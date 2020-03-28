20+ бывших вегетарианцев рассказали, почему взвыли от такой диеты и снова едят мясо

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

К вегетарианству или даже веганству люди приходят по многим соображениям. Стоит хоть немного заинтересоваться вопросом — и информация хлынет на нас как из рога изобилия. А вот пользователи Reddit захотели узнать, по каким причинам после долгого периода вегетарианской диеты можно снова начать есть мясо.