20+ человек, которые мечтают просто выспаться, а им приходится дальше впахивать
Приложить к домофону ключ от офиса, начать укачивать продуктовую тележку в супермаркете или убрать кружку с кофе в холодильник — в таких поступках на самом деле нет ничего удивительного. Ученые установили, что около 40 % всех ежедневных действий мы совершаем бессознательно, на автомате, но обращаем на это внимание лишь тогда, когда «программа» дает сбой.
Мы в AdMe.ru решили поискать в сети истории, когда сила привычки включила автопилот совсем не вовремя и это привело к весьма забавным последствиям.
- Я так вышла погулять с собакой, карликовым пинчером (сына оставила бабушке, ему около года тогда было), и вспомнила, что нужно в магазин за молоком. Иду, значит, между полок с продуктами, собака под мышкой, и я ей монотонно говорю: «Сейчас купим молока, а на кассе надо денежку заплатить, молоко корова дает, оно очень-очень полезное». В общем, несу бред какой-то, потом только заметила, что в очереди на меня все как-то странно смотрят. © GusenaA / Pikabu
- У знакомых родился очень беспокойный сын. Дабы хоть немного отдохнуть, они, ложась спать, по очереди привязывали коляску резинкой к ноге. При каждом плаче ребенка приходилось дергать ногой. Коляска подъезжала на резинке к кровати, потом обратно. Ребенок ненадолго успокаивался. Недавно заходила к ним, отец семейства спал после ночной смены. Громко хлопнула дверь, и он, не просыпаясь, задергал ногой. Сила условных рефлексов. © «Подслушано» / Vk
- Знакомая учительница однажды утром, зайдя в троллейбус, объявила на весь салон: «Здравствуйте, садитесь!» © Любовь Герасимова / Facebook
- Я регулярно надеваю разные носки, иногда ношу рубашку наизнанку и, бывает, захожу в случайные комнаты, не осознавая, что делаю. Но один раз... я положила кошку в мусорное ведро. Осознала только тогда, когда мне нужно было выбросить мусор, часа через 4. Кошка сидела там молча — на самом деле она спала, а когда я ее выпустила, сразу нагло прыгнула на кровать. © MariaOppar / Reddit
- 5 лет работаю на фабрике. 5 лет в 6 утра выхожу из дома и иду на служебный автобус. 5 лет по одному маршруту. И все эти 5 лет, хоть и не каждый день, прихватываю пакет с мусором, чтобы выкинуть по пути. Сегодня должен был принести на работу к чаю торт. Торт был в пакете. Рефлекс сработал исправно. © Minotoru / Pikabu
- Помню, как пошла в магазин за хлебом. Дочке тогда месяца 4 было, и засыпала она только на руках при укачивании. Так вот, взяла батон, стою, что-то выбираю, рассматриваю и тут замечаю, что на меня смотрят с улыбкой люди, а я, оказываетcя, батон укачиваю. © 20leksa20 / Pikabu
- Как-то в силу обстоятельств пришлось работать в магазине 2 недели безвылазно. Придя в очередной раз домой в состоянии дикой усталости, поплелась на кухню готовить. Муж, копаясь в ванной, спросил: «А где у нас лежит новое мыло?» Я ему уже по инерции: «Все, что есть, — на витрине...» © tetkaMotia / Pikabu
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Дочери 2 месяца будет. Муж помогает во всем, но, как и я, ходит слегка как зомби. Как-то ложусь дочь кормить после купания. Прошу мужа принести ее соску, чтобы после кормления дать, если понадобится. Муж приносит и пытается сунуть ее мне в рот. Увидев мой вопросительный взгляд, даже не сразу понял, а что, собственно говоря, не так. © asnya911 / Pikabu
- Налил воду из чайника во френч-пресс, дал кофе настояться, перелил его в кружку, добавил карамельный сироп, поднялся на 2 лестничных пролета, сделал глоток и чуть не выплюнул. Я забыл вскипятить чайник. © TannedCroissant / Reddit
- Села в автобус, поставила дамскую сумку и пакет на колени, через полчаса сообразила, что это пакет с мусором, который я забыла выкинуть. На одной из остановок, пока водитель бегал к киоску, вышла и выбросила пакет в урну, вернулась. Странно, думаю, это выглядело со стороны. © Елена Рожнева / Facebook
- Убирал со стола после воскресного завтрака. Отнес все на кухню, начал мыть посуду. Когда полдела уже было сделано, взглянул на свою руку и увидел в ней мокрый, отвратительно выглядящий и наполовину съеденный круассан. Посмотрел налево — вся «чистая» посуда и кружки в крошках. Я использовал его как губку. © LeoMartello / Reddit
- Стоял в супермаркете на кассе с корзиной продуктов и попросил пакет. Кассирша развела руками — закончились, мол. Я на автомате оплатил продукты, сложил их в корзину и ушел. Осознал только дома. © «Подслушано» / Vk
- Утром делала кофе: достала банку из шкафа, молоко из холодильника, помыла ложку. Поворачиваюсь с кружкой за кофе, а его нет. Везде посмотрела, даже в мусорке. Решила пить чай. Ищу ту ложку, ее тоже нет. Решила одеться и идти на работу. Уже в сапогах из холодильника забираю термос и вижу там чашку с кофе... А ложку я на автомате в шкафчик кинула. Спать больше надо. © «Подслушано» / Vk
- Готовил как-то «ракушки» с сырным соусом. Только закончил варить макароны, слил воду, положил обратно в кастрюльку. Мой мозг, работая на автопилоте, не увидел никакой разницы между соусом и бутылочкой со средством для мытья посуды. © MarcTrain_NPO / Reddit
- Стою в магазине в очереди на кассу, в соседней очереди женщина с полной тележкой читает что-то в телефоне и одной рукой держится за ручку. В торговом зале где-то рядом начинает плакать маленький ребенок. И эта женщина, не отрываясь от телефона, начинает тихонько качать тележку с продуктами вперед-назад, вперед-назад... © leonidozer / Pikabu
- Муж меня часто подвозит до работы. На прощание всегда целую его и говорю: «До вечера, дорогой!» Еду как-то после командировки домой на такси. Устала очень, задумалась глубоко о чем-то. В конце поездки после оплаты на автомате попрощалась с водителем до вечера и поцеловала его. Дошла до подъезда, и тут внезапно до меня дошло, что я сделала. Обернулась. Машина стоит, из нее выглядывает счастливый водитель и подмигивает мне: «До вечера, милая!» Чуть сквозь землю не провалилась. © «Подслушано» / Vk
- Ходил по продуктовому магазину, толкая тележку по проходу. Потом, когда нужно было свернуть налево, в другой проход, по какой-то причине попытался включить «поворотник». © nicenoice / Reddit
- Однажды утром я в полусне взял аэрозольный баллончик, думая, что это дезодорант, но потом вспомнил: «Ага, я уже совершал эту ошибку раньше. Я должен проверить, что это не лак для волос». Так что я неуверенно присмотрелся к флакончику, а мой мозг скомандовал: «Брызгай!» Ну я и надавил. Брызнул себе прямо в лицо... лаком для волос. © qbnaith / Reddit
- Однажды я собирался ложиться спать и начал искать свой телефон. Посмотрел на кухне, в своей комнате, в общей зоне, спросил у соседа. И я проделал все это, параллельно читая статью с экрана мобильного и переписываясь с девушкой. Мне как-то не пришло в голову, что то, что я делаю на телефоне, и то, что я ищу телефон, как-то взаимосвязано. © FlameAshWood / Reddit
- Трудился в техподдержке интернет-провайдера, все общение с абонентами шло через речевые модули. Спустя пару месяцев друзья привыкли, что разговор по телефону с ними я начинал со слов: «Здравствуйте, меня зовут robertmendes, чем могу помочь?» © robertmendes / pikabu
- Я отправился за своей девушкой в женский туалет в магазине. Шел за ней, задумавшись, и не осознавал, что происходит, пока не встал в очередь и 2 дамы не посмотрели на меня недоуменно. Я сказал: «О!» — и выбежал. Думаю, они просто потом посмеялись над ситуацией вместе с моей девушкой, но я был жутко смущен. © jarmsy / Reddit
- Так заработалась и погрузилась в свои мысли, что, складывая в машину объемные покупки, забыла в руках топор. И как ни в чем не бывало бодрым шагом пошла в кофейню. Села за стол, на автомате пристроила свой стремный аксессуар на стул и уткнулась в телефон. Идиллию нарушил голос из-за соседнего столика: «Девушка, вашему топору мужик не нужен?» Так быстро я еще никогда и ниоткуда не убегала. © «Подслушано» / Vk
- Работала в кулинарии, и вдруг поставили меня на кассу. После пары часов я на автомате говорю покупателю, который оплатил «Крот», «Пемолюкс», пакеты для мусора и всякую бытовую химию: «Приятного аппетита, до свидания». В ответ услышала его тихий смех, и только тогда дошло до меня. © JIEJIEO / Pikabu
А вы какие нелогичные поступки совершали на автомате?