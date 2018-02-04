19 случаев, в которых дети хотели как лучше, а получилось как получилось
Каждый родитель за секунду припомнит с десяток историй о том, как его ребенок нарисовал на обоях шедевр, раскрасил лицо перманентным маркером или вылил на ноутбук литровую упаковку молока. Неутомимые маленькие исследователи приводят мам и пап то в ужас, то в восторг и не оставляют ни одного шанса на скуку. Не жизнь, а сказка.
AdMe.ru собрал самые яркие случаи, когда детские намерения были славными и добрыми, но потом что-то пошло не так.
«Дочка в садике нарисовала снегирей. По-моему, получилось красиво. Но скажите, я один вижу жестокое убийство и нож в спине?»
Сынок, сколько мне осталось?
«Когда вашей собаки и вашего ребенка не видно хотя бы 5 минут, вы должны начать что-то подозревать»
Дочка сделала сюрприз лучшему папе на свете
Вот она, настоящая любовь к маме
Малыш закрыл машину, пока мама выгружала продукты, и смеется, глядя на спасателей, которые пытаются освободить его
Когда ребенок перечислил буквально все ваши родительские достоинства, которые сумел припомнить
Когда понимаешь, что ты действительно любима
Нет, ну а чего добру пропадать
Так выглядит зарождение собственного стиля
«Получила открытку от своей 11-летней дочери»
Когда решил немного улучшить младшего брата
Ну как сердиться на такое признание в любви?
Фото на превью yzen/Pikabu