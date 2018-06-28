19 пап, которые будут покруче всех суперменов вместе взятых

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Папы такие папы! Они могут, как никто другой, помочь в трудной ситуации, рассмешить или придумать невероятное приключение независимо от вашего возраста. А еще папа — это тот человек, кому можно сказать заветную фразу: «Только маме не говори». Они большие и сильные, и кажется, нет на свете лучше мужчины, чем твой отец.

Редакция AdMe.ru нашла такие поступки пап, с которыми не сравнятся никакие бэтмены и супермены.

1. Этот папа настолько крут, что не постеснялся нарядиться в костюм любимого героя сына и пойти так обедать

2. «Это мой первый день за рулем, и папа подготовился»

3. «Папа контролирует расход своего коньяка. Строго контролирует»

4. Девочка застеснялась на сцене, и к ней на помощь пришел папа, повторив вместе с ней все движения танца

5. «Это мой папа в середине путешествия на мотоциклах через всю Африку»

6. «Мы с папой — отличная команда и смогли вместе вернуться в прекрасную физическую форму»

7. «Это я, моя сестра и наш папа-пожарный, который работал 3 дня подряд и все равно нашел время и силы с нами поиграть»

8. Этот папа каждый день делает своим детям невероятные ланч-боксы со сказочными персонажами

9. Девочка перенесла операцию и, очнувшись, увидела своего лучшего друга вот таким

10. А этот папа однажды готовил завтрак и случайно сделал блин в форме машины, который очень впечатлил его детей. С тех пор он делает для них очаровательные фигурные блинчики

11. «Мне было всего 5 лет, когда я сделал эту фотографию, на которой изображен мой отец. Он даже в раннем детстве разрешал мне пользоваться дорогой фотокамерой, и теперь благодаря этому я фотограф»

12. «Мы с отцом долго реставрировали эту красотку, и наконец наш проект завершен»

13. «Мой папа чистил для меня апельсины с детского садика до последнего дня в старшей школе. Сегодня я нашла это»

«Пришло время, малышка... Как почистить апельсин. Способ 1: используйте ваши руки».

14. «Мой папа считает, что наш котик любит Ван Гога, поэтому вешает маленькие картины в тех местах, где он бывает чаще всего»

15. «Так мой папа поздравил меня с днем рождения»

«С днем рождения мою прекрасную дочь (она слева) Райлин!»

16. Во время свадьбы жених спросил у дочери своей невесты, согласна ли она быть всегда его доченькой

17. Даже такие брутальные папы, как Брюс Уиллис, не стесняются маникюра от своей 5-летней дочки

18. Джуд Лоу тоже не отстает

19. Билл Гейтс невероятно трогательно написал о своем папе: «У нас с отцом одинаковые имена. Когда была создана компания Microsoft, люди спрашивали у него, неужели он тот самый Билл Гейтс. И я очень надеюсь, что он говорил „да“. Потому что в нем есть все те вещи, к которым стоит стремиться»