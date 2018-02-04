19 случаев, в которых дети хотели как лучше, а получилось как получилось

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Каждый родитель за секунду припомнит с десяток историй о том, как его ребенок нарисовал на обоях шедевр, раскрасил лицо перманентным маркером или вылил на ноутбук литровую упаковку молока. Неутомимые маленькие исследователи приводят мам и пап то в ужас, то в восторг и не оставляют ни одного шанса на скуку. Не жизнь, а сказка.

AdMe.ru собрал самые яркие случаи, когда детские намерения были славными и добрыми, но потом что-то пошло не так.

«Дочка в садике нарисовала снегирей. По-моему, получилось красиво. Но скажите, я один вижу жестокое убийство и нож в спине?»

Сынок, сколько мне осталось?

«Когда вашей собаки и вашего ребенка не видно хотя бы 5 минут, вы должны начать что-то подозревать»

Дочка сделала сюрприз лучшему папе на свете

Вот она, настоящая любовь к маме

Малыш закрыл машину, пока мама выгружала продукты, и смеется, глядя на спасателей, которые пытаются освободить его

Когда ребенок перечислил буквально все ваши родительские достоинства, которые сумел припомнить

Когда понимаешь, что ты действительно любима

Нет, ну а чего добру пропадать

Так выглядит зарождение собственного стиля

«Получила открытку от своей 11-летней дочери»

Когда решил немного улучшить младшего брата

Ну как сердиться на такое признание в любви?