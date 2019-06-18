19 звездных пар, в которых женщины старше своих избранников (И совсем не комплексуют по этому поводу)

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Современное общество отказывается от стандартов и ломает стереотипы. Мужчины и женщины больше не обращают внимания на условности, такие как рост, статус или возраст. И все чаще создаются семьи, в которых жена старше мужа, но это никого не смущает.

Мы в AdMe.ru выбрали самые яркие пары, где мужчины младше своих избранниц, и расположили их по увеличению возрастной разницы.

Меган Маркл и принц Гарри Уэльский

В самой обсуждаемой паре года 34-летний принц на 3 года младше жены.

Голди Хоун и Курт Рассел

В этом крепком голливудском союзе жена тоже старше: 73-летняя Голди старше своего мужа на 5 лет.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Оперная дива замужем за 42-летним певцом, который младше ее на 6 лет.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Весной популярная 49-летняя певица обручилась с баскетболистом на 6 лет младше себя и готовится к свадьбе.

Камерон Диас и Бенджи Мэдден

40-летний рокер женат на улыбчивой актрисе с 2015 года и совсем не переживает, что младше супруги на 6 лет.

Ева Мендес и Райан Гослинг

45-летняя Ева уже 8 лет счастлива с актером, и 7-летняя разница в возрасте не помеха.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

44-летняя продюсер уже 10 лет счастлива в браке с фигуристом, который младше ее на 8 лет.

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих

Более 15 лет 58-летняя Джулианна замужем за режиссером, который младше ее на 7 лет.

Шакира и Жерар Пике

42-летняя певица старше мужа на 10 лет. Пара вместе с 2011 года и растит двоих сыновей.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Недавно весь мир облетели фотографии пышной свадьбы 36-летней актрисы и певца, который на 10 лет младше новоиспеченной супруги.

Тина Канделаки и Василий Бровко

Самая скороговорящая российская ведущая замужем за 32-летним предпринимателем, и 11-летняя разница в возрасте совсем незаметна.

Лиза Боне и Джейсон Момоа

Мегапопулярный актер уже давно связал свою жизнь с 51-летней Лизой, которая старше него на 12 лет.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Муж 47-летней актрисы младше ее на 12 лет. Возраст никак не отражается на жизни пары: они вместе с 2006 года.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Красавец-актер уже более 20 лет трепетно влюблен в свою супругу, которая старше на 13 лет.

Тина Тернер и Эрвин Бах

В 74 года королева рок-н-ролла вышла замуж в 3-й раз. Ее избраннику на тот момент было 58 лет, но разница в 16 лет не препятствие для любви.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Уже несколько лет российская 48-летняя телеведущая замужем за 31-летним хоккеистом и утверждает, что 17 лет разницы только укрепляют отношения.

Хайди Клум и Том Каулитц

46-летняя супермодель выглядит потрясающе, и совсем незаметно, что она старше жениха на 17 лет.

Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон

29-летний актер 7 лет счастлив в браке с режиссером, которая старше его на 23 года.

Брижит и Эмманюэль Макрон

Самый молодой президент Франции 12 лет назад связал жизнь с женщиной на 24 года старше себя.

А как вы считаете, разница в возрасте играет роль?