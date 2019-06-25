2 дамы отметили 30-летие своей дружбы, наколов парные тату с изображением того, что они любят больше всего

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Считается, что настоящая дружба поможет преодолеть любые жизненные трудности. Но в реальности, к сожалению, часто происходит иначе. Наши с друзьями пути расходятся, и поддерживать отношения становится сложно — даже с теми людьми, которых мы любим больше всего на свете! В итоге дружба заканчивается, но только не дружба между этими женщинами, которые встретились 30 лет назад.

AdMe.ru восхищается тем, как эти дамы решили отпраздновать годовщину своей долгой дружбы. И мы уверены, что их история согреет своим теплом любого, даже если на улице проливной дождь.

Как лучше всего отметить дружеский юбилей? Можно посмотреть вместе старые фотографии, обняться и подарить друг другу милые памятные вещицы. Но как сохранить воспоминания об этом дне на всю оставшуюся жизнь? Правильно — сделать тату!

Именно так и поступили две подруги из Бразилии. Они сделали одинаковые тату с улыбающимися и держащимися за руки пивными кружками. Этой фотографией поделился внук одной из женщин. Он объяснил, что выбранная ими картинка символизирует дружескую поддержку и счастье, а также то, что любят обе дамы — поболтать за кружкой пенного напитка.

Многие люди были тронуты этой историей, потому что, как мы уже сказали, пронести дружбу через всю жизнь — дело не из легких. Мы надеемся, что у наших читателей есть близкие друзья, с которыми можно разделить как радость, так и печаль.

Как бы вы хотели отметить годовщину дружбы?