20 человек рассказали, какие неудобные факты о своих супругах узнали уже после свадьбы
Когда мы влюблены, то кажется, что вторая половинка идеальна от макушки до пяток. Но как только эмоциональная пелена спадает и на жизнь обрушивается суровая повседневность, то семейная жизнь преподносит много сюрпризов: от странных бытовых привычек до таинственного прошлого.
Мы в AdMe.ru уверены, что и целой жизни не хватит, чтобы полностью узнать близкого человека. Но некоторые причуды все же лучше обговаривать еще на берегу.
- Когда она зевает, то изо рта течет тонкая струйка слюны. Раньше я этого не замечал, потому что она заранее прикрывала рот рукой. © jimjackcoke / reddit
- Когда я сижу в туалете, то моя жена заходит как ни в чем не бывало и начинает чистить зубы, будто меня там вообще нет. Я такой: «Что за? Раньше ты стучала!» А она мямлит с полным ртом пены: «Эо патамушт тэпрь мы жнаты». Потом споласкивает рот и уходит, оставив дверь открытой. © conipto / reddit
- Он макает печенье в воду, а не в молоко или чай, как все это делают. Я до сих пор не знаю, почему. У него нет непереносимости лактозы, он не вегетарианец и в детстве ни в чем не нуждался. Он просто макает печенье в воду, и это приводит меня в ужас. © Kiwi222123 / reddit
- Пока мы просто жили вместе, все было не так уж и плохо. Но после момента, когда мы сказали друг другу «да», все изменилось. Она начинает бешено готовиться к Новому году уже в октябре! Наряжает елку и включает новогодние песни, будь они неладны! Когда я пытался поговорить с ней об этом, она сказала: «Ну мы же теперь женаты. Так что тебе должно это понравиться». © nifederico / reddit
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Мы жили по соседству, а потом нас познакомили родители. Тогда я подумал, что она очень скромная, потому что улыбалась и вела себя так, словно ей очень неловко. Но после того, как мы поженились, она стала ходить по дому голая, от застенчивости не осталось и следа. © Anonymousr / quora
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Моя мама только через десятки лет узнала, что мой папа уже был женат. Но больше всего ее шокировало то, что он все еще был женат, когда родители расписались. Так что да, мой отец — двоеженец. © Biteme178938281 / reddit
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На вторую ночь нашего медового месяца мы решили взять еду навынос. В то время я обожал малиновый лимонад (к слову, он содержит аспартам). Пока мы ели, жена, ни о чем не подозревая, попробовала мой напиток. Через 5 минут ей стало плохо, она начала задыхаться. Она прочитала состав лимонада и заорала: «Да у меня же аллергия на аспартам!» А я, будучи молодым любящим мужем, крикнул в ответ: «С каких пор? Ты мне никогда об этом не говорила!» Она не удосужилась сказать мне об этом, потому что привыкла, что в ее семье никто не покупал ничего с искусственными подсластителями. © maxxian / reddit
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Она никогда не закручивает крышки. И угадайте, кто всегда разбивает банки, потому что привык брать их за крышки? © apex18 / reddit
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Мы жили вместе уже около 7 лет и ходили в фитнес-центр с бассейном. Однажды она предложила мне посоревноваться. Я хорошо плаваю и был уверен в себе. Но удивился, когда она дала мне фору ровно в половину дорожки, а потом еще и легко меня сделала! По-видимому, она участвовала в соревнованиях в школе. И вообще, она наполовину человек, наполовину дельфин, но раньше никогда не упоминала об этом. © CiderDrinker / reddit
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Мой муж — крупный парень, любитель мяса с картошкой. Во время нашего медового месяца я сказала ему, что теперь буду вегетарианкой. Я давно этого хотела, но пока жила с родителями, никак не получалось. Когда мы вернулись с каникул, то увязли в бытовухе, я стала постоянно готовить. Но мужу было лень что-то делать отдельно для себя, поэтому он ел то, что есть. К тому же у меня очень неплохо получалось. Теперь он ест вегетарианские блюда всякий раз, когда мы дома, а мясо берет только в ресторанах. Он абсолютно всем доволен (правда!). Живем так уже 10 лет. © Bluesiderug / reddit
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Хотела бы я знать до свадьбы, насколько он брезглив. Кот отрыгивает комок шерсти? Он кричит, как маленькая девчонка, что это отвратительно. Чтобы накормить кота влажным кормом, он брезгливо затыкает нос. А еще он стягивает с меня все одеяла и ему совсем не стыдно забрать посреди ночи мою подушку. © Jennifer Miller / quora
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Оказалось, что он сахарный маньяк. Когда мы были помолвлены, то он оставлял мне полбанки мороженого и делился печеньем, а сейчас мне приходится прятать от него мятные конфеты в холодильнике под замороженными овощами и есть их, пока он не видит. © 50thusernameidea / reddit
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Мама только после свадьбы поняла, что отец — патологический лжец. Его сестра-близнец не пришла на праздник. Папу спросили об этом, а он обвинил маму, будто она выдумала все истории про сестру. Оказалось, что он единственный ребенок в семье. © AdmThrace / reddit
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Теща с тестем приезжали в нашу страну на каникулы всего за год до того, как мы с их дочерью познакомились. Они показали мне видео, где они вместе с моими родителями и сестрой отдыхают в отеле. Мы с супругой тоже были там, но не попали в кадр. Мы познакомились с ней в интернете после этого события и счастливы в браке уже 9 лет. Кстати, до сих пор вспоминаем тот случай и шутим, что, должно быть, о нашей свадьбе родители договорились заранее. © timetraveller1977 / reddit
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Моя жена не умеет определять время по обычным часам с циферблатом. Мы женаты уже 4 года, вместе 7 лет, и только месяц назад я узнал об этом, когда у нас отключили электричество. © chunderzone / reddit
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Мы с мужем встречались 3 года перед свадьбой, и только через год после женитьбы он проговорился, что у него непереносимость лактозы. Просто я очень люблю мороженое, мы часто ели его на свиданиях, а муж не хотел портить момент, поэтому скрывал этот факт. © QueenPooper13 / reddit
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Я тот самый ребенок, о котором мой отец никогда не рассказывал своей новой жене. Когда она узнала обо мне, у них уже было 3 детей. Он не платил алименты, поэтому мама подала заявку на финансовую помощь, отца легко вычислили на работе, начали урезать его зарплату. Мне было 12 лет, и ему все же пришлось рассказать об этой вопиющей ошибке прошлого. © BuffyPilotKnob / reddit
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Она чихает так, будто пытается напугать вас до смерти. Я все еще не привык к этому, хотя мы вместе уже 10 лет. Ну это чертовски громко! Наша бедная дочь пугается. Но на публике жена может сдержаться. © bzzybot / reddit
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Я из Австралии, и у меня есть друг, который родился и вырос в Румынии в небогатой семье. Он любит хлебные корочки, мне кажется, это вообще его самая любимая еда. Когда он женился на местной девушке, то стал оставлять корочки для нее. А мы в Австралии их обычно выбрасываем, поэтому тогда она решила, что он просто не хочет доедать, и тоже выбрасывала корочки. Так продолжалось много лет, пока друг случайно не заметил это. © thats_cripple_to_you / reddit
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У нее всегда был трудный характер. Она многим не нравилась, мои друзья называли ее гадюкой и говорили, что она меня бросит в конце концов. Она жестоко отшивала парней, но мое любопытство было сильнее, поэтому я не побоялся быть с ней. Она честно сказала мне, что не любит, но готова принимать мою любовь. Этого мне было достаточно. Я был влюблен по уши. В нашу первую брачную ночь она поразила меня. Она выплакала все глаза и прижалась ко мне, как будто я мог исчезнуть. Захлебываясь слезами, она рассказывала, как любила меня, как боялась, что я догадаюсь о ее любви и уйду. Жизнь сделала ее черствой, а я смягчил ее. Не буду лгать, из моих глаз тоже текли слезы. Услышав, как она говорит, что любит меня, я пришел в восторг. Я все еще счастлив даже после 23 лет брака с моей роковой женщиной. © Anonymousr / quora
Уверены, что среди наших читателей найдутся те, чьи истории о жизни после свадьбы будут не менее захватывающими и неожиданными. Ведь так?
Фото на превью Biteme178938281 / reddit