19 уморительных фото, которые поймут только те, у кого есть дети

Мужчина рассказал в Twitter, что они с женой накопили денег, чтобы вместе пойти на футбольный матч. Но когда начали искать конверт с $ 1 060, то не нашли. Оказалось, что их 2-летний сын засунул его в измельчитель для бумаги. Для супругов все закончилось довольно удачно: об их истории узнала их любимая команда и предложила билеты на предстоящий матч, но вот некоторым родителям из нашей подборки остается лишь примириться с проказами своих детей.

Эти пользовательские фото AdMe.ru обнаружил на просторах интернета, и ситуации на них узнает любой родитель. Найдите 5 минут, чтобы повеселиться от души.

«4-летний малыш заявил мне, что ему нравится мой костюм миньона. Блин, это всего лишь моя обычная одежда»

«Оставили без присмотра 2-летнего ребенка. Он решил поиграть в офисного сотрудника на старом ноутбуке, который еще годился для работы»

«Наш 4-летний малыш соорудил это, пока я была в ванной, а потом с гордостью заявил, что я в ловушке»

«Сын решил поиграть в прятки. И не нашел лучшего места, чтобы спрятаться, как под моей юбкой, которая сейчас на мне»

«На прогулке посадила свою маленькую дочку на плечи. А она по дороге хватала листья с деревьев и потом трогала меня за лицо... И у меня проявилась аллергия на ядовитый плющ»

«Девочки в возрасте 7 лет действительно умеют ударить по больному месту»

«Дорогой папа. Вот ты и приблизился на год к окончанию жизни. Люблю тебя, и с днем рождения!»

Иногда дети превращаются в маленьких мышек

«Мой 10-летний сын хотел продемонстрировать доспехи, которые он соорудил»

«Мой сын положил своего растущего динозавра в стакан, который был слишком мал для него, и голова осталась маленькой»

«Это тайная проделка моей дочери. Только что обнаружил и теперь не могу перестать хохотать»

«3-летнее чадо вылило банку содовой воды в мой компьютер за $ 2 000»

«Подскажите, где инструкция для пап, как отучить 3-летнего малыша грызть углы дома?»

«Моя дочка заявила „Мне не нравится шкурка на них“ и потом решила ободрать все сосиски»

«Сегодня дочка вручила мне банку оливок»

«Мой младший сын построил палатку из одеял и настоял, чтобы его старший братик (ростом 193 см) поиграл с ним там вместе»

«Попросил дочь взять банданы в Walmart. Она легко справилась с этим»

«Три последних дня провел, разыскивая свои AirPods. А потом мой 2-летний малыш посоветовал мне заглянуть в бутылку с апельсиновым соком»

«Моя 8-летняя дочь похвасталась, что научилась плести французскую косу»

«Купил дочке игровое кресло»