20+ бывших вегетарианцев рассказали, почему взвыли от такой диеты и снова едят мясо
К вегетарианству или даже веганству люди приходят по многим соображениям. Стоит хоть немного заинтересоваться вопросом — и информация хлынет на нас как из рога изобилия. А вот пользователи Reddit захотели узнать, по каким причинам после долгого периода вегетарианской диеты можно снова начать есть мясо.
Мы в AdMe.ru за свободу убеждений, но не заинтересоваться ответами на вопрос, что заставило некоторых вегетарианцев стать бывшими, выше наших сил. Для тех, кому это также любопытно, мы отобрали самые характерные или необычные причины.
Проблемы со здоровьем
- Я поняла, что маскирую свою анорексию под веганский образ жизни. Веганские блюда были для меня самой «безопасной» пищей. То, что я была веганом, означало, что у меня есть оправдание не есть ничего, что не вписывается в специальный рацион. Я не понимала, что у меня расстройство пищевого поведения, хотя была супертощей. Понадобилось вмешательство друзей, чтобы я осознала, в чем моя проблема. © -cumdogmillionaire- / Reddit
- Я сильно похудел (до такой степени, что люди спрашивали, все ли у меня в порядке), начал быстро уставать, у меня было мало энергии и началась анемия. Кончилось тем, что я снова ем мясо. © HamfastFurfoot / Reddit
- Я начал встречаться с будущей женой, и она предложила стать веганами. Я подумал: почему нет? Два года спустя я снова ем мясо и молочные продукты. Из-за чего? Потому что это так вкусно! Яйца бенедикт, стейк рибай, сыр, в конце концов! Конечно, есть веганские альтернативы, но за все это время я не смог приготовить из них ничего похожего. Мы стали веганами ради здоровья, но в итоге набрали лишний вес. Теперь мы занимаемся спортом и следим за размером порций. © bigray260 / Reddit
- Почти два года назад я чувствовал себя истощенным, вялым и измученным все время. Это после того, как я был веганом 5 лет. Однажды мне так захотелось стейка! Но я не мог себе его позволить, потому что боялся, что меня осудят друзья-веганы. А потом я понял, как все это глупо, пошел и съел это чертово мясо. © noellemarie74 / Reddit
- Заболела анемией. Месячные прекратились и не восстановились даже после того, как я начала принимать добавки с железом. А еще я набрала вес от всех этих углеводов и фруктов, высыпали прыщи, хотя до этого никогда не было проблем с кожей. Я до сих пор стараюсь избегать продуктов промышленного сельского хозяйства, но веганский образ жизни оказался слишком дорогим и нездоровым для меня. © BericDondarrion89 / Reddit
- Я придерживался вегетарианской диеты полгода, чтобы узнать, каковы ее преимущества и недостатки для меня. В это время я стал беспокойным и психически нестабильным, затем я вернул мясо в рацион — и все пришло в норму. Может быть, это был временный побочный эффект или это произошло вовсе не из-за моего меню, но я не собираюсь дальше экспериментировать. © itsApeljax / Reddit
- Мой муж был вегетарианцем, почти веганом. Он принимал все нужные добавки, ел протеиновые таблетки, но все равно все время простужался. Я сказала ему, что, возможно, ему нужно изменить свой биом кишечника. Он стал есть курицу и рыбу и перестал болеть. © elliewilli / Reddit
Бытовые сложности
- Тринадцать лет я была вегетарианкой, а потом просто устала от этого. Еда вне дома всегда была крайне хлопотным делом, потому что мне надо было либо заказывать что-то очень простое, либо просить заменить часть ингредиентов в блюде. Если я готовила сама, мне каждый раз приходилось ломать голову, какой растительный белок добавить в еду, в то время как у моего парня уже был кусок мяса. По сути, я отказалась от вегетарианства из-за того, что мне все сложнее стало пробовать что-то новое и выходить куда-нибудь перекусить. © red_the_color / Reddit
- Я два раза пробовала стать веганом — и оба раза выдержала не более 9 месяцев. Это было так неудобно. Если я ела не дома, то мой выбор сводился к картофелю фри или салату без заправки. Слишком много продуктов содержат сухое молоко, хотя непонятно, зачем оно там. Получается, для меня все упирается в эгоизм, но я думаю попробовать еще и надеюсь, что в третий раз у меня все получится. © 8987127 / Reddit
- Перестал быть вегетарианцем, потому что понятия не имел, что бы такого приготовить. Я бы с радостью снова стал придерживаться такой диеты, если бы кто-то готовил для меня. Когда я голоден, мне не хочется тратить час в поисках подходящего рецепта. © BiggestZebra589 / Reddit
Социальная жизнь
- Многие веганы очень токсичны. Они пытаются доказать, что они самые крутые, раз защищают животных и так далее. Кроме того, меня начали убеждать бросить моего парня, потому что он «ест плоть», а раз я целую его, то перестаю быть веганом. © fauxdaromo / Reddit
- Всю рабочую неделю я вегетарианец, но по выходным, когда возвращаюсь домой к родителям, снова ем мясо, потому что не хочу напрягать маму приготовлением дополнительных блюд. © tsebede / Reddit
- Я был веганом около 6 лет. А снова есть мясо начал из-за социальных причин. Было непросто встречаться с друзьями, путешествовать, изучать разные культуры... Я понял, что идея о том, что мы можем положить конец фермерскому хозяйству путем превращения всеядных в вегетарианцев, — несбыточная мечта, и решил, что, оставаясь веганом, только усложняю себе жизнь, но никак не влияю на мир в целом. © eedlio / Reddit
- Я устал от того, что каждый обед или ужин с другими людьми превращается в спор об этике. © aftohten / Reddit
- Некоторое время я был вегетарианцем, но затем отправился во Францию и хотел по-настоящему познакомиться с их едой и культурой, поэтому начал есть мясо. Сейчас я его не покупаю, но если кто-то угостит или я выберусь в ресторан, то не откажусь. © aqualeah / Reddit
Другое
- У меня довольно глупая причина — я расстался со своей девушкой. Я стал веганом, чтобы поддержать ее. Было странно есть мясопродукты, когда она была против этого. Но когда отношения закончились, мясо снова вернулось в мое меню. © PJSegers89 / Reddit
- Стала веганом, чтобы похудеть перед свадьбой. Мне понравилось, и я продолжала не есть мясо. Но затем у нас был медовый месяц, мы отправились в Европу, и я решила, что глупо не попробовать разные блюда, если такой шанс, может, выпал мне раз в жизни. Когда мы вернулись, я все больше и больше ела не веганских блюд, а когда забеременела, то с вегетарианством было и вовсе покончено, потому что мое тело стало просто требовать мяса. © chesterT3 / Reddit
- Я был веганом в течение 5 лет и даже стал президентом веганского клуба нашего университета. А затем понял, что охотиться на диких животных гораздо этичнее и экологичнее, чем полагаться на глобальное сельское хозяйство. Я предпочту съесть шмат оленины, чем заменить его продуктами, которые выращивают на землях, где безжалостно вырубили леса, чтобы обеспечить спрос на органические продукты. ©_johnfketamine / Reddit
- Я сильно похудел и хотел иметь больше мышц, поэтому начал есть много вегетарианского растительного белка, но этого было недостаточно. Теперь я ем 200 г мяса раз в 2 дня и 2 яйца в день. В моем меню по-прежнему много фруктов и овощей, потому что я люблю их, но я ем животный белок, потому что хочу иметь мышцы. © ADR_03 / Reddit
- Я вегетарианка уже 10 лет, но думаю, что мои вегетарианские денечки сочтены. Я замужем за мясоедом и к тому же беременна. Я не собираюсь заставлять своих детей отказаться от мяса, я буду покупать и готовить его, поэтому получается, что я буду поддерживать мясную промышленность. К тому же в какой-то момент, думаю, мне станет тяжело готовить для себя отдельно. При этом я здорова, в хорошей форме и мне всегда было комфортно быть вегетарианкой. Если бы я жила одна, в своем пузыре, не стала бы ничего менять. © dingatron / Reddit
- Моя сестра была строгим веганом около 15 лет. Затем она стала ветеринаром и осуществила свою мечту переехать на ферму. Вскоре после этого она снова стала есть мясо, потому что поняла, что каждое живое существо в природе в один прекрасный момент съест другое живое существо или его часть. И все же она до сих пор без ума от животных. © _LongLongMan / Reddit
А вы когда-нибудь надолго отказывались от мяса? Можете ли рассказать, почему некоторые перестают придерживаться вегетарианского рациона?