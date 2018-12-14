20 бесящих поступков, которые совершает 99 % мужчин. И ваш тоже

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Женщинам и мужчинам порой тяжело жить под одной крышей. Чаще всего в мужской голове не укладывается информация о том, как повесить вещи на вешалку, как пользоваться корзиной для грязного белья и особенно что делать со втулкой. Иногда ситуации бывают настолько нелогичны, что удержаться от фото просто невозможно. Но, пожалуй, именно это добавляет остроты и немного юмора в серьезную и размеренную жизнь женщины.

Срочно в номер! Коллекция фотографий от AdMe.ru, на которых запечатлены бытовые проступки мужчин. Ну серьезно, как у них это получается?

1. Срочно несите инструкцию по открыванию булочек. Мужчины не справляются самостоятельно!

2. «И эту коробку из-под мороженого муж вернул в холодильник»

3. «Мой муж зачем-то положил пластиковую разделочную доску в духовку, которую я включила, чтобы разогреть»

4. «Количество сыра, которое мой супруг оставил сегодня в холодильнике»

5. — Милый, можешь повесить одежду на вешалку?

— Готово!

6. После такого поступка невозможно удержаться от развода

7. Так мужья зачастую открывают упаковки. И им плевать, что о них подумают

8. «Мой парень хранит масло в дверце холодильника... которую я не мыла несколько месяцев»

9. Муж добавил мыла в посудомоечную машину

10. Когда производители недостаточно позаботились о твоем удобстве и приходится действовать самому

11. Это могло случиться с каждым, но случилось именно с вашим мужем

12. Мужчины берегут свои силы и не надавливают на крышку мусорного ведра

13. «Я попросила мужа размешать мой напиток. И он это сделал. Спасибо. Именно то, что я имела в виду»

14. Классический мужской способ использования бумажных полотенец

15. Как вы понимаете, корзина пуста внутри

16. «Очень мило было оставить эту ветчину в холодильнике и после этого попросить сделать сэндвич»

17. Испортить вареное яйцо невозможно. Вы уверены?

18. «Муж считает, что это действительно очень смешно»

19. Такое ощущение, что этот парень вытряхивает пакет с продуктами прямо в холодильник

20. «Возможно, мой муж зашел слишком далеко, когда решил одеть нашего сына в школу в костюм старика»

Но мы все равно их очень любим! Ведь только мужчины способны ради нас на настоящие подвиги

А ваш муж раздражает вас чем-нибудь?

Фото на превью oatmeal-breakfast / reddit, sarahszabo / reddit

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