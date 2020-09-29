20 человек, которые заставили опытных кулинаров рыдать в голос

Я как-то сварил отличную шурпу из баранины по всем канонам, а мама взяла и залила ее майонезом, даже не попробовав. Обидно, ведь вкус самого блюда она так и не узнала. © StarinaFox / pikabu

Я редко покупаю для себя нечто особенное, но однажды решила потратиться на бутылку вкусного оливкового масла с лимоном. Она была небольшая, не для готовки, а чтобы добавлять понемногу в блюда. Я с нетерпением ждала лета, представляя, какими вкусными у меня получатся салаты и паста. Как-то, вернувшись домой, я обнаружила, что у моего соседа по комнате закончилось растительное масло и он воспользовался моим, вылив больше половины. Мой сосед — хороший парень, он сразу сказал, что взял мое масло взаймы и готов купить мне новое. Правда, его глаза чуть не выпали из орбит, когда он узнал, что цена моей бутылочки составляет почти $ 30. © what_the_a / Reddit