20+ поступков, от которых опытные кулинары ревут белугой

Мой муж просто чудовище на кухне. Он добавляет в последнюю минуту в блюда сырые грибы, не обжаривая, и так же поступает с луком. Он любит бананы в своей лазанье и медово-горчичный соус почти во всем остальном. В критические моменты он всегда убавляет огонь под моими сковородками, чтобы «уменьшить запахи». Он ставит мою чугунную сковороду в посудомоечную машину. И все же я все равно его люблю: ему нравится все, что я готовлю. Как можно злиться на такого человека? © PalmTreeDeprived / Reddit