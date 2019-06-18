19 звездных пар, в которых женщины старше своих избранников (И совсем не комплексуют по этому поводу)
Современное общество отказывается от стандартов и ломает стереотипы. Мужчины и женщины больше не обращают внимания на условности, такие как рост, статус или возраст. И все чаще создаются семьи, в которых жена старше мужа, но это никого не смущает.
Мы в AdMe.ru выбрали самые яркие пары, где мужчины младше своих избранниц, и расположили их по увеличению возрастной разницы.
Меган Маркл и принц Гарри Уэльский
В самой обсуждаемой паре года 34-летний принц на 3 года младше жены.
Голди Хоун и Курт Рассел
В этом крепком голливудском союзе жена тоже старше: 73-летняя Голди старше своего мужа на 5 лет.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Оперная дива замужем за 42-летним певцом, который младше ее на 6 лет.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Весной популярная 49-летняя певица обручилась с баскетболистом на 6 лет младше себя и готовится к свадьбе.
Камерон Диас и Бенджи Мэдден
40-летний рокер женат на улыбчивой актрисе с 2015 года и совсем не переживает, что младше супруги на 6 лет.
Ева Мендес и Райан Гослинг
45-летняя Ева уже 8 лет счастлива с актером, и 7-летняя разница в возрасте не помеха.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
44-летняя продюсер уже 10 лет счастлива в браке с фигуристом, который младше ее на 8 лет.
Джулианна Мур и Барт Фрейндлих
Более 15 лет 58-летняя Джулианна замужем за режиссером, который младше ее на 7 лет.
Шакира и Жерар Пике
42-летняя певица старше мужа на 10 лет. Пара вместе с 2011 года и растит двоих сыновей.
Приянка Чопра и Ник Джонас
Недавно весь мир облетели фотографии пышной свадьбы 36-летней актрисы и певца, который на 10 лет младше новоиспеченной супруги.
Тина Канделаки и Василий Бровко
Самая скороговорящая российская ведущая замужем за 32-летним предпринимателем, и 11-летняя разница в возрасте совсем незаметна.
Лиза Боне и Джейсон Момоа
Мегапопулярный актер уже давно связал свою жизнь с 51-летней Лизой, которая старше него на 12 лет.
Нонна Гришаева и Александр Нестеров
Муж 47-летней актрисы младше ее на 12 лет. Возраст никак не отражается на жизни пары: они вместе с 2006 года.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Красавец-актер уже более 20 лет трепетно влюблен в свою супругу, которая старше на 13 лет.
Тина Тернер и Эрвин Бах
В 74 года королева рок-н-ролла вышла замуж в 3-й раз. Ее избраннику на тот момент было 58 лет, но разница в 16 лет не препятствие для любви.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Уже несколько лет российская 48-летняя телеведущая замужем за 31-летним хоккеистом и утверждает, что 17 лет разницы только укрепляют отношения.
Хайди Клум и Том Каулитц
46-летняя супермодель выглядит потрясающе, и совсем незаметно, что она старше жениха на 17 лет.
Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон
29-летний актер 7 лет счастлив в браке с режиссером, которая старше его на 23 года.
Брижит и Эмманюэль Макрон
Самый молодой президент Франции 12 лет назад связал жизнь с женщиной на 24 года старше себя.
А как вы считаете, разница в возрасте играет роль?
Фото на превью prideofgypsies / Instagram