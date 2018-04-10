19 романтичных мужчин, которые доказывают свою любовь не только на словах, но и поступками

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Принято считать, что мужчины мало что понимают в романтике и сюрпризах. Однако на практике это не всегда верно, ведь, встретив ту самую, они неожиданно даже для самих себя превращаются в принцев на белом коне, готовых радовать своих возлюбленных душевными подарками и заботой.

AdMe.ru решил познакомить вас с мужьями и парнями, которые вполне заслуженно получили звание лучшего мужчины для своих девушек.

«Мой парень вызвался станцевать с моей сестренкой „танец отца и дочери“»

«Я уже исчерпал все способы проявления любви к моей девушке, поэтому стал учиться рисованию ради нее»

«Парень подарил мне наш портрет»

Романтический сюрприз от сверхромантичного мужчины

«Надень это. Ужин в 20:15. Я буду там в 20:00. С днем рождения, красотка. Люблю тебя до луны и обратно».

«Мой 92-летний дедушка рисует поздравительную открытку для моей 93-летней бабушки!»

«Я сделал „сундук с сокровищами“ для своей девушки»

«Мой парень устроил мне лучший сюрприз на Рождество. Встречайте Арию!»

Прекрасное свидание в автомобиле на берегу реки

«Сегодня предстояла небольшая операция. Мой муж хотел исключить даже минимальные риски, поэтому оставил инструкции на моих руках и ногах»

«Не ампутировать».

«На день рождения девушки сделал уникальные кожаные обложки для всех книг о Гарри Поттере»

Я: «Все хорошо? Я могу вам помочь?» Замечательный пожилой мужчина: «Все в порядке, просто жду, когда жена выйдет, чтобы напугать ее!»

Один мужчина принял всерьез заявление жены о том, что ей не нравится, когда их зубные щетки соприкасаются

Девушка потеряла свою любимую игрушку много лет назад, но благодаря интернету муж нашел ей точно такую же

«Ух ты... Мой парень сделал снежный шар с моим фото внутри»

«Подарок для жены — портрет нашей собаки в технике Low Poly»

«Мой парень сохранил часть одной розы из первого букета цветов, который он мне когда-то подарил, и сделал из нее подвеску на мой день рождения»

«Он пришел с букетами для моей мамы, бабушки и двух тетушек. Что же я сделала, чтобы заслужить его?»

«Мой мужчина всегда зовет меня своим цветочком, а теперь подарил мне один, украшенный 24-каратным золотом»

И звание лучшего мужа последнего десятилетия присваивается...