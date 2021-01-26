20+ поступков, от которых опытные кулинары ревут белугой
Английский классик Гилберт Кит Честертон говорил: «О вкусах не спорят: из-за них бранятся, скандалят и ругаются». И если вам кажется, что нет более мирного времяпровождения, как просматривать кулинарные форумы, то вы глубоко ошибаетесь.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что же такого можно вытворить на кухне, чтобы вызвать глубокое возмущение людей, разбирающихся в приготовлении пищи. Поэтому вооружились бутербродами и пошли читать раскаленные от негодования строки.
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Приехала в гости к сестре, а у нее муж — любитель острой пищи. Ну всякие там приправы еще как-то я пережила, но, когда он жареную рыбу щедро полил давленым чесноком, разведенным горячей водой, это было что-то. При этом он очень любит готовить и везде кладет очень много зелени. Даже в жареную картошку и плов — повсюду толстый слой зеленого лука, укропа и петрушки. © Людмила Козлова / Facebook
«Как насчет бокала салата „Цезарь“?»
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Мой муж просто чудовище на кухне. Он добавляет в последнюю минуту в блюда сырые грибы, не обжаривая, и так же поступает с луком. Он любит бананы в своей лазанье и медово-горчичный соус почти во всем остальном. В критические моменты он всегда убавляет огонь под моими сковородками, чтобы «уменьшить запахи». Он ставит мою чугунную сковороду в посудомоечную машину. И все же я все равно его люблю: ему нравится все, что я готовлю. Как можно злиться на такого человека? © PalmTreeDeprived / Reddit
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Самое ужасное кулинарное преступление — разварить гречку до состояния каши. Хуже быть уже не может. © TairiAnastasiya / Twitter
«Если у вас есть лепешки, макароны и сыр, наслаждайтесь ими отдельно».
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Я свекрови строго наказала не перемешивать плов и побежала в другую комнату к мелкому, который явно пакостничал. Придя, увидела кашу вместо плова... У меня были такие глаза, что свекор заржал и прокомментировал жене: «Я же говорил: не лезь». © Елена Крабач / Facebook
«Бюджетная говядина Веллингтон».
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К кильке в томате отношусь спокойно. Но вот есть у тебя банка — сварила картохи и навернула ее. Красота же? Нет, надо из этой переваренной рыбы в томате навертеть котлет. Вечный вопрос: «Вот зачем»? © uchilka_cinik / Twitter
«Надеюсь что тот парень, который сделал нам этот бутерброд, поржал от души».
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Моя жена отказывается следовать чертовому рецепту. Она всегда убирает или уменьшает те ингредиенты, которые считает «нездоровыми». А потом задается вопросом, почему еда, которую она готовит, невкусная! Ей кажется, что я просто мишленовский шеф-повар. Но, честно говоря, все делом в том, что в детстве я часто собирал LEGO, четко следуя инструкциям. © daole / Reddit
«Специализация моего друга — рисовые кирпичи».
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Живу в Италии. Однажды решила познакомить мужа с русской классикой — сварила борщ. Он долго смотрел на тарелку с ярко-красным содержимым, осторожно попробовал. В итоге попросил добавки, а в конце сказал: «Чего-то в этом супе не хватает... Я бы макароны туда добавил». © Natalia Pogodina / Facebook
«Цыпленок Макнаггетс Нигири».
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Бесит, когда пожарят домашние котлетки, ароматные, вкусные, с хрустящей корочкой, и начинают подливать в сковороду водички, «чтобы пропарились». © Tatiana Zalesova / Facebook
«Ну, по крайней мере, хоть скатерть симпатичная».
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Научилась готовить плов — вот прямо по всем правилам. И специи, и мясо, и рис. Муж ел — нахваливал. А на следующий день разогрел на сковороде, бухнул сверху яиц штук 5 и залил кетчупом и майонезом. Меня чуть удар не хватил! © Elena Khodos / Facebook
«Салат моей девушки: латук, кетчуп и майонез. Прямо-таки царская трапеза».
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Разваренные макароны противного белого цвета со сливочным маслом. Если вы попытаетесь объяснить моей бабушке, что так нельзя, то вы рискуете отхватить скалкой по башке. Для нее слова «аль денте» сродни заклинанию. Как же я счастлив, что умею готовить! © sokoloff_show / Twitter
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Просто какое-то запредельное кулинарное извращение. © simak2001 / Twitter
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Один знакомый варил гречку и другие крупы в бульоне из-под покупных пельменей. «Жалко выливать же! А так больше витаминов». © Libi Volynko / Facebook
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Знакомая готовит селедку под шубой с сырым картофелем. Не с недоваренным — просто с сырым. У меня все. © Алена Прокуда / Facebook
«Печенье с шоколадом и беконом».
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Я с юности увлекаюсь кулинарией и к 30 годам научилась готовить довольно много сложных, многосоставных блюд, где важно, когда какой ингредиент был сорван, сколько минут замачивался или мариновался. Муж — гурман, и я обожаю то, что он ценит такую еду, подсказывает, если что-то не то. Но, когда его родственники приезжают, это ад кромешный. Они везде льют майонез или кетчуп. Теперь для них «готовлю» только пельмени покупные. © «Подслушано» / VK
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Жена моет говяжий фарш через дуршлаг. Когда она его потом готовит, из-за впитавшейся воды получается не жареное, а пареное мясо. © imightknow / Reddit
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Отличный пример карательной кулинарии. © vladtiko / Twitter
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В начале семейной жизни свекровь меня отчитывала, что я дура безрукая и красную рыбу на бутерброды кладут, а не крутят из нее колбаски с рисом. И что в виноградные листья мясо заворачивают, а не рис с рыбой. Объяснять, что я делала вовсе не долму, а роллы «Филадельфия», было бесполезно: если свекровь не знает, значит, такого блюда нет. © reloaded / AdMe
«Жена попросила доверить ей приготовить стейк на ужин. Да чтобы я еще хоть раз...»
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К приходу в гости свекра приготовила феттучини в сливочном соусе с семгой и базиликом. Сели за стол. Свекор начал требовать подать к столу кетчуп и горчицу. Мы с мужем упрашивали попробовать блюдо в аутентичном виде. Отказался наотрез. Даже не пробуя, залил все горчицей и кетчупом и ел так. В общем, это мне наука. В следующий раз просто наварю макарон — больше никаких изысков. © Елизавета Суворова / Facebook
А вы как считаете, есть ли на личной кухне табу, или самое главное — не лезть в чужую тарелку?