20 человек показали, что получилось из обещания, которое они себе дали под Новый год
Новогодняя ночь — время не только загадывать желания, но и давать себе различные обещания. Часто нам хочется, чтобы с последним ударом часов началась новая жизнь, в которой мы будем раньше вставать, заниматься спортом, освоим важные навыки — в общем, наконец-то станем лучше.
Нам в AdMe.ru стало очень интересно не только, что люди хотят исправить, но и как часто у них получается выполнить данный себе зарок. И мы, как обычно, погрузились в пучины интернета в поисках ответов.
«Я решила восстановить локоны, которые ежедневно выпрямляла с подросткового возраста»
«Моим новогодним обещанием было научиться вязать крючком»
«Только что закончил свой самый сложный на сегодняшний день проект: сиба-ину для моей жены, которая любит эту породу».
«Я ненавижу читать с детства, поэтому на Новый год дал зарок, что буду читать больше»
«Через 9 месяцев я прочел все книги из этой стопки. Я не могу выразить, как приятно закончить один том и перейти к следующему!»
«В канун 2011 года я сказала: „На свалку утюжок!“ Вот итоги последних 9 лет»
«На Новый год я решила довязать начатые мной одеяла»
«Моим новогодним обещанием было вернуться в форму»
«В прошлом году я дала себе новогоднее обещание освоить гончарное дело и сделать праздничные свечи»
«Мой отец несколько раз в Новый год ставил перед собой цель вернуться к живописи акварелью»
«Это его 6-я картина, написанная за последний месяц».
«Моим зароком было не покупать больше кроссовок. В общем, вот что я купила в этом году»
«Новогоднее обещание: научиться печь хлеб»
«Выпечено в чугунном горшке — голландской духовке. У него такая хрустящая корочка!»
«Начала вышивать, после того как приняла это решение в новогоднюю ночь»
«Это мой первый оригинальный проект, сделанный на основе картинки из интернета».
«Моим новогодним обещанием было научиться наносить макияж»
«Мое решение питаться правильно закончилось одновременно с появлением этой еды»
«Я начала свое „путешествие“ в январе с новогоднего обещания»
«Я пообещала сохранить живым хотя бы одно растение в течении 3 месяцев»
«Моим решением было помочь спасти хотя бы одну жизнь»
«Знакомьтесь, это Майло — мой первый приемный котенок».
«Мое решение — вышивать тревожные татушки, вместо того чтобы набивать их на своем теле»
«Одним из моих решений было отказаться от покупки косметики»
«Это то, что я купила в январе».
«Пообещала найти место для всех своих фотографий и открыток»
«Я в полном восторге от этих альбомов с барахолки!»
«Моим зароком было перестать грызть ногти. Я преуспела в этом»
«Я пообещала прекратить спасать животных, которых я нахожу»
«Продержалась 15 часов. Познакомьтесь с Сасси».
«Раньше я была девушкой со „шваброй“ на голове — могла только причесаться и сделать хвост. На Новый год я пообещала себе научиться делать прически»
А вы даете себе новогодние обещания? Какие удалось выполнить? Что-нибудь загадаете на следующий год?