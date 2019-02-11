19 трогательных моментов из семейной жизни, которые лучше любых слов расскажут о любви

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Дом — это место, где можно почувствовать себя окруженным заботой, теплом и пониманием близких. У каждого из нас найдутся свои особенные и неповторимые моменты, из-за которых мы так ценим домочадцев. Кто-то носит велосипедные шлемы всей семьей, а кто-то печет не идеальные, но очень значимые пироги.

Мы в AdMe.ru, как и герои нашей подборки, уверены, что дарить радость близким — это просто.

1. «Каждое утро мой отец раскладывает птичий корм во дворе, чтобы мама, проснувшись, увидела такую картину»

2. «Когда мой жених слышит на работе песню, которая может мне понравиться, он записывает ее название на клочке бумаги, чтобы показать мне, когда вернется домой»

3. «Мы всегда приносили нашей прабабушке мелочь, потому что она обожала складывать ее в свою копилку. Но на свой 98-й день рождения она получила в подарок бумажные деньги»

4. Искренние детские извинения

5. «Мой папа был полицейским, и весь тот день он провел, разбираясь с автокатастрофой со смертельным исходом, в которой погибли дети. Я узнала об этом только сегодня»

6. «Я просто рад, что все они ладят»

7. «Будучи одинокой мамой, я подумала, что мы можем позволить себе третьего члена семьи. Я знала, что эта кошка станет для нас идеальным дополнением»

8. «Моя любимая семейная фотография с тех самых пор, как мы привезли нашу милую Чуви домой»

9. «Моя жена родилась в 1976 году, через 3 года после смерти своей бабушки. На Рождество супруга получила в подарок запись 1973 года, на которой впервые услышала ее голос»

10. «Одна из моих 6-месячных девочек-близнецов научилась махать. Теперь она только это и делает»

11. «Мой сын был счастлив найти копию папы в своем новом Lego-наборе»

12. «Она сказала нам: „Спасибо, что удочерили этих кошечек, они лучшие!“»

13. «Жена хотела сделать мне сюрприз. Она думает, что я ее не вижу, и чистит мою машину, после того как отработала 12-часовую ночную смену в госпитале. Я счастливый парень!»

14. «Моей бабушки недавно не стало, и мама нашла эту открытку. Я подарил бабушке 10 центов на ее день рождения, когда мне было 2 года, и она хранила их всю жизнь»

15. «Мой дедушка скончался несколько месяцев назад. Сегодня я впервые посетил его дом. Так висят их с бабушкой свадебные наряды»

16. Его ребенок вынужден носить ортопедический шлем, поэтому теперь похожие шлемы носит вся семья

17. «Мой дедушка и его старый друг Уинтон вместе справляются с холодом»

18. «Мы с папой воссоздали трогательный момент 34 года спустя»

19. «44 года мама пекла мне пирог на каждый день рождения. 2 месяца назад ее не стало, поэтому отец очень постарался и сделал это»

А какие семейные моменты заставляют вас по вечерам спешить домой?