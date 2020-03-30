20+ человек, глядя на которых хочется начать изучать генетику
Генетика — наука, которую человек будет изучать еще долгие годы. Наши гены хранят колоссальный объем сведений о том, как строится тело, что во многом и определяет внешний вид человека. Иногда мы понимаем, из-за чего выглядим именно так. Но порой остается лишь гадать, почему человек не похож ни на кого из членов семьи или, наоборот, обладает массой сходных черт с родными, или в свои 30 выглядит на 15.
Мы в AdMe.ru предлагаем взглянуть на эти 20+ фотографий, которые еще раз подтверждают, что у генетики свои, порой никому не ведомые пути.
Две пары межрасовых близнецов — и все в одной семье
«Спешу присоединиться к числу людей, которых все считают белыми. На фото — я и мой дедушка»
«В прошлом году мне сказали, что иногда я выгляжу и на 20, и на 50. Скорее всего, это было оскорбление, но мне понравилось»
«Им обоим по 13 лет»
Когда сразу родился 40-летним
Им еще предстоит доказывать всем, что они действительно близнецы
Когда естественный оттенок губ куда круче любой помады
«Отец и сын похожи как две капли воды»
«Постоянно сталкиваюсь с глупыми вопросами, но не позволяю никому меня обижать»
Не сестры, а абсолютные противоположности
«Я 6 месяцев отращивала белые пряди, чтобы полностью их принять»
«Мою сестру дразнили и задирали всю ее жизнь за то, что она была другой. Но я буду с ней всегда»
Девушка, которой точно интересно смотреть в глаза
Такие непохожие близнецы
Вот что называют холодной красотой
Когда никто не верит, что вы брат и сестра
Это изображение не отредактировано, у девочки действительно пронзительно-голубые глаза
Когда дочки похожи на маму больше, чем она — сама на себя
Стильная прическа, за которую стоит сказать «спасибо» природе, а не парикмахеру
«Я получил глаза от 15-летней девчушки, а подбородок — от 30-летнего мужика»
Он такой один на 40 000 человек
«Я одновременно выгляжу и на 13, и на 45»
Когда даже борода не добавляет 30-летнему парню брутальности
А о каких шутках генетики знаете вы? Или, может быть, хотите рассказать о своих особенностях внешности?