19 ироничных твитов о тонкостях семейной жизни

Решение провести свою жизнь с одним человеком — это довольно серьезный шаг. Семейная жизнь не бывает абсолютно идеальной и легкой, но если вы и ваш супруг можете сохранить чувство юмора даже в самых сложных ситуациях, то шансы поддерживать теплые и крепкие отношения увеличиваются во много раз.

AdMe.ru предлагает прочитать 19 историй из семейной жизни, которые будут интересны как тем, кто уже состоит в браке, так и тем, кто только планирует это сделать.

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А какие интересные истории, связанные с семейной жизнью, есть у вас?

Фото на превью david8hughes / twitter

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4 Комментарии
  • 7 сентября 2018
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