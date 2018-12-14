20 бесящих поступков, которые совершает 99 % мужчин. И ваш тоже
Женщинам и мужчинам порой тяжело жить под одной крышей. Чаще всего в мужской голове не укладывается информация о том, как повесить вещи на вешалку, как пользоваться корзиной для грязного белья и особенно что делать со втулкой. Иногда ситуации бывают настолько нелогичны, что удержаться от фото просто невозможно. Но, пожалуй, именно это добавляет остроты и немного юмора в серьезную и размеренную жизнь женщины.
Срочно в номер! Коллекция фотографий от AdMe.ru, на которых запечатлены бытовые проступки мужчин. Ну серьезно, как у них это получается?
1. Срочно несите инструкцию по открыванию булочек. Мужчины не справляются самостоятельно!
2. «И эту коробку из-под мороженого муж вернул в холодильник»
3. «Мой муж зачем-то положил пластиковую разделочную доску в духовку, которую я включила, чтобы разогреть»
4. «Количество сыра, которое мой супруг оставил сегодня в холодильнике»
5. — Милый, можешь повесить одежду на вешалку?
— Готово!
6. После такого поступка невозможно удержаться от развода
7. Так мужья зачастую открывают упаковки. И им плевать, что о них подумают
8. «Мой парень хранит масло в дверце холодильника... которую я не мыла несколько месяцев»
9. Муж добавил мыла в посудомоечную машину
10. Когда производители недостаточно позаботились о твоем удобстве и приходится действовать самому
11. Это могло случиться с каждым, но случилось именно с вашим мужем
12. Мужчины берегут свои силы и не надавливают на крышку мусорного ведра
13. «Я попросила мужа размешать мой напиток. И он это сделал. Спасибо. Именно то, что я имела в виду»
14. Классический мужской способ использования бумажных полотенец
15. Как вы понимаете, корзина пуста внутри
16. «Очень мило было оставить эту ветчину в холодильнике и после этого попросить сделать сэндвич»
17. Испортить вареное яйцо невозможно. Вы уверены?
18. «Муж считает, что это действительно очень смешно»
19. Такое ощущение, что этот парень вытряхивает пакет с продуктами прямо в холодильник
20. «Возможно, мой муж зашел слишком далеко, когда решил одеть нашего сына в школу в костюм старика»
Но мы все равно их очень любим! Ведь только мужчины способны ради нас на настоящие подвиги
А ваш муж раздражает вас чем-нибудь?
Фото на превью oatmeal-breakfast / reddit, sarahszabo / reddit