20 бабушек, которые знают, как чудить внукам на зависть

Бабушки — это невероятные люди, которые окутывают нас домашней атмосферой, поддержкой, радуют нас вязаными носочками и вкусной едой. Но есть и такие бабушки, которые не хотят укладываться в стандартные представления и дадут фору молодому поколению.

Мы в AdMe.ru очень любим бабушек, которые молоды душой и не позволяют возрасту взять над ними верх, и не смогли пройти мимо историй от пользователей.

Моей бабушке 81 год. Уже 30 лет она занимается йогой, 10 лет она вегетарианка. Ненавидит «старушечий стиль» в одежде, на ушах носит каффы и последние полгода учит английский язык. Апогеем крутизны стал ее подарок на мой день рождения — сертификат на ₽ 5 000 в тату-салон. Мечтаю теперь, когда состарюсь, быть такой же трендовой бабушкой. © Подслушано / Ideer

Когда я уезжал в командировку, бабушка моей девушки подарила ей куклу. Куклу в виде меня и ростом с меня. Там были специальные пуговички на рукавах, чтобы можно было сделать так, будто эта кукла обнимается. А еще были прорези на ногах, чтобы с этой куклой можно было танцевать. Я не шучу. © ScarnCarndall / Twitter

Сегодня в автобусе рядом со мной села бабушка, лет 90, если не больше. Еле-еле прям вся. Ей передали билетик, и она, щурясь и переживая, начала складывать циферки — счастливый или нет. Убедившись в том, что счастливый, расплылась в улыбке и спрятала его в кармашек. © Подслушано / Ideer

Мне 25, живу с родителями, работаю. Недавно набила себе на руке большую татуировку, которую давно хотела, прям мечтала о ней. Я понимала, что родителям это не слишком понравится, но вовсе не ожидала такой реакции. Они начали ругать меня, как какую-то школьницу! Папа прям целые лекции читал: «Ты в кого такая пошла?» И в самый разгар скандала заходит к нам на кухню бабушка. Она оголила плечо и показала татуировку бабочки со словами: «Я сделала ее 30 лет назад, когда я была уже не молодой, но все еще с неосуществленной мечтой. Это ее жизнь, ее время, пусть использует его так, как хочет, пусть исполняет все свои идеи и мечты. Наше время принадлежит только нам». © Палата № 6 / VK

Моя замечательная бабушка купила для меня огромный пиратский корабль. Из LEGO. С целой кучей деталей, с пальмами, с пиратом, крабами и даже с ананасами в небольших LEGO-ящичках. © Professional-Act3145 / Reddit

Бабуля предложила дедушке выбрать один из кексов. Он внимательно посмотрел на них и сказал, что самый красивый из кексов должна взять бабушка. А бабушка рассмеялась на это и сказала, что она возьмет красивый кекс, а дедушка тогда пускай берет уродливый. © MiesterHypester / Twitter

«На прошлой неделе моей бабушке исполнилось 80 лет. Другие люди в свой день рождения ходят на ужин, а моя бабушка поднялась в горы. Последний раз она была здесь с дедушкой 20 лет назад. Подъем занял более 8 часов»

Играли с пацанами в футбол во дворе, мимо проходила бабуля. Тут я пинаю мяч, но немного не рассчитал, и мяч отлетает в сторону бабули. Секунда, и она останавливает его ногой, говорит мне: «Ставь опорную ногу жестче и выгибай стопу!» — и делает пас рабоной (удар, когда ноги скрещиваются и одной ногой бьешь по мячу позади опорной ноги). Думали с пацанами потом найти эту бабулю, чтоб она нас тренировала! © Палата № 6 / VK

Моя бабушка написала книгу о воспитании детей в Сакраменто в 1950–60-е гг. А моя мама превратила это в пьесу. И теперь спектакль по этой книге идет в театрах. © imperfectmommy345 / Reddit

«Моя бабушка написала имя своего будущего мужа над его любимым желейным пудингом в поваренной книге. Потом она всегда делала ему дополнительную порцию на семейных встречах»

Работаю менеджером в турагентстве. Сижу вся в делах, вдруг смотрю: идет маленький дедушка ростом 1,5 метра, а за ним такая же маленькая бабушка. Присели и говорят:

«Милая, хотим на Мальдивы в свадебное путешествие, у нас позавчера свадьба была».

Я от шока дар речи потеряла! Любовь существует! © Подслушано / Ideer

«Милая, хотим на Мальдивы в свадебное путешествие, у нас позавчера свадьба была». Я от шока дар речи потеряла! Любовь существует! © Подслушано / Ideer У нас с бабушкой была многолетняя шутка — она на каждый день рождения дарила мне одну и ту же открытку, просто зачеркивая возраст прошлых лет и указывая мой текущий. Потому что когда она дарила мне эту открытку в первый раз, то напортачила с моим возрастом. Это было мило. © Dish_AWD / Twitter

Несколько месяцев назад мою бабушку ограбили в подъезде. Полиция так и не смогла найти обидчиков. Но бабушка не отчаялась и пошла... На карате! Бабушка сама по себе у меня довольно спортивная, так что ей было не сложно влиться в карате-режим. Ну и теперь она ждет реванша, а я надеюсь, что тот паренек никогда ей не встретится. © Палата № 6 / VK

«Фото моей бабушки. Это 1950-е или 1960-е, я думаю»

Просто бабушка: в прошлый Новый год подарил ей разную кухонную утварь. Подарок на удивление приняла, даже была ему очень рада. Сегодня подходит ко мне с этими вещами и говорит: «Илюш, это тебе на новую квартиру, свеженькие, с бирочкой еще, мне они не нужны, мне моих хватает». © doctorbataev / Twitter

Моя бабуля случайно врезалась в машину перед ней. И когда ее водитель — весьма крупный мужчина — вышел разбираться, что к чему, сказала ему авторитетным голосом: «Это всего лишь удар, возвращайтесь в свою машину, не стоит из-за этого беспокоиться и вызывать полицию». И этот здоровенный водитель так и сделал. Просто вернулся в свою машину и уехал. Поверить не могла, что моя бабушка такая командирша. © Robyn Esto / Quora

В старости хочу быть такой же веселой и активной, как моя бабушка. Ей 64 года, и она бегает каждое утро, правильно питается и занимается йогой. У нее просто прекрасная фигура. Она не против лишний раз прогуляться со мной по магазинам и кафе. В 64 года у нее куча подружек и знакомых. А на свою юбилей она планирует прыгнуть с парашютом.© Палата № 6 / VK

«Бабушка сказала, что он спит, потому что его умаяли мышки»



Моя любимая вещь — это когда я делаю себе новую татуировку, а все пожилые люди у меня на работе спрашивают: «За что ты так со своей кожей?» А все потому, что я клевая бабушка. © bellaboo202 / Twitter

Моя бабушка такая классная! Она потратила 7 лет, чтобы написать фантастический роман, и он был опубликован в конце 2020 года. Теперь она работает над тем, чтобы его проиллюстрировали лучшие художники. © _rvvin_ / Twitter