20+ бабушек и дедушек, которые не перестают удивлять своей крутостью

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У бабушек и дедушек в запасе всегда найдутся мудрый совет и добрая шутка, а еще они учат нас смеяться над собой и заниматься только тем, что приносит радость. К примеру, одна милая старушка выращивает гигантские подсолнухи, а 85-летний геймер успешно проходит компьютерные игры. Только представьте, сколько позитива в их жизни!

AdMe.ru собрал 23 фотоистории о бабушках и дедушках, которые наверняка поднимут вам настроение и надолго зарядят положительными эмоциями.

«Я решил вернуться в колледж в свои 30, и моя бабушка посылает мне открытку каждый месяц для поддержки»

«Дедушке 92, и он только что завел нового друга»

«Бабушка в 60-х выглядела как модель»

«Дедуля сделал профессиональные фото для своих рождественских открыток»

«После 81 года наша драгоценная бабуля наконец-то увидела Disney World»

«Я отправила бабушке один из моих снимков, который она потом распечатала и поместила в рамку»

«Взяла вещи моей бабушки, чтобы составить новогодний наряд».

Дедушка — шеф-повар

«Моя бабуля лучше твоей. Шутка. Я люблю всех бабушек»

«Моя бабушка косплеит Марвина Марсианина.Тогда она была в возрасте от 30 до 40 лет. Сейчас ей 70»

«Бабуля гордится своей работой к Хеллоуину. Я тоже!»

«Я 53-летняя старушка, и у меня есть тату!»

«Мой 85-летний дед хотел, чтобы я научил его, как играть в World at War. Он не хочет идти домой»

«Моя бабуля сделала для меня это покрывало с Гарри Поттером. Это не выразить словами! Мне так нравится!»

«Это деревянный медведь на крыльце моей свекрови»

«Уходите».

«В 60-х дедушка выглядел так, будто сошел с рекламного плаката Ray-Ban»

«Мой пожилой коллега носит галстук-удавку в виде кота, который тоже носит галстук-удавку в виде кота»

«Вязаные миниатюры меня и моей девушки. Ручная работа моей очень талантливой будущей тещи»

«В прошлый раз мы повезли бабушку в китайский ресторан...»

«Мой 92-летний дедушка официально стал гражданином США»

«Любимый подсолнух моей бабули»

«Мой 74-летний дед с хронической обструктивной болезнью легких и я на американских горках. Он был в восторге!»

«Моей замечательной бабушке сегодня исполняется 101 год. В 30-х годах она танцевала в труппе Михаила Фокина»

«Привет, внучата!»

А насколько круты ваши бабушки и дедушки? Расскажите о них в комментариях!