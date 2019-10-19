20+ человек, которые могут пройти тест ДНК, просто показав свои фото

56 17 39 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пожалуй, в каждом доме есть альбом со старыми семейными фотографиями, с которого то и дело сдувают пыль на домашних посиделках и с упоением погружаются в воспоминания. А одно из самых интересных занятий — рассматривать эти снимки и находить сходства с самим собой. У кого-то нос передается по наследству, у кого-то мамины глаза и улыбка, а кто-то и вовсе выглядит как клон своей бабушки или прапрадеда.

Герои этой подборки AdMe.ru служат наглядным примером того, насколько мощная штука наша наследственность.

«Мой биологический папа в сравнении со мной. К сожалению, я его не помню»

«Моя мама со мной в 2005 году и мое фото сейчас. Все говорят, что я похожа на нее, когда она была подростком»

«Мой первенец родился в 2015 году (слева), мой второй сын родился в 2019 году (справа). У них одна и та же дата рождения, но с разницей в 4 года!»

«Фото из ливанского паспорта моей бабушки, 1955 год (слева), и мое фото (справа). Прошлогодний рождественский подарок моему отцу»

33 года спустя: то же кресло, новое поколение

Двоюродные сестры воссоздают фото своих мам. 1985 год в сравнении с 2019-м

«Моя дочь (справа) и ее прабабушка, бабушка моей жены по материнской линии (слева)»

«Моя мама в 17 и я в 25 лет. К сожалению, у меня папин нос»

«Мой муж (справа) поразительно похож на своего дедушку (слева). На снимках обоим по 26 лет»

«Мой муж (1978) и дочь (2012)»

«Моя 20-летняя мама в 1970-х и я в 26 лет»

«Мой дед в 1942-м или 1943-м (слева) и я (справа)»

«Я в 1995 году и мой сын в 2019-м»

«Мне всегда говорили, что я похожа на свою бабушку»

«Родила мужскую версию себя»

«Мой дедушка, которого я никогда не видел (1990-е), в сравнении со мной (2019)»

«Моя бабушка (слева) в возрасте 20 лет демонстрирует кимоно в качестве модели, я (справа) на церемонии совершеннолетия»

«Я слева, мой сын справа»

Бабушка в военной форме и в послевоенные годы. Внучка в такой же форме более 70 лет спустя

«Слева: моя мама держит меня, 1973 год. Справа: я держу свою дочь, 2008 год»

«Моя бабушка Энджи, 1955 год, и я в 2018-м»

А у вас отмечено поразительное сходство с кем-то из ваших родственников?