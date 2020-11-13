20+ человек переехали за границу и рассказали, каких вещей им не хватает больше, чем гречки
Переезд за границу — часто прекрасная возможность начать другую, лучшую жизнь. Но даже у самых удачливых эмигрантов бывают минуты, когда они скучают даже не по родине, а по каким-то конкретным вещам, которые дома воспринимались как должное.
Мы в AdMe.ru считаем, что нечасто в жизни нам удается иметь все и сразу. И тем не менее хотелось бы знать, к чему стоит готовиться, собираясь сменить одну страну на другую. Ведь не все, чего не хватает экспатам, можно просто запихнуть в чемодан или получить по почте. Поэтому мы снова перетряхнули всю сеть в поисках ответов.
Родные и близкие
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Мне 23. Уже почти 2 года живу абсолютно одна за границей. Снимаю квартиру, много работаю. Горжусь тем, что в свои годы полностью независима и обеспечиваю себя сама. В общем-то, считаю себя успешным человеком. Но как же я завидую своим подругам, которые под крылом у родителей живут в свое удовольствие, не зная, каково это, когда надо распределять бюджет на месяц на еду-расходы, и сколько денег уходит на квартиру и коммуналку. Не знают, как страшно, когда тебе нечего есть и занять тебе не у кого. Или когда ты болеешь и тебя некому лечить. Никто не придет и не скажет: «Не волнуйся, мы решим твою проблему». © Подслушано / VK
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Вам приходится постоянно с кем-то прощаться. Это касается не только семьи и друзей, которые остаются дома. Многие из ваших новых приятелей, особенно другие эмигранты, тоже уезжают — возвращаются домой или сами переселяются в другую страну. Независимо от того, где вы находитесь, вам всегда будет не хватать людей, которых вы любите. © _indigoblue_ / Reddit
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Я переехала в другую страну почти 10 лет назад. Мне тогда было 17. Сначала я каждую неделю общалась со своими лучшими друзьями. Мы вместе играли в игры, разговаривая по скайпу, или просто болтали. Через какое-то время мы стали тусоваться все реже и реже. Мы по-прежнему друзья, но теперь, даже когда я бываю на родине, я не чувствую той же близости. © Chegevarik / Reddit
Социальная жизнь
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Если вам больше 30 лет и вы не ищете пару, у вас мало шансов на простое общение. Ваши сверстники и те, кто постарше, либо в отношениях и будут проводить время со своими половинками, либо одиноки и в поиске, а значит, не хотят терять время с вами. В Милане у меня был бар, где я был «своим», то же самое с рестораном, пиццерией и еще несколькими местами. Здесь, в Гонконге, я всегда иностранец. Можно буквально десятилетия прожить, даже не разговаривая с местными жителями. © Alberto Favaretto / Quora
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Мне в Канаде очень не хватает ресторанов и кафе. Нет, тут, конечно, есть что-то такое, но найти красивое место с хорошим обслуживанием и за вменяемые деньги нереально. В основном — далеко не бюджетные варианты с пластиковыми стульями и коктейлями практически в одноразовых стаканчиках. Я даже не видела ни одного заведения, где была бы терраса. А вот на родине можно было потратить каких-то € 15–20 на то, чтобы посидеть в уютном месте под хорошую музыку.
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Мой родной город в Великобритании полон возможностей. Хочешь научиться летать на трапеции? Нет проблем. Брать уроки суахили? Вперед! Попробовать себя в танцах на шесте? Отлично! Иногда я задаюсь вопросом, какие навыки я бы приобрел, чему бы научился, каких друзей бы нашел к настоящему времени, если бы все еще жил на родине. © Robyn J Silverthorn / Quora
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Мне не хватает возможности пошутить с друзьями. Раньше в моем круге общения у нас было столько приколов, каких-то кодовых фраз из фильмов и книжек, общих дурацких историй. А у моих новых приятелей это все другое. С ними можно смеяться только над какими-то совсем простыми вещами.
Еда
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Когда я переехала в Испанию, то очень скучала по гречке, сметане, глазированным сыркам, борщу и конфетам «Родные просторы». Сейчас я живу в Ирландии, и здесь просто уйма польско-русских магазинов, есть все — от тортов до соленостей. Даже колбасу и сыр продают такие, как в старых советских магазинах. Но вот чего до сих пор не нашла, так это самых обычных шоколадных вафель. © Yana Patrakova / Thequestion
- Мы, группа итальянцев, жили в Курдистане, и каждый из нас из поездки домой обязательно привозил «настоящую» еду, чтобы поделиться с другими. В большинстве случаев это были сыр и продукты из свинины (салями, ветчина и т. д.). А еще сельдерей, соленые анчоусы и отварная говядина, потому что местные отрубы не подходят для приготовления по нашим рецептам. Пришлось в совершенстве освоить искусство вакуумной упаковки. © Francesco Davini / Quora
- Переехала в Финляндию. Иногда так хочется приготовить селедку под шубой, что приходится брать чемодан и ехать домой за майонезом, так как местный — это не соус, а сплошное недоразумение: густой, как замазка, и укусом нещадно разит.
- Обычно я не очень скучаю по русской кухне. Никогда не была большим поклонником холодца и прочего в этом роде, другие же блюда и сама могу приготовить дома. К тому же в Сингапуре такое огромное разнообразие кухонь, не к чему придраться, правда? Но сегодня мне приснился очень яркий сон: я иду по рынку и покупаю крыжовник. Так что да, несмотря на обилие всяческих тропических фруктов, я все еще скучаю по ягодам, которые когда-то ела каждое лето. © Elizaveta Shesterneva / Quora
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Когда я жил в Германии, больше всего мне не хватало британского хлеба. Весь немецкий хлеб представлял собой плотные хрустящие буханки с ржаным привкусом. Когда я вернулся в Британию, больше всего мне не хватает немецкого хлеба! Оказывается, я вообще-то ненавижу британский хлеб. Он такой мягкий, искусственный, сладкий и не имеет вкуса. © Throrhroway / Reddit
Бытовые мелочи
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Стараюсь покупать одежду только тогда, когда езжу домой. Здесь в магазинах все какое-то серое и скучное. Обувь в основном практичная. А я люблю одеваться красиво: чтобы туфли на шпильках, платье по фигуре. В этой Бельгии даже простую маечку со стразами днем с огнем не сыщешь.
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Большой минус — это отсутствие скорой помощи в привычном для нас значении. Машина выезжает только в критических случаях, например когда вы без сознания. Если же у вас очень сильно болит живот или температура под 40, да все, что угодно, но вы в состоянии говорить и шевелить пальцами — вы сами добираетесь до больницы. © Masha Ivanova / Яндекс.Кью
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Мне не хватает таких вещей, как чистые улицы. Я не говорю, что улицы Дании сияют, но, когда я нахожусь в других городах, особенно во Франции, Италии и Испании, улицы не такие чистые, как дома. Даже в городах такого же размера, как тот, в котором я живу сейчас (каких-то 15 000 жителей), они кажутся грязными. © TonyGaze / Reddit
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Вы не представляете, как я скучаю по своему мастеру по маникюру. Настолько мне тут не зашло, что я итоге сейчас вообще отказалась от покрытия. Первое время ходила к одной девочке, все давала ей шанс, но спустя время поняла, что не сделает она мне так же круто, как моя «родная». Сразу после визита к местной мастерице ногти выглядели так, словно я уже неделю с маникюром хожу. Вот посмотрите сами, какой маникюр был у меня на родине и какой сейчас.
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Живу сейчас в Великобритании и скучаю по немецкому общественному транспорту, который доставит вас куда угодно всего лишь по одному билету. Здесь же вам нужны дополнительные билетики на каждый автобус, трамвай или поезд... А еще есть множество разных операторов с различными ценами, и это настоящий отстой. © Alexander Martirosian / Quora
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Мне нужны достойные вилки и розетки. Я знаю, что континентальные розетки совершенно безопасны, как и наши, британские, но я всегда настороже с ними. Ну если только они не отключены от сети и не лежат на полу. © Unknowusernaime / Reddit
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Чего больше всего не хватает за границей? Отопления. Где бы я ни был, везде фигово топят. Что в Швеции, что в Испании, о других странах вообще не буду говорить. Иногда сидишь в пуховике в квартире и вспоминаешь, как в детстве после зимней прогулки приходил мокрый и высыхал за полчаса у батареи. © Elguerro / pikabu
Личный комфорт
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Я приехал из Польши и живу в Китае. Время от времени мне хочется немного побыть в одиночестве. Дома я могу просто сесть на велосипед и через 15 минут оказаться либо у озера, либо у реки, либо в лесу, будучи уверенным, что я не встречу ни единой живой души, если не захочу. Здесь это почти невозможно. © Maciej Pas / Quora
- Никогда не думала, что буду скучать по смене сезонов. Вот оно, пожалуйста, вокруг меня теперь вечное лето, наконец-то все время тепло. А я хочу взять корзинку и ломануться в лес за грибами, и чтобы дождик моросил и пахло сырыми листьями. И чтобы зимой, под Новый год, снег лежал, а не песок хрустел под ногами.
- Когда я жил в Индонезии, скучал по вечерам и раннему утру. В тропиках восход солнца всегда казался немного резким. Каких-то 10 минут — и первые лучи сменяются ярким дневным светом. Так же и по вечерам — бум, и уже темно! А я тосковал по тому времени в конце дня, когда солнце садится, но, чтобы полностью погаснуть, ему требуется около часа. Мы называем это «сумерки». © George Graham / Quora
- Когда я переехал в Голландию, посторонние люди только на том основании, что они мои соседи, стали регулярно приходить ко мне, чтобы рассказать, что я делаю не так. А однажды какая-то незнакомая женщина перешла на другую сторону улицы и догнала меня, чтобы сообщить, что я перешел улицу в неположенном месте. Голландцы называют это прямотой. Как же я скучал по моему родному городу, где миллионы людей целыми днями игнорируют друг друга! © Richard Tessell / Quora
А вам чего бы не хватало в новой заграничной жизни? Что бы постарались взять с собой? С чем было бы тяжело расстаться?