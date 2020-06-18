20 человек поделились фотографиями родственников, которые по красоте не уступают кинозвездам

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Неповторимой внешностью отличаются не только кинодивы, но и другие люди, чьи лица, к сожалению, не увидели миллионы человек. Но эту несправедливость исправили их родственники, которые захотели поделиться со всем миром фотографиями кинематографически красивых предков. Эти снимки — без фильтров, не обработаны в фотошопе, поэтому можно оценить настоящую красоту.

Мы в AdMe.ru застыли в немом молчании, когда разглядывали снимки этих людей. А из бонуса вы узнаете, как можно быть красавчиком в молодости и оставаться им же в 100 лет.

«Мы с сестрой недавно наткнулись в интернете на старинные фотографии нашей бабушки. Она была успешной моделью. Мне так жаль, что я ее не застала»

«Мама выглядит как настоящая кинозвезда. На этом фото ей всего 23 года»

«Мама со своими родителями в Греции. Здесь ей 14»

«Шестнадцатилетняя мама в 1983 году. Кольцо в носу — это культурная особенность здешних мест. Нос прокололи, когда ей было 5»

«Мой дедушка вскоре после того, как его призвали на войну в 1944 году. Он был морским пехотинцем»

«Мама в 1970 году. Она работает медсестрой по сей день»

«Это мой прапрапрадедушка и его брат примерно в 1849 году. Они оба служили клерками на Манчестерском вокзале „Виктория“ Ланкаширской и Йоркширской железной дороги»

«Мама до того, как эмигрировала в Австралию из Вьетнама»

«Сегодня моей бабушке исполнилось 102 года. Она просто потрясающая!»

«Это мой стильный папа в джинсах клеш в конце 70-х»

«Моя великолепная бабуля в день своей свадьбы в 1954 году»

«Мои родители на Кубе в 1967 году. А мама — настоящая королева»

«Это портрет моей прапрабабушки, сделанный в конце XIX века. Она одета в викторианский костюм»

«Эту фотографию подарил мне мой дед на прошлое Рождество. Он ее склеил и вставил в рамку. Здесь он проходит службу в армии в 50-х годах»

«Моя прабабушка Фрэнсис. Она была одной из самых целеустремленных медсестер. Нам, внукам, очень, очень повезло, что она так долго была в нашей жизни»

«Моя великолепная мама выглядит потрясающе. Снимок сделан в 1970-х годах в Восточной Африке»

«Отец был первокурсником колледжа в 1966 году. Примерно через год он поступил во флот и участвовал в войне во Вьетнаме»

«Моя прекрасная бабушка в 1940 году»

«Папа в 60-х»

«Моему дедушке Джеку сегодня исполнилось 100 лет. Он был летчиком-истребителем во время Второй мировой войны. А еще он рекордсмен: самый пожилой человек в мире, которому поставили брекеты, — в 98 лет!»

А у вас есть родственники, чьей красотой вы восхищаетесь? Прикрепляйте фотографии в комментарии.