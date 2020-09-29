20 человек, которые заставили опытных кулинаров рыдать в голос
«Высокое кулинарное искусство — это единственная способность человека, о которой нельзя сказать ничего дурного», — говорил Фридрих Дюрренматт. Не будем спорить с великим драматургом и публицистом, хотя нам и кажется, что увлечение гастрономией порой граничит с одержимостью.
Редакция AdMe.ru не всегда понимает, что вызывает горячее возмущение у любителей готовки, но верит им на слово и всегда готова посочувствовать. Ведь тем, кто изучил все тонкости, точно виднее, что можно классифицировать как кулинарное преступление, а что — нет.
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Я как-то сварил отличную шурпу из баранины по всем канонам, а мама взяла и залила ее майонезом, даже не попробовав. Обидно, ведь вкус самого блюда она так и не узнала.© StarinaFox / pikabu
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Я редко покупаю для себя нечто особенное, но однажды решила потратиться на бутылку вкусного оливкового масла с лимоном. Она была небольшая, не для готовки, а чтобы добавлять понемногу в блюда. Я с нетерпением ждала лета, представляя, какими вкусными у меня получатся салаты и паста. Как-то, вернувшись домой, я обнаружила, что у моего соседа по комнате закончилось растительное масло и он воспользовался моим, вылив больше половины. Мой сосед — хороший парень, он сразу сказал, что взял мое масло взаймы и готов купить мне новое. Правда, его глаза чуть не выпали из орбит, когда он узнал, что цена моей бутылочки составляет почти $ 30. © what_the_a / Reddit
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Вчера в парке в гастромобиле купила бургер, в котором было скрыто гастрономическое преступление. Прямо в него напихали картошку фри. Вот прямо под котлету. И она мокла там в соусе. Это было страшно. © skywolfnika / twitter
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Сообразила сложную пасту с 3 сырами и шпинатом. Наблюдала, как молодой человек нарезал туда же 4 куска докторской колбасы. © PrivetNin / twitter
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Мой сосед по комнате объединил все соусы и специи, мои и других соседей, чтобы «сэкономить место» на нашей кухне. Все светлые уксусы он слил в одну бутылку, все темные, включая бальзамический, — в другую. «Модную» соль он смешал с крупной, той, которой я чищу чугунные сковородки, белый сахар — с коричневым. А из всех специй получился большой пакет, который выглядел как слоистая инсталляция. © my-hot-cousin / Reddit
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Подруга моего отца кладет огурцы в любое горячее блюдо, до которого дотянется. Перец чили, куриный суп, тако с мясом — нет предела. Она также не верит в то, что лапшу нужно сливать, и держит ее в горячей воде до тех пор, пока каждая макаронина не станет толщиной с чертов шнурок. © purudaya / Reddit
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Однажды к нам на выходные приехала погостить мама. В субботу утром я вышел на кухню и увидел, что она только что смолола целый полукилограммовый пакет кофейных зерен. «Теперь тебе не придется беспокоиться об этом», — сказала она. А мы специально покупаем свежие зерна, измельчаем их прямо перед варкой, у нас есть модная кофемолка. Нет, конечно, могло быть и хуже... © coffee_cup / Reddit
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Мой домовладелец чинил что-то в раковине и спросил, есть ли у меня нож. Прежде чем я ответил, он схватил мой ножик из дамасской стали престижного японского бренда и его кончиком что-то там отковырял. Я чуть не разрыдался. © k0hler / Reddit
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Дочь моей подруги любит отлично приготовленные дорогие стейки средней прожарки. Никаких дешевых фокусов с вырезкой, ей нужны самые лучшие стейки, которые только можно купить. Если мы пойдем в ресторан, где есть стейк за $ 50, спорю, она его закажет. Казалось бы, это же нормально. Ага, пока вы вдруг не обнаружите, что она берет и наливает на них кетчуп. И даже не чуть-чуть, а покрывает им все мясо. Я почти уверен, что подобные действия нарушают какую-то часть Женевской конвенции. © throtic / Reddit
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Работаю в женском коллективе. Как-то делились хитростями и тонкостями приготовления борща. И тут одна из коллег задает вопрос: «А вы что, рис в борщ не добавляете? Я всегда так делаю». Однажды после этого ее руками на свет был произведен очередной шедевр кулинарии: «Борщ готовила, смотрю, рис закончился, так я вермишельки добавила». Борщ. С вермишелькой. © Подслушано / VK
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Любой, кто хоть что-нибудь знает об итальянской кухне, съеживается при одной мысли о людях, которые используют творог вместо рикотты при приготовлении лазаньи. © Joseph Panzarella / Quora
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Когда моя тетя вышла замуж, она решила приготовить свекрови запеченного цыпленка. Казалось бы, что сложного? Свекровь откусила кусочек и спрашивает: «Ты эту курицу мыла?» — «Да, мама, даже с мылом» — ответила тетя. © James Welch / Quora
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В гости к моему брату приехала мама. Она разморозила заказанные им стейки вагю, кропотливо обрезала весь мраморный жир, а затем хорошенько прожарила их. Когда брат вернулся с работы, мама пожурила его за то, что он покупает такое некачественное жирное мясо. © o0-o0- / Reddit
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Работаю в ресторане, и как же забавляет, когда гости с важным видом неправильно называют блюда: «штрундель», прожарка «медиум самвел», «курасаны», «экспрессо», «латЕ». © Подслушано / VK
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Одногруппница все хвасталась, что обожает окрошку и готовит ее почти каждый день, да так вкусно, что Гордон Рамзи обзавидуется. И вот довелось отведать сей шедевр. Я даже сначала как-то и не поняла, что это: смотрю, а там копченая колбаса кубиками, 3 несчастных кусочка огурца, и все это залито минералкой типа «Ессентуки» с вкраплениями нерастворившегося майонеза. © alparka / pikabu
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Я 14 часов на медленном огне готовила куриный бульон для рамена, а мой муж взял и выплеснул «эту грязную водичку». © Violetcreams / Reddit
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Обожаю пиццу. Но только правильную и настоящую. Мне кажется, ни одно блюдо не коверкают так, как ее. Люди почему-то думают, что пицца — это кладбище для всего, что залежалось в холодильнике. Кусочек 3-месячной колбасы? Сойдет! Заветренная помидорка? То что надо! Кетчуп с майонезом как основа? Что может быть лучше! Такое извращение считаю кулинарным преступлением. © Подслушано / VK
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Запекла я шейку в духовке. Красивая, ароматная, м-м-м. Порезала ломтиками, подала с гарниром. Муж размял мясо вилкой, перемешал с гарниром, по виду — как будто тушенка из банки. Я в шутку слегка возмутилась, мол, не для того мясо запекала целым куском, чтобы он его тут в фарш превратил. Получила в ответ: «А мне так нравится». © annSlay / pikabu
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Приготовила томатный соус для спагетти с нуля, мама вылила сверху соус для пасты из банки, чтобы «придать ему аутентичный вкус». © todaystartsnow / Reddit
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У меня есть знакомый, который однажды при мне готовил курицу. Достал тушку из морозилки и положил в кастрюлю с уже готовым бульоном, в котором была сварена предыдущая курица. На мой недоуменный взгляд ответил: «А что такого, жалко выливать и кастрюлю мыть неохота». © Подслушано / VK
А вас возмущает кулинарная безграмотность? Или вы считаете, что и понятия такого не существует?