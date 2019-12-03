20 человек рассказали, какие неудобные факты о своих супругах узнали уже после свадьбы

Мы жили по соседству, а потом нас познакомили родители. Тогда я подумал, что она очень скромная, потому что улыбалась и вела себя так, словно ей очень неловко. Но после того, как мы поженились, она стала ходить по дому голая, от застенчивости не осталось и следа. © Anonymousr / quora

Моя мама только через десятки лет узнала, что мой папа уже был женат. Но больше всего ее шокировало то, что он все еще был женат, когда родители расписались. Так что да, мой отец — двоеженец. © Biteme178938281 / reddit

На вторую ночь нашего медового месяца мы решили взять еду навынос. В то время я обожал малиновый лимонад (к слову, он содержит аспартам). Пока мы ели, жена, ни о чем не подозревая, попробовала мой напиток. Через 5 минут ей стало плохо, она начала задыхаться. Она прочитала состав лимонада и заорала: «Да у меня же аллергия на аспартам!» А я, будучи молодым любящим мужем, крикнул в ответ: «С каких пор? Ты мне никогда об этом не говорила!» Она не удосужилась сказать мне об этом, потому что привыкла, что в ее семье никто не покупал ничего с искусственными подсластителями. © maxxian / reddit

Она никогда не закручивает крышки. И угадайте, кто всегда разбивает банки, потому что привык брать их за крышки? © apex18 / reddit

Мы жили вместе уже около 7 лет и ходили в фитнес-центр с бассейном. Однажды она предложила мне посоревноваться. Я хорошо плаваю и был уверен в себе. Но удивился, когда она дала мне фору ровно в половину дорожки, а потом еще и легко меня сделала! По-видимому, она участвовала в соревнованиях в школе. И вообще, она наполовину человек, наполовину дельфин, но раньше никогда не упоминала об этом. © CiderDrinker / reddit