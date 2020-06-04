20+ человек, которые столкнулись с местными традициями за границей и долго залечивали психотравму
Путешествие за границу на более-менее длительный срок означает погружение в местный образ жизни. Однако для некоторых туристов привычки и обычаи стран, в которые они едут, оказываются сюрпризом.
Редакция AdMe.ru хорошо осведомлена об этом, потому что мы любим читать различные треды, посвященные путешествиям. Чаще всего люди жалуются на непривычную еду и разницу в менталитете. При этом другие люди от того же самого приходят в восторг. Впрочем, список жалоб и обожаний совсем не ограничивается указанными темами.
Германия
- Поезда здесь часто задерживаются, поэтому пассажиры получают 25 % от стоимости билета в качестве компенсации, если транспорт приходит позже чем на час, и 50 %, если на 2 часа. Мы заплатили € 300 за 2 билета из Леонберга в Берлин, а потом получили € 75 в качестве компенсации. © Xiao Lin / Quora
- Я жил в Германии долгое время, но так и не привык к тому, что немцы едят метт — сырой свиной фарш со специями на куске хлеба. Не понять мне и странные ритуалы, связанные с этим блюдом, когда люди делают из фарша разные фигурки покемонов или домашних животных. У одного из моих немецких коллег даже есть страница на фейсбуке, посвященная такому творчеству. Отвратительно. © BNJT10 / Reddit
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Я узнала, что здесь в первый майский день парни выражают свою любовь, сажая дерево перед домом своей возлюбленной. И когда я говорю «дерево», я имею в виду дерево высотой метров 20. Сейчас я покажу фото. Видите? Оно не выросло здесь. Оно в горшке и привязано к трубе. Теперь весь район знает, что кто-то влюблен в девушку, которая живет в этом доме. А чтобы никто не перепутал, в какую именно, на сердечке еще и имя написано. © Sapna Roy / Quora
Италия
- Поведение в очереди — вот что меня бесконечно раздражало в итальянцах. Кажется, у них не существует такой вещи, как «первым пришел — первым обслужен». Будь это у прилавка в магазине, около стойки в аэропорту, на горнолыжном курорте, да где угодно — все будут толпиться и стараться успеть первыми. © Scott Zane / Quora
- Рестораны позволяют владельцам приходить с собаками. В том, что кто-то может привести своего пса, есть что-то расслабляющее, домашнее и даже поэтичное. Я вообще не любитель собачек, но все же нахожу это замечательным! © Oscar Wright / Quora
- Мы с 2 подругами были в ресторане с видом на озеро Лугано. Мы хотели разделить пиццу на троих. Пришел официант и на наш заказ ответил: «Нет, не 1 пицца на всех, только 3 пиццы». Мы ответили: «Нет, не 3 пиццы, а 1 пицца». Наконец он сдался и принес нам только 1 пиццу, и только 1 салфетку, и только 1 набор приборов. © Linda Paxton / Quora
Нидерланды
- Я заметила, что свекровь-голландка бьет себя по лицу во время еды, и спросила мужа: «С ней все в порядке?» Он был просто ошеломлен, ему и в голову не приходило, что я не в курсе. Оказалось, у них такими похлопываниями принято показывать, что тебе вкусно. Я ни разу не видела такого жеста до этого, а моему мужу не приходило в голову, что так делают не во всем мире. © SweetPickleRelish / Reddit
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Мой голландский босс пригласил меня на свадьбу. В романтическом замке прошла прекрасная церемония, подали чудесные маленькие канапе, а после группового фото распорядитель вдруг говорит: «Все, у кого в приглашениях есть нож и вилка, могут пройти в обеденный зал, а остальных мы благодарим за то, что пришли. До свидания». И мы с подругами застряли голодные в глуши, пока одна из них не вызвала мужа, который довез нас на машине до ближайшей станции, где мы купили по кебабу. © Anna Kesselman / Quora
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Я все еще сбита с толку тем фактом, что здесь никто не использует ни жалюзи, ни занавески. Привычка голландцев не занавешивать окна — а они тут огромные, в пол — меня поразила. Я как могла старалась не смотреть, но это же невозможно! Особенно в небольших городках и деревушках, где узкие улицы, — ты идешь, а по обеим сторонам как будто показывают сериалы о семейной жизни на больших экранах.
Великобритания
- Детский поводок. Я был очень удивлен, увидев его. Я думал, что поводки бывают только для собак. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к такой картинке. © Viskhan Magomadov / Quora
- Каждый англичанин, с которым я когда-либо жил в одной квартире или которого я спрашивал об этой привычке, делал так, но не мог объяснить почему. Вместо того чтобы мыть посуду в раковине, они клали ее в тазик и мыли уже в нем. Мои соседи могли оставить раковину грязнющей, потому что собирались использовать чистый тазик, но почему бы просто не содержать раковину в чистоте и мыть посуду в ней? © woodscat / Reddit
- Меня по-прежнему удивляет, что я вижу народ в футболках, пока я хожу в пальто, — на улице солнечно, но все еще 15 °С. Да, я знаю, что сейчас лето и вы очень рады надеть свои летние наряды. Но ведь ужасно холодно! © Siyana Petkova / Quora
Швеция
- Субботняя конфета. Дети получают конфеты раз в неделю, по субботам. Тот факт, что в других странах дети просят конфеты всю неделю, для шведов очень странный. У них одно из преимуществ взрослой жизни — есть конфеты в любой день недели. © Junelli / Reddit
- Я была в Стокгольме с друзьями, и мы решили пойти развлечься. Оделись как обычно: парни в джинсах и рубашках, девушки в повседневных платьях или тоже в джинсах и топиках. Как мы ошиблись, поняли только, когда добрались до мест, где шла ночная жизнь. Юноши в костюмах, девушки в вечерних платьях и меховых курточках. Мы 2 часа пытались попасть в клуб, а затем пошли в McDonald’s — единственное место, где наш наряд оказался к месту. © sparklytomato / Reddit
Франция
- Французы меньше заботятся о прибыли и больше заботятся о том, чтобы все было сделано хорошо. Вы можете заглянуть в рестораны и подумать, что они могли бы заработать намного больше денег, если бы они накрывали столы быстрее или делали некоторые очевидные вещи по-другому. А они не станут, потому что в их глазах это нарушит традиции, а деньги не стоят того. © Michael Olenick / Quora
- Я помню, как был шокирован тем, как родители разговаривали со своими детьми во Франции: не сюсюкая, как с малышами, и не подыскивая ответы. Они говорили с ними так, как с любым другим взрослым, терпеливо объясняя, почему они не могут сделать то или это. В общем, я обнаружил, что французские дети лучше себя ведут. © Luis Diaz / Quora
- Меня поразила их еда и привычки в еде. Ваш обычный день будет включать в себя 3–4 приема пищи. Это будет завтрак, обед около полудня, затем полдник около 16:00 и ужин около 19:00 или немногим позже. Но никак не раньше 18:00. Никаких перекусов, которые могут испортить ваш аппетит. © Antonio Balvet / Quora
Бельгия
- Нагота — это нормально. Я до сих пор помню тот день, когда зашел в раздевалку спортзала. Было около 10 человек, которые переодевались. Я был шокирован, увидев 2 голых парней, уверенно разговаривающих друг с другом посередине комнаты. Несколько дней спустя я пошел в университетский спорткомплекс, и там это повторилось: в раздевалке я был единственным, кто чем-то прикрылся. © Anup Singh / Quora
- Приехала в гости к подруге в Бельгию, она накрыла стол, посидели, отпраздновали приезд, легли спать. Я проснулась часов в 6 утра от жуткого холода, было такое ощущение, что сплю на улице (дело было зимой). Я спустилась на 1-й этаж, там такой же дубак. Видимо, что-то случилось с системой отопления, подумала я. Напялила на себя пуховик, сапоги и сидела ждала, пока она или муж проснутся. Оказалось, что это норма. Каждый день перед сном они снижают температуру до 18 °С. Днем, кстати, выше 20 °С температуру тоже не выставляют и ходят по дому в теплых кофтах и сапогах.
- Я прожил месяц в Бельгии по обмену, так вот не знаю, жил ли я в действительно богатом районе, но у большинства людей было по 2 машины и одна из 3 вещей в саду: батут, бассейн или потрясающий цветник. Все выглядело чертовски дорого! © MewKazami / Reddit
Финляндия
- Люди не касаются тебя, не приближаются к тебе, не говорят с тобой и не смотрят на тебя. Как же мне это нравится! © iwillgotosweden / Reddit
- Финская культура на самом деле очень дружелюбная, но вы должны немного изменить понятие о том, что такое норма. Я дружил с международным психологом, который однажды объяснил мне, что на самом деле в Финляндии столько же экстравертов, сколько в других странах, они просто ведут себя по-другому: «Интровертный финн будет смотреть на свои туфли, когда разговаривает с тобой, — сказал он. — Тогда как экстравертный финн будет смотреть на твои». © Kevin Dolgin / Quora
Турция
- Нас пригласили на семейный обед. Когда его подали, каждый получил свою ложку, и все ели прямо из одного блюда. Даже такие вещи, как йогурт. Мама, папа, бабушка, сопливые малыши. Все. Просто одна большая семейная чашка Петри. Это была стрессовая поездка. © SomeNerdsHotWife / Reddit
- Они пьют чай без сахара. Все слышали о турецком чае. Турецкий чай — это просто лучший на свете чай. Я не знаю, как они его делают, но они знают, как это сделать. Однако я заметил одну вещь: большинству турков нравится несладкий чай. © Yahya Fati / Quora
- Мне было трудно понять моего мужа-турка, когда он выражал свой отказ, поднимая брови. «Ты хочешь больше помидоров?» — спрашиваю его, а он только брови взметнул. «Так да или нет?» — а он снова бровями играет. Я не поняла. «Это, — сказал он, сделав еще раз бровями эдак, — у нас означает „нет“». Потребовалось несколько месяцев, чтобы привыкнуть, ведь у меня на родине такая мимика означает совершенно другое. © Amy Ally / Quora
Греция
- Греческое отношение к времени: если тебя пригласили на ужин в 8 часов вечера, они, вероятно, имели в виду 9 или 10 часов. Если вы придете в 8, хозяин, скорее всего, все еще будет в душе. Вам будет неловко, даже если вы принесли с собой рецину. Кстати, эта рецина обладает удивительным вкусом — как сосновые иголки или скипидар, я не могла ее пить. © Leslie Colleen Friedrich / Quora
- В Греции подруга потащила меня в клуб. Вроде все как всегда: народ, музычка. И тут вижу, мадам рядом отодвигает в сторону тарелки и через секунду уже крутит попой прямо на столе. Смотрю, и другие туда же. Я в шоке. А тут еще и официанты принесли корзины с лепестками роз и давай бросать их на тех, кто танцует на столах. Оказалось, такие танцы — популярное местное развлечение. Практикуется как в небольших тавернах, так и в современных клубах.
- Жест под названием маунтза, когда вы показываете кому-то свою ладонь с растопыренными пальцами. Я никогда не слышал об оскорбительном значении этого жеста. Когда я торговался за сувенир на уличном рынке, я старался подчеркнуть цену, которую я установил (€ 15), показывая «5» на пальцах несколько раз. Я не могу забыть растерянное лицо моего продавца и смех двух других. Я попытался выяснить, что происходит, и мне объяснили. Весь эпизод занял минуту, но я вспотел от смущения. © Erman Idil / Quora
Швейцария
- Я только что переехал в Швейцарию, и моего имени еще не было на почтовом ящике. Я ждал письмо из банка, поэтому, пока не была готова металлическая табличка, я написал, как меня зовут, и наклеил этот листок на ящик сверху. Это была самая большая ошибка в моей жизни — 3 дня подряд кто-то снимал его, рвал на мелкие кусочки и запихивал внутрь, потому что в таком виде мой ящик выглядел уродливо по сравнению с другими... В итоге письмо из банка я пропустил. © monicqx / Reddit
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Швейцарцы без ума от «приватности», но готовы на все, лишь бы снять квартиру. Они предоставляют банковские выписки, квитанции о зарплате, паспорта, личные документы, разрешения и т. д. Я даже слышал о людях, которые отправляют медицинские справки и кадры УЗИ, чтобы получить преимущество перед остальными претендентами. © huazzy / Reddit
А от какой особенности заграничного менталитета вы пришли в шок и готовы теперь рассказывать эту волнующую историю всем и каждому? Какая страна поразила вас больше всего?