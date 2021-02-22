20+ человек, которые мечтают просто выспаться, а им приходится дальше впахивать

Дочери 2 месяца будет. Муж помогает во всем, но, как и я, ходит слегка как зомби. Как-то ложусь дочь кормить после купания. Прошу мужа принести ее соску, чтобы после кормления дать, если понадобится. Муж приносит и пытается сунуть ее мне в рот. Увидев мой вопросительный взгляд, даже не сразу понял, а что, собственно говоря, не так. © asnya911 / Pikabu