20 человек показали, что получилось из обещания, которое они себе дали под Новый год

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Новогодняя ночь — время не только загадывать желания, но и давать себе различные обещания. Часто нам хочется, чтобы с последним ударом часов началась новая жизнь, в которой мы будем раньше вставать, заниматься спортом, освоим важные навыки — в общем, наконец-то станем лучше.

Нам в AdMe.ru стало очень интересно не только, что люди хотят исправить, но и как часто у них получается выполнить данный себе зарок. И мы, как обычно, погрузились в пучины интернета в поисках ответов.

«Я решила восстановить локоны, которые ежедневно выпрямляла с подросткового возраста»

«Моим новогодним обещанием было научиться вязать крючком»

«Только что закончил свой самый сложный на сегодняшний день проект: сиба-ину для моей жены, которая любит эту породу».

«Я ненавижу читать с детства, поэтому на Новый год дал зарок, что буду читать больше»

«Через 9 месяцев я прочел все книги из этой стопки. Я не могу выразить, как приятно закончить один том и перейти к следующему!»

«В канун 2011 года я сказала: „На свалку утюжок!“ Вот итоги последних 9 лет»

«На Новый год я решила довязать начатые мной одеяла»

«Моим новогодним обещанием было вернуться в форму»

«В прошлом году я дала себе новогоднее обещание освоить гончарное дело и сделать праздничные свечи»

«Мой отец несколько раз в Новый год ставил перед собой цель вернуться к живописи акварелью»

«Это его 6-я картина, написанная за последний месяц».

«Моим зароком было не покупать больше кроссовок. В общем, вот что я купила в этом году»

«Новогоднее обещание: научиться печь хлеб»

«Выпечено в чугунном горшке — голландской духовке. У него такая хрустящая корочка!»

«Начала вышивать, после того как приняла это решение в новогоднюю ночь»

«Это мой первый оригинальный проект, сделанный на основе картинки из интернета».

«Моим новогодним обещанием было научиться наносить макияж»

«Мое решение питаться правильно закончилось одновременно с появлением этой еды»

«Я начала свое „путешествие“ в январе с новогоднего обещания»

«Я пообещала сохранить живым хотя бы одно растение в течении 3 месяцев»

«Моим решением было помочь спасти хотя бы одну жизнь»

«Знакомьтесь, это Майло — мой первый приемный котенок».

«Мое решение — вышивать тревожные татушки, вместо того чтобы набивать их на своем теле»

«Одним из моих решений было отказаться от покупки косметики»

«Это то, что я купила в январе».

«Пообещала найти место для всех своих фотографий и открыток»

«Я в полном восторге от этих альбомов с барахолки!»

«Моим зароком было перестать грызть ногти. Я преуспела в этом»

«Я пообещала прекратить спасать животных, которых я нахожу»

«Продержалась 15 часов. Познакомьтесь с Сасси».

«Раньше я была девушкой со „шваброй“ на голове — могла только причесаться и сделать хвост. На Новый год я пообещала себе научиться делать прически»