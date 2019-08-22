20+ пользователей сети поделились своими семейными снимками, которые они годами прятали от чужих глаз

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До появления в 2010 году инстаграма у людей не было столь огромного количества фотографий в архиве, а потому каждый снимок старались сохранить на века, даже если он был неудачным. Так что теперь, стоит только открыть семейный альбом, оттуда сразу же выглядывают взъерошенные, насупленные, странно одетые и гримасничающие версии нас самих. Но порой именно такие фото и хочется пересматривать, вспоминая, почему вы оказались перед объективом именно в таком виде.

Мы в AdMe.ru уже кинулись перелистывать свои старые фотоальбомы, а пока вы не отправились делать то же самое, посмотрите на эти 20 с лишним фото для вдохновения.

«Я действительно не хотела держать их на руках»

«Гавайи в 2003 году не были готовы к двум Снежным королевам»

Когда оказался в салуне, а выпивку купить все равно не сможешь еще ближайшие лет 15

«Это мой брат со своим хоккейным трофеем и медалью — и я, гордо демонстрирующая свое луковое кольцо»

«Мы с братом в 1988 году. Не знаю, почему мама позволила пухлому 10-летнему мальчику носить такое все лето»

«Фотограф попросил улыбнуться во все 32 зуба»

«Моя мама и ее сестры. Им сказали не моргать»

«Брат позирует со своим призом за первое место в поэтическом конкурсе (он написал о большой рыбе), а я позирую с моим одеялом и скипетром»

Когда семейная поездка понравилась только маме

Тот момент, когда мода ушла, а семейное фото осталось

«Моя светловолосая голубоглазая младшая сестра слева. Я справа»

Кажется, именно это называется голливудской улыбкой

«Я и мой брат, кажется, в 1992-м. Спасибо за домашнюю стрижку, пап»

«Я, кажется, пожалею, что выложил это фото. Но попозже. Пока что я попытаюсь уснуть и притвориться, что этого снимка никогда не было»

Сразу понятно, кто считает себя главным на этой вечеринке

Когда семейный обед в День благодарения больше похож на Хеллоуин

«Я, моя сестра и мой лучший друг (слева направо) в поездке по случаю выпускного»

«Наша семья пытается отобрать вино у тети, чтобы сделать идеальный рождественский снимок»

«Моя дочь должна была нести цветы на свадьбе своих тетушек, но сон — дело святое. И да, она надежно пристегнута»

Кажется, широкая улыбка не всегда украшает кадр

Тот момент, когда хотели спокойно погулять на свежем воздухе, а мама опять взялась за фотоаппарат

А какие фотографии в ваших альбомах вы пересматриваете чаще всего? Показываете их кому-то, кроме родни?