19 человек, которые были против домашних животных, а теперь не могут без них жить

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Многие даже не допускают мысли о том, чтобы завести домашнее животное. Не потому, что появятся лишние заботы, а потому, что они просто терпеть не могут кошек или собак. Но как только такие люди впускают в свой дом этих мохнатых друзей, они вдруг влюбляются в них до беспамятства.

Мы в AdMe.ru уверены, что в глубине души животных обожают все без исключения. Просто тем, кто так не считает, видимо, еще не доводилось с ними близко общаться. И тому подтверждение — герои нашей подборки. А в конце вы увидите реакцию человека, который 4 года просил разрешить ему завести собаку, — и ему наконец это позволили.

1. «„Никогда не пущу собаку в свою машину и тем более в кровать“, — говорил мой папа. На фото — мой папа»

2. «Мой 79-летний папа заявлял: „Я не хочу эту чертову кошку!“ Теперь каждый вечер он относит ее спать на свое место»

3. «„Эта чертова собака никогда не останется в моем доме!“ — заявляла моя мама»

4. «Нашел потерявшуюся собаку и оставил ее у родителей, пока ищу ее хозяина. Через час мама прислала мне это фото»

5. «Моя мама пошла за новым фильтром для аквариума, а вернулась с этим чудом»

6. «Мой отец никогда не хотел иметь кота, а сегодня он просит меня выключить воду в ванной. Потому что не может встать»

7. «Папа всегда мне говорил, как сильно ненавидит мою кошку. Я приехал к нему в гости на праздник и нашел их вот такими»

8. «Это мой отец, который вообще не хотел заводить собаку»

9. «Мой отчим клялся, что у нас никогда не будет собаки. А вчера забрал домой эту красавицу, которая шла за ним прямо до дома»

10. «Мой папа, который „ненавижу кошек“ и „никогда не заведу кошку в своем доме“, не отходил от нашего котенка»

11. «Мой папа совсем не собачник. Вот как он с моей собакой ехал на пляж»

12. «Мой папа терпеть не мог кошек, а сейчас они вместе смотрят телевизор»

13. ""Мы никогда не заведем собаку", - говорила моя мама последние 20 лет"

14. "Мой папа хоть и не признается в этом, но мне кажется, что ему нравятся котята, которые живут у моей сестры"

15. "Познакомьтесь с Флетчером! Никогда не мечтала завести кота, а теперь переживаю, что я буду делать, если он вдруг пропадет"

16. "Когда он был щенком, моя мама не хотела даже прикасаться к нему. А теперь она каждый день готовит ему сладкий картофель"

17. "Это моя бабушка, которая никогда не любила кошек"

18. "Мой папа ненавидел кошек и очень разозлился, когда я принес домой котенка. Всего 3 года спустя он показывает ей видео, пока она сидит у него на коленях. И спят они вместе"

19. "Мой папа не любит кошек, а теперь заявляет, что котенок моей сестры - его собственность"

Бонус: «Папа 4 года уговаривал мою маму разрешить завести ему собаку. Сегодня она наконец согласилась»

А с вами или вашими близкими случались подобные истории, когда они совершенно не хотели заводить животных, но один случай изменил все?