek Clarke / Quora
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Мы должны были просыпаться всякий раз, когда родители вставали, даже если было 4 часа утра. Я вышла замуж, переехала и однажды, когда проснулась вместе с мужем и села с ним смотреть телевизор, сказала, что все еще не выспалась. А он ответил: «Тогда иди спать». Это было похоже на те моменты в телешоу, когда актер просто удивленно таращится в камеру, — я внезапно осознала, что могу просыпаться когда захочу. © _LaceBatman28_ / Reddit
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В детстве я очень любила жевательную резинку, но жевать ее мне можно было только по субботам. Мама не хотела, чтобы я привыкала к излишествам, а училась всегда держать себя в рамках. Так что каждый понедельник она покупала жвачку и держала ее у меня на столе. Мне не разрешалось прикасаться к ней до субботы. © Ruparna / Quora
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Мы не могли есть масло, пока нам не исполнилось 13 лет, только маргарин. Потому что (я цитирую) «дети не могут оценить вкус масла, и это слишком роскошно — тратить его на них, если они не чувствуют разницы». Тот факт, что невозможно оценить вкус того, что ты никогда не пробовал, как-то ускользал от нашей мамы. © Allenahansen / Reddit
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Запрещалось гулять, если мамы не было дома. Запрещалось ходить в гости к подругам или пускать их на порог квартиры. Если хочешь общаться — высовывайся в форточку или разговаривай в подъезде, на лестнице. Запрещалось есть в гостях. © Светлана Нефедова / Facebook
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В детстве мне не разрешали смотреть грустные фильмы. Когда мне было 3 года, я увидела «Паутину Шарлотты» и была безутешна после того, как паучиха умерла. Мои папа и мама были сбиты с толку такой демонстрацией эмоций, поэтому они запретили все фильмы, которые могли бы меня расстроить. © katie3294 / Reddit
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Мне не разрешали развешивать плакаты на стенах моей спальни. Видимо, уродливые обои на стенах были дорогими и моя мама не хотела, чтобы в них были дырки. Когда я уехала учиться в колледж, она содрала обои и перекрасила комнату. © msmacb / twitter
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У нас во дворе был один из тех больших батутов, и никому из моих друзей не разрешалось находиться на нем без письменного согласия их родителей. Я помню, как моя мама распечатывала бланки, чтобы я передавала их своим друзьям, когда мы ждали их в гости. © Soundsystems / Reddit
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Никаких разговоров в машине или за обеденным столом. Мой папа ненавидел и все еще ненавидит болтовню, даже если речь идет о важных вещах. Он считает, что в разговорах вообще нет необходимости, и не понимает, почему люди говорят о чем-либо, если только это не вопрос жизни и смерти. © Liz Vande Putte / Quora
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Был период, когда родители по каким-то необъяснимым мне причинам не разрешали мне пить во время еды. Мол, чаем себе желудок забиваю, надо сначала есть, а потом пить, чтобы я не жаловалась, что я наелась и больше не хочу. Мне приходилось через силу в себя все запихивать, лишь бы поскорее сделать пару глотков воды. Не помню, сколько это длилось, но в какой-то момент этот их бзик пропал. © HereshNeale / pikabu
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Мне не разрешали сидеть на новом мягком уголке во время просмотра телевизора, только на табуретке. И нельзя было трогать гарнитур-стенку в гостиной, потому что она была лакированная. А еще у нас был ковер на полу, и на него нельзя было наступать. © Мари Филиппова / Facebook
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Запрещали прикасаться к духовке. Почему-то мама и папа боялись, что я сожгу дом. Поэтому по сей день я, честно говоря, не знаю, как правильно использовать обычную духовку. © Kevin Turner / Quora
- Абсолютно никаких футболок с каким-либо принтом на них или фирменной обуви, потому что «я не позволю вам быть ходячим рекламным щитом». © SpaceLeftEmpty / twitter
- Я очень любила книги про Гарри Поттера. И в ожидании 6-го и 7-го тома перечитывала предыдущие. Когда родители поняли, что я пошла на 3-й круг, начали запрещать, даже были попытки прятать. Считалось, что я зацикленная и ограниченная. © IMarisaMalfoy / pikabu
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Мне не разрешалось сидеть на кровати. Кровать была заправлена крахмальным покрывалом, и в спальню днем мы не заходили. Когда у меня появилась своя квартира, привычка осталась — лежу, только когда больна. © Татьяна Шеварова / Facebook
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Когда мне было 14, мама запретила мне делать селфи. Это было в 2009 году, и я ненавидел ее за это, ведь все мои друзья выкладывали милые фото, а я не мог. © flaced***s / Reddit
- Одно странное и абсурдное правило, которое установили для меня мои родители, заключалось в том, что я должна была носить только юбки или платья, ведь я же девочка. © Keira Alesco / Quora
- Можно было выпивать только полстакана молока за раз. Разрешалось налить полстакана, выпить, а потом выпить еще полстакана. Но не полный стакан. Говорили, что это потому, что молоко дорогое, и родители не хотели, чтобы его пили зря. © foodleech / Reddit
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Мне до 16 лет запрещали выходить на улицу, только в школу или магазин. Еще все детство от меня закрывали телевизор, в день разрешали только 2 часа смотреть его, и то только советские комедии... Я уже молчу про каждодневный огромный список дел по хозяйству, включая колку дров и копание огорода. © Кира Булаткина / Facebook
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Все свое детство я давилась растаявшим мороженым. Мама специально топила его в микроволновке и предлагала мне сладкую, липкую жижу. И не то чтобы у меня было больное горло, просто она считала, что холодное портит зубную эмаль.
- Мне нельзя было мыть пол, ползая на коленях, — только согнувшись пополам, попой кверху. «Потому что так положено». Нельзя было остаться ночевать у подруги, потому что «у тебя что, своего дома нет?», хотя с ее родителями мои были знакомы, и это была прекрасная семья. Мне обязательно надо было ходить на дискотеку — «А что ты все дома сидишь?» Мама и папа потом караулили, когда я возвращаюсь, патрулировали на улице (телефонов-то мобильных не было). И это только начало списка. © Ksaverija / AdMe.ru
- В детстве мне запрещали пить некипяченую воду. При этом заранее воду не кипятили никогда. Так что, если я, маленькая девочка, набегалась и захотела попить, нужно было ждать, когда вскипятят полный трехлитровый чайник, нальют в стакан, а затем еще ждать, когда вода остынет, и только потом пить. А я все это время стою рядом и плачу от дикой жажды. © Анна Анна / Facebook
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Когда я гуляла с подружками во дворе, мне нужно было каждый час подходить под окна и со всей дури звать маму. Прекратить вопить можно было только тогда, когда она выглядывала и орала в ответ. И так делалось не потому, что она волновалась за меня, за мою безопасность, а потому что так я должна была научиться следить за временем.
А все ли правила вашего детства казались вам логичными? Смогли ли вы понять, когда выросли, почему так поступали родители?