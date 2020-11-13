20+ человек переехали за границу и рассказали, каких вещей им не хватает больше, чем гречки

Если вам больше 30 лет и вы не ищете пару, у вас мало шансов на простое общение. Ваши сверстники и те, кто постарше, либо в отношениях и будут проводить время со своими половинками, либо одиноки и в поиске, а значит, не хотят терять время с вами. В Милане у меня был бар, где я был «своим», то же самое с рестораном, пиццерией и еще несколькими местами. Здесь, в Гонконге, я всегда иностранец. Можно буквально десятилетия прожить, даже не разговаривая с местными жителями. © Alberto Favaretto / Quora

Мне в Канаде очень не хватает ресторанов и кафе. Нет, тут, конечно, есть что-то такое, но найти красивое место с хорошим обслуживанием и за вменяемые деньги нереально. В основном — далеко не бюджетные варианты с пластиковыми стульями и коктейлями практически в одноразовых стаканчиках. Я даже не видела ни одного заведения, где была бы терраса. А вот на родине можно было потратить каких-то € 15–20 на то, чтобы посидеть в уютном месте под хорошую музыку.

Мой родной город в Великобритании полон возможностей. Хочешь научиться летать на трапеции? Нет проблем. Брать уроки суахили? Вперед! Попробовать себя в танцах на шесте? Отлично! Иногда я задаюсь вопросом, какие навыки я бы приобрел, чему бы научился, каких друзей бы нашел к настоящему времени, если бы все еще жил на родине. © Robyn J Silverthorn / Quora