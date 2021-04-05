19 теплых фото, глядя на которые всем сердцем чувствуешь, что любовь повсюду и она реальна

Приятно не только получать сюрпризы, но и готовить их для своих родных и близких людей. Это ведь так легко — обрадовать свою вторую половинку, всего лишь положив записку в карман или купив ягоды, от которых любимый человек приходит в восторг.

У нас в AdMe.ru каждый раз такие добрые посты вызывают прилив счастья. Так хочется, чтобы наши читатели, увидев эту статью, впустили в свои сердца еще больше добра и любви. А может, даже напомнили своему родному человеку о том, какие теплые чувства они к нему испытывают.

«Мы с мужем ремонтируем крышу. Весь день провозились на ней. Тут муж говорит: „Постой, посмотри, какой закат!“ Мы и присели в обнимку»

«Это так мило — когда хочешь достать на улице телефон из кармана, а достаешь такой сверток»

Любовь бывает разная

Для любимых расстаться на 2 недели уже испытание

«С женой вместе 18 лет. Пронесли любовь через года. Когда случайно выглядываешь в окно, ожидая любимую, видишь такую картину»

Если ты айтишник и дарить цветы кажется банальным

«Подарок, который мне сделала моя девушка на 2 года наших отношений»

«Коробка в форме сердца, расписанная вручную, с очень вкусными конфетами. Казалось бы, что здесь такого? А к каждой конфете привязана ленточка с бумажкой с признанием. Вы представить не можете, как мне было приятно получить такой подарок!»

Пара, умеющая чувствовать друг друга на расстоянии

«Я провел 10 часов в течение 3 ночей на январском морозе, чтобы запечатлеть туманности „Сердце“ и „Душа“ в подарок своей девушке»

«Моя девушка думает, что я разыгрываю ее. А я делаю ей предложение на самом деле»

«А мне муж картошечку принес. Говорит, не смог просто взять и не купить это чудо для меня»

«Разработал карточную игру для моей девушки, которая любит собак породы сиба-ину»

«Она постоянно присылала мне фотографии таких собак, поэтому я решил к нашей годовщине сделать игру с изображениями сиба-ину».

«Здесь я попросил свою девушку выйти за меня замуж. Она сказала да!»

«Сегодня я отдаю ключ от своего дома моей девушке. Попробовал сделать это романтично»

«Каждый год муж делает мне кольцо на годовщину свадьбы из материала, который ей соответствует. В этом году кожа»

Миниатюрные напоминания о любви

Нестандартные сюрпризы вместо привычных праздников

«Мы с мужем не отмечаем такие праздники, как День cвятого Валентина, День матери и другие. Но вместо этого он выбирает случайное число и дарит мне что-то особенное. Например это Lego в виде розы».

«Сходил в магазин и случайно сделал ужин чуть более нежным»

«Уже пару месяцев наблюдаю из окна своего дома такую вот романтичную картину»

«Кто-то сделал весьма внушительного размера сердце прямо перед нашим домом. Несмотря на капризную погоду, оно сохраняло свою форму. А когда снег изо всех сил засыпал его днем, вечером или ночью кто-то снова придавал ему четкие очертания. Любите и будьте любимы. И пронесите эти чувства через всю свою жизнь!»