20+ человек, которые столкнулись с местными традициями за границей и долго залечивали психотравму

Я узнала, что здесь в первый майский день парни выражают свою любовь, сажая дерево перед домом своей возлюбленной. И когда я говорю «дерево», я имею в виду дерево высотой метров 20. Сейчас я покажу фото. Видите? Оно не выросло здесь. Оно в горшке и привязано к трубе. Теперь весь район знает, что кто-то влюблен в девушку, которая живет в этом доме. А чтобы никто не перепутал, в какую именно, на сердечке еще и имя написано. © Sapna Roy / Quora