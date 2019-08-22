20+ пользователей сети поделились своими семейными снимками, которые они годами прятали от чужих глаз
До появления в 2010 году инстаграма у людей не было столь огромного количества фотографий в архиве, а потому каждый снимок старались сохранить на века, даже если он был неудачным. Так что теперь, стоит только открыть семейный альбом, оттуда сразу же выглядывают взъерошенные, насупленные, странно одетые и гримасничающие версии нас самих. Но порой именно такие фото и хочется пересматривать, вспоминая, почему вы оказались перед объективом именно в таком виде.
Мы в AdMe.ru уже кинулись перелистывать свои старые фотоальбомы, а пока вы не отправились делать то же самое, посмотрите на эти 20 с лишним фото для вдохновения.
«Я действительно не хотела держать их на руках»
«Гавайи в 2003 году не были готовы к двум Снежным королевам»
Когда оказался в салуне, а выпивку купить все равно не сможешь еще ближайшие лет 15
«Это мой брат со своим хоккейным трофеем и медалью — и я, гордо демонстрирующая свое луковое кольцо»
«Мы с братом в 1988 году. Не знаю, почему мама позволила пухлому 10-летнему мальчику носить такое все лето»
«Фотограф попросил улыбнуться во все 32 зуба»
«Моя мама и ее сестры. Им сказали не моргать»
«Брат позирует со своим призом за первое место в поэтическом конкурсе (он написал о большой рыбе), а я позирую с моим одеялом и скипетром»
Когда семейная поездка понравилась только маме
Тот момент, когда мода ушла, а семейное фото осталось
«Моя светловолосая голубоглазая младшая сестра слева. Я справа»
Кажется, именно это называется голливудской улыбкой
«Я и мой брат, кажется, в 1992-м. Спасибо за домашнюю стрижку, пап»
«Я, кажется, пожалею, что выложил это фото. Но попозже. Пока что я попытаюсь уснуть и притвориться, что этого снимка никогда не было»
Сразу понятно, кто считает себя главным на этой вечеринке
Когда семейный обед в День благодарения больше похож на Хеллоуин
«Я, моя сестра и мой лучший друг (слева направо) в поездке по случаю выпускного»
«Наша семья пытается отобрать вино у тети, чтобы сделать идеальный рождественский снимок»
«Моя дочь должна была нести цветы на свадьбе своих тетушек, но сон — дело святое. И да, она надежно пристегнута»
Кажется, широкая улыбка не всегда украшает кадр
Тот момент, когда хотели спокойно погулять на свежем воздухе, а мама опять взялась за фотоаппарат
А какие фотографии в ваших альбомах вы пересматриваете чаще всего? Показываете их кому-то, кроме родни?
Фото на превью forcedByBoy / reddit