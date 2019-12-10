19 старых семейных фотографий, люди с которых покоряют своей красотой

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Иногда находишь в старом альбоме снимок, который не видел раньше, и дух захватывает от обаяния изображенного на нем человека. Наши близкие, попавшие в объектив случайно или на фотосессиях, требовавших тщательной подготовки, вызывают восхищение даже у незнакомцев, неожиданно наткнувшихся на портрет в интернете.

Мы в AdMe.ru не устаем восторгаться людьми со всего мира и решили показать их вам.

1. «Моя бабушка в Гаване, 1950-е»

2. «Портрет моей бабушки, Иран, 1970»

3. «Мой дедушка выглядел дьявольски привлекательно в 1940-х»

4. «Моя бабушка была моделью и демонстрировала ковбойскую одежду, 1952»

5. «Мой муж в конце 70-х. Он занимался серфингом, когда его случайно увидела какая-то женщина. Она пригласила его на съемку и заплатила за фотографии. Кажется, они предназначались для календаря»

6. «Моя бабушка в день свадьбы, 1950-е»

7. «Мама (рыжая) и ее кузина, 1993»

8. «Моя тетя получила в 1954-м титул „Мисс Индейская Америка“»

9. «Моя жена на дерби в Кентукки, 1980»

10. «Мой дядя во время учебы на военного летчика в 1938-м. Фотографию раскрасил я»

11. «Моя бабуля в 1950-х, Окинава, Япония»

12. «Мой дядя в 1940-х. Выглядит как двойник Джозефа Гордона-Левитта»

13. «Слева: фото мамы из выпускного школьного альбома, 1965. Справа: фото мамы на удостоверении сотрудника Корпуса мира, 1966»

14. «Мой отец был канадским хиппи в 70-х, много путешествовал по миру. На этом фото он на Ближнем Востоке. Он один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал, и я не сомневаюсь, что причина в том числе в его путешествиях»

15. «Моя прабабушка в 1942-м»

16. «Фотография моей мамы с обложки журнала для медсестер, 1970-е»

17. «Мои прекрасные бабушка и дедушка где-то в 1960-х»

18. «Моя бабушка в день свадьбы, 1968»

19. «Это моя мама выпустилась из школы медсестер в 1972-м»