20+ человек рассказали, как спустили серьезные деньжищи на полную ерунду

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Не нужно иметь много денег, чтобы бездарно их потратить. Иногда мы даже готовы копить или залезть в долги, чтобы приобрести что-то, что кажется нам крайне необходимым лишь до тех пор, пока печатается чек.

Редакция AdMe.ru свято хранит тайны своих сотрудников, поэтому материалы для этой статьи мы искали на форумах. Хотя прекрасно знаем, что достаточно было задать пару вопросов коллегам. А в бонусе мы расскажем о такой покупке, которая казалась ужасной тратой лишь до момента, пока не пришло осознание, что без нее не прожить.

Всю жизнь ездил на больших машинах и был счастлив! Но однажды подруга начала есть мозг: «Купи себе нормальную тачку — надоело на твоем сарае ездить». «Сарай», на минуточку, — это 3-летний транзит на полном фарше. Я сопротивлялся, сопротивлялся, а потом сломался. Купил турботачку-самолет и спустя 2 недели понял, что лечу по городу со скоростью 120–130 км/ч и вскоре либо сам разобьюсь, либо угроблю кого-нибудь. Поставил тачку в гараж, а сам продолжаю ездить на своем «сарае». © orakulis / Pikabu

Я кудрявая очень. Как и все кудрявые, хочу прямые волосы. Ну и что? Вау, акция, кератиновое выпрямление за ₽ 2 тыс. Стоит ли говорить о том, что после первой помывки я была все такая же кудрявая? © gekul9 / Pikabu

Детская кроватка. 4 года со дня рождения ребенка она занимала место в спальне и никогда не использовалась с другой целью, кроме как для складывания в нее кучи одежды или в качестве лежанки для кошки. Я даже не догадывалась, что приучить к собственной кроватке малыша может быть нерешаемой задачей. © Alice Vits / Quora

Когда была в 7-м классе, потратила все свои сбережения на доску для спиритических сеансов. Тогда это была вещь раритетная и стоила около ₽ 4 тыс. В итоге ни один дух, к моему превеликому сожалению, так и не вышел со мной на связь, доска была объявлена бесполезным хламом и обречена пылиться за диваном до конца своих дней. © Diana Askerova / «Яндекс.Кью»

Моя девушка обычно довольно практична, но, как только дело доходит до кухонных гаджетов, тут у нее слепое пятно. Крошечная кухня нашей квартирки буквально забита терками для сыра, странными кастрюлями со встроенными ситечками, противнями и электрическими мясорубками. При этом все, чем мы обычно пользуемся, — это пара кастрюль, сковородка, нож и разделочная доска. © DogtoothDan / Reddit

Вибрирующая вилка HAPIfork. Она использует специальные датчики и, когда человек слишком быстро и много ест, начинает дергаться и на рукоятке загораются огоньки. Ну почему, почему для того, чтобы остановиться перед каждым укусом, мне нужен специальный гаджет? © Anonymous / Quora

Дорогой уход за лицом. На самом деле я просто пошла к косметологу, чтобы побаловать себя в рамках бюджета. Но мне сказали, что у меня такой тип кожи и прочее бла-бла-бла, и в конце концов я выложила почти $ 3 тыс. за 45 минут, а самое обидное, что результаты были заметны 2 дня, не более. © Meghana Kanakala / Quora

Купил полное горнолыжное снаряжение, потратил ₽ 40 тыс. Прокатился 2 раза и получил травму колена, несовместимую с горными лыжами. Продавал полгода, отдал за ₽ 10 тыс. © goodlife / Pikabu

Лаки для ногтей. Сотни пузырьков. Потратила бешеные деньги, покупала 150-й оттенок сиреневого, который принципиально отличается от предыдущих 149, и это заметно любому такому же одержимому, как я. Лаки из новых коллекций, ограниченные серии, заказывала со всего мира. А потом как отрезало. Сейчас крашу ногти 2–3 цветами и ищу, кому пристроить засыхающую коллекцию.

У меня был друг, который купил полкило сыра в очень дорогом магазине. Он попробовал немного и подумал: «Какого черта, я в отпуске — могу себе позволить!» Никаких ценников, поэтому он не ожидал, что обойдется ему все это в $ 200. Он был слишком сконфужен, чтобы заявить на кассе, что ошибся. © DoofusTinyRick / Reddit

Позвонила в гарантийный ремонт, потому что посудомойка в моем новом доме не работала. Пришел ремонтник, щелкнул каким-то тумблером у раковины, включил машинку и взял с меня $ 100. Видимо, тот рычажок управлял подключением к сети. © therealkraas / Reddit

Мой бывший был одержим биохакингом и пытался держать себя в форме, не прилагая никаких усилий. Он заказывал онлайн странные добавки, прибор для измерения электромагнитных полей, пружинные тренажеры для рук. Всем этим он пользовался от силы 1 раз, а затем либо выбрасывал, либо продавал. Тем временем я предлагаю ему абонемент в спортзал, чтобы тренироваться вместе, но нет — слишком много труда. © AisforAwesome / Reddit

Потратила $ 600 на лазерную эпиляцию. Волосы все еще растут. Может быть, даже растет еще больше волос. Мне сказали, что нужно еще столько же, чтобы все исправить. Нет, этого не дождетесь. © Goddess_5923 / Reddit

Тандемный велосипед (велосипед для двоих). Девушка, с которой я встречался, очень хотела, чтобы мы вместе крутили педали. У нее были красивые ножки, но они были непривычны к езде, она быстро уставала, и ей нужно было постоянно массажировать ноги, чтобы не было судорог. В итоге байк ушел на хранение. © Back2Bach / Reddit

Годовое членство в тренажерке. Я посещал спортзал ровно 2 раза в течение этого года. Один раз — сделать авансовый платеж, а второй раз — внести остаток. Отличный способ потратить $ 800. Я думаю, владельцы спортзалов обожают таких людей, как я. © Garrick Saito / Quora

Отправились с компанией в ресторан. Все себе по-быстрому заказали по шашлыку, а я долго крутила носом и искала, что бы такое взять, чтобы недорого, но особенное. Нашла — рулька, 350 рублей. Заказала, уточнила, чтобы не было сюрпризов, точно ли цена такая. Несут огромную жирную ножищу. Пока я перебирала, все остальные уже свои шашлычки схомячили, ну я ее между всеми и разделила. И вот приносят счет. Оказалось, цена за 100 г, так что с меня почти ₽ 2,5 тыс. А я — на тот момент менеджер среднего звена, до зарплаты пара недель — месяц могла бы жить на эти тысячи. В общем, эту рульку я на всю жизнь запомнила.

Когда мне было чуть за 20, я была влюблена. Я была молода и наивна, а он был для меня всем. Однажды мы поругались, и я решила, чтобы как-то исправить это, набить тату с его инициалами. Спустя годы мы расстались, я перебила татушку, но все еще жалею, что потратила на нее деньги. © Jenna-Lynn Roadside / Quora

Беговая дорожка. Я даже пользовался ей месяц или 2, с тех пор прошло 2 года. Однажды я пытался ее продать, но покупатель вернул мне ее через 3 дня. А главное, мой дом расположен рядом с парком, где есть около 3 км специально оборудованных дорожек. © Prateek Gupta / Quora

Потратил более $ 100 или больше на покупку одежды для моего аватара в игре виртуальной реальности, когда мог бы потратить их, к примеру, на настоящую одежду для себя. © enjoythesilencio / Reddit

Сетевой маркетинг. Я был молод и нуждался в деньгах. Один парень, которого я встретил на вечеринке, сказал, что можно неплохо заработать. Вложил солидную сумму и ничего не получил взамен. © mrsheikh / Reddit

Недавно я побила рекорд, когда приобрела темно-синий комбинезон онлайн. Темно-синий — один из моих любимых цветов, и, когда я представила себя в нем, сразу же решила: «Надо брать». Но моего размера не было, и тогда я сказала себе: «Для чего существуют портные?» Комбинезон пришел и оказался огромным. Я к портному. Он мне его ушил, я надеваю и понимаю, что на сайте-то модель высокая, а я среднего роста. Я снова к портному. Второй раз он окончательно все запорол. Итог: я не только зря потратила деньги на комбез, так еще и портному заплатила впустую. © Rongana Nath / Quora

Соковыжималка за ₽ 4,5 тыс. Прекрасная, как космический корабль. Мощная, 5 скоростей, прекрасный дизайн. Купили на смену старой, советской, которая 30 лет работала как зверь, перерабатывая урожай из нашего сада. С первым же яблоком она сделала «трынь» и забилась. Разбирал и чистил ее долго и муторно. Неудачная конструкция, что ли. Стоит в коробке на шкафу уже несколько лет — жалко выбросить такую красоту. © Кот Муркот / TheQuestion

Кроссовки примерно за $ 100. Я мечтала сбросить несколько кг и получить мускулистые ноги. Кроме того, что они оказались уродливыми и неудобными, я совершила ошибку и надела их на работу, споткнулась и вывихнула лодыжку. Они валяются в моем шкафу по сей день и, кажется, смеются надо мной. © TheBitchIsBack666 / Reddit

Пара неприлично дорогих босоножек. Я придумала для себя множество нелепых оправданий, когда выложила за них толстую пачку купюр, но правда в том, что в моей жизни нет и не предвидится событий, достойных этой обуви. Они пролежали около полугода в моем шкафу, а затем обнаружилось, что мои домашние крыски во время своих ежедневных прогулок наведывались к ним, чтобы грызть дырки и обгрызать ремешки. Больше они не трогали ничего. © Ryan Mitchell (Specht) / Quora

Бонус

О какой покупке я пожалела? Вот этого парня:

Я никогда не планировала за $ 125 приобретать 20 фунтов чистого хаоса. Я брала милого, энергичного маленького котенка и не думала, что он будет изничтожать все вокруг. На его счету новый диван, стулья в столовой, сделанные вручную шахматы, вазы, разбитая сигнализация. Он терроризирует моего второго кота, занимает всю мою кровать и валяется на обеденном столе. Честно, были дни, когда, всматриваясь в эту толстую меховую морду, я думала, не отдать ли его обратно. Но однажды он заболел, и вот тогда, на стоянке около ветеринарной клиники, рыдая до икоты, я поняла, что не представляю своей жизни без него. © Cheryl Teeg / Quora