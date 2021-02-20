20+ поступков родителей, которые нанесли детям такую рану, что она не заживает даже с появлением морщин
Большинство психологов советует искать причину всех проблем в детстве. Так, например, если в юные годы у вас был травмирующий опыт, он может оказывать влияние на ваши мысли и поведение во взрослой жизни.
Мы в AdMe.ru собрали читательские ответы на вопрос «Что вы ненавидели в детстве больше всего?». Возможно, кому-то они помогут изменить отношения в семье к лучшему.
Игнорирование и обесценивание чувств ребенка
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У меня был отец, который высмеивал все, что меня интересовало или увлекало. Всякий раз после того, как я раскрывался ему и рассказывал о том, что мне нравится, он использовал мои откровения для наказания и отбирал у меня то, что мне было особенно дорого. © prezuiwf / Reddit
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Я вырос, но по-прежнему ненавижу, когда взрослые спрашивают у ребенка, что не так. Ребенок раскрывается, а потом над ним насмехаются, потому что это, оказывается, недостаточно серьезная причина. Затем бедняге говорят, что он не знает, что такое тяжелая жизнь, и т. д. Я ненавижу это. © whitethrowblanket / Reddit
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Мои дневники читали. Знаете, какое ощущение? Как будто злые великаны взяли тебя, как игрушку, и вертят, наплевав на твое мнение. © Эркарри / AdMe
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Я ощущал, что мои чувства не имеют значения. Если я не чувствовал себя счастливым, то, по мнению родителей, я должен был «преодолеть это». Мне запрещали плакать и требовали найти хотя бы стоящую причину для слез. © spamgolem / Reddit
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Больше всего я запомнил, что некоторые взрослые не относились ко мне как к человеку только потому, что я был ребенком. © Fifty4FortyorFight / Reddit
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Мне было лет 5–6, я мечтала о домашнем животном, любом. На все мои просьбы завести хоть хомячка, хоть черепашку ответ был один — «нет», без объяснения причин отказа. Но вдруг в одно прекрасное утро мама мне говорит, что принесет после работы черепаху. Боже, я чуть с ума не сошла от счастья, я не могла дождаться вечера. И наконец-то мама вернулась с работы! И она принесла черепаху, только та черепаха была игрушечная, на колесиках, с веревкой. Это было как удар под дых. Прошло уже больше 40 лет, а то ощущение обиды и горечи до сих пор присутствует. © Aqua0305/ Pikabu
Несправедливость
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Когда вы в гостях у друзей и пора уходить, но другие дети все еще играют, а ты вынужден стоять в коридоре, потому что взрослые еще не наболтались. Тебе приходится таращиться на кофейный столик и не играть с другими детьми. © PM_MEOttoVonBismarck / Reddit
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Еще хуже, когда вы в итоге пытаетесь ускользнуть, чтобы снова поиграть. Родители замечают вас и заставляют вернуться, но они сами все еще не готовы уйти. © konibear890 / Reddit
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Когда тебя несправедливо обвиняют, ты пытаешься защитить себя, но тебя просят заткнуться или, что еще хуже, угрожают тебе наказанием. © AnnoyedJames / Reddit
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И пока ты пытаешься защитить себя, они говорят: «Прекрати оправдываться!» Я не оправдываюсь, я даю объяснение! © invisibleandproud / Reddit
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«О, у тебя важный экзамен? Просто подожди, когда ты станешь взрослым и столкнешься с реальными проблемами». При этом проваленный экзамен приводил к реальным наказаниям дома. © shf500 / Reddit
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В детстве люто ненавидел, когда мама сравнивала меня с другими детьми, даже не представляя, какие они на самом деле! © Podslyshano / Twitter
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Мне лет 14–15, мама купила платье, оно мне очень нравилось. До сих пор помню (мне 43) цвет, фасон, какой был вырез горловины. Приехала к нам в гости в деревню тетка из города и жалуется: жить тяжело, есть нечего. Мама ей собрала баулы с едой: яйца, молоко, сметана, мясо. А перед отъездом родственница и говорит: «Ой, какое хорошее платье на Светке, мне бы подошло». Мама сняла его с меня и отдала ей. Я дар речи потеряла. А потом оказалось, что эта тетка торговала вещами на рынке, и наши там тоже были. © 01CBETA / Pikabu
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Родители подарили мне в 80-е копилку. Ну и начали мы копить. В основном, понятно, копеечная мелочь. Но бывали у нас разные гости, которые и рубль, и даже больше могли закинуть. Копилка наполнялась, тяжелела. Я был в предвкушении богатства, но однажды копилка пропала. Никто не мог объяснить мне, что с ней случилось. Пропала и пропала. Через много лет, когда я стал взрослым, спросил у родителей, что случилось с копилкой. А все просто: им были нужны деньги и они их тупо забрали. © aaf75 / Pikabu
Апелляция к возрасту или статусу родителя как к главному аргументу
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«Я взрослый, а ты ребенок. Как я вообще могу ошибаться?» Я помню, насколько это раздражало. © electricWah / Reddit
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«Потому что я так сказала». © AnotherInternetHuman / Reddit
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В подростковом возрасте: «Вырасти, и будешь более независимым!» Получаю работу и экономлю, чтобы в конечном итоге переехать и начать жить самостоятельно. «Тебе нужно прийти домой раньше. Мне все равно, что у тебя есть работа, я все еще твоя мама». © SweetCakeShy / Reddit
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Говорили нет без объяснения причины. Мне приходилось нарушать запрет, чтобы узнать ее. © bedroum / Reddit
Заведомо ложные высказывания
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В детстве я терпеть не мог рыбу. Чтобы заставить меня ее есть, мама делала рыбные котлеты, а мне говорила, что они мясные. Поэтому я до 15 лет думал, что мама не умеет готовить, ведь как можно так невкусно делать мясные котлеты! А оказалось, она просто обманщица! © D0CT0EBCKNN / Twitter
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«Нам всегда приходится тебя ждать». © Amazing_Interaction / Reddit
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Если мы опаздывали, мама всегда сваливала вину на нас: «Трудно иметь 4 подростков». © chickenugget814 / Reddit
Вовлечение во взрослые конфликты
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В детстве я ненавидела, когда ругались родители, потому что мама после ссоры всегда спрашивала: «С кем ты хочешь жить: со мной или с отцом?» А потом приходил папа и зло шептал ей на ухо: «Да ты меня хоть спросила?! Я не хочу с ней жить!» © kostenko_rita / Twitter
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Что вы можете говорить о страхе, если вы ни разу не сидели в комнате и не слушали, как отец кричит на мать, и не могли понять, что вам делать и как им помочь. © Dendanben123 / Twitter
Нехватка личного пространства и нарушение границ
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Жить в доме с одной ванной комнатой и огромным количеством людей. Казалось, что кто-то всегда пользовался туалетом или душем, когда это было нужно тебе. © Back2Bach / Reddit
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Когда взрослые щекотали и боролись со мной до такой степени, что мне становилось страшно и я чувствовала себя униженной. Это самое ненавистное, когда ты еще ребенок. У меня был дядя, который щипал меня за нос до слез. Я это ненавидела! © SabrinaColada / Reddit
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Больше всего в детстве я ненавидел, когда взрослые доставали носовой платок, слюнявили его и вытирали им мои нос, щеки или рот! © Podslyshano / Twitter
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Семейные мероприятия. Я индиец, у меня была большая семья, и почти каждую неделю были семейные праздники: дни рождения, новоселья, бракосочетания, на которые собиралось от 100 до 2 000 человек. Нарядно одетый, ты должен был видеться с людьми, которые, очевидно, вытирали тебе сопли в детстве, ожидая, что ты запомнишь, что они так делали. Это было ужасно. © flappytabbycats / Reddit
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Мужа растили в строгости и справедливости. Причем на уровне фанатизма. Его отец пересчитывал все купленные конфеты и разделял их на 3 равные кучки (мама, папа, ребенок), так же делал с прочей едой. У них в холодильнике у каждого была своя полочка, чтобы ничего не перепутать. Обновки покупали всем на равную сумму денег. Когда муж стал жить со мной, то первое время находился в полнейшем шоке. Он просто обнаружил в холодильнике тарелку с отбивными и спросил: «А сколько тут моих? Как это — сколько хочу? А если я все хочу? Можно? Ты шутишь?!» Долго он еще привыкал к нововведениям, а свекры меня недолюбливают и считают, что я разбалую их сына. © «Палата № 6» / vk
А какие поступки родителей обижали вас? Есть ли среди вас хотя бы один человек, который не может вспомнить что-то подобное?