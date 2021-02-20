20+ поступков родителей, которые нанесли детям такую рану, что она не заживает даже с появлением морщин

Когда вы в гостях у друзей и пора уходить, но другие дети все еще играют, а ты вынужден стоять в коридоре, потому что взрослые еще не наболтались. Тебе приходится таращиться на кофейный столик и не играть с другими детьми. © PM_MEOttoVonBismarck / Reddit

Еще хуже, когда вы в итоге пытаетесь ускользнуть, чтобы снова поиграть. Родители замечают вас и заставляют вернуться, но они сами все еще не готовы уйти. © konibear890 / Reddit

Когда тебя несправедливо обвиняют, ты пытаешься защитить себя, но тебя просят заткнуться или, что еще хуже, угрожают тебе наказанием. © AnnoyedJames / Reddit

И пока ты пытаешься защитить себя, они говорят: «Прекрати оправдываться!» Я не оправдываюсь, я даю объяснение! © invisibleandproud / Reddit

«О, у тебя важный экзамен? Просто подожди, когда ты станешь взрослым и столкнешься с реальными проблемами». При этом проваленный экзамен приводил к реальным наказаниям дома. © shf500 / Reddit

В детстве люто ненавидел, когда мама сравнивала меня с другими детьми, даже не представляя, какие они на самом деле! © Podslyshano / Twitter

Мне лет 14–15, мама купила платье, оно мне очень нравилось. До сих пор помню (мне 43) цвет, фасон, какой был вырез горловины. Приехала к нам в гости в деревню тетка из города и жалуется: жить тяжело, есть нечего. Мама ей собрала баулы с едой: яйца, молоко, сметана, мясо. А перед отъездом родственница и говорит: «Ой, какое хорошее платье на Светке, мне бы подошло». Мама сняла его с меня и отдала ей. Я дар речи потеряла. А потом оказалось, что эта тетка торговала вещами на рынке, и наши там тоже были. © 01CBETA / Pikabu