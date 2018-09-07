19 ироничных твитов о тонкостях семейной жизни
Решение провести свою жизнь с одним человеком — это довольно серьезный шаг. Семейная жизнь не бывает абсолютно идеальной и легкой, но если вы и ваш супруг можете сохранить чувство юмора даже в самых сложных ситуациях, то шансы поддерживать теплые и крепкие отношения увеличиваются во много раз.
AdMe.ru предлагает прочитать 19 историй из семейной жизни, которые будут интересны как тем, кто уже состоит в браке, так и тем, кто только планирует это сделать.
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А какие интересные истории, связанные с семейной жизнью, есть у вас?
Фото на превью david8hughes / twitter