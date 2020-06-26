AdMe

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой

24283
647

Когда мужчина становится папой, он автоматически получает звание супергероя. Спасать игрушки от диванного монстра? Легко. Стать главным посетителем салона красоты, который открыла малолетняя дочь? Конечно. Придумать лучшего в мире робота для сына? Без проблем. Папе все по плечу. Сколько бы ни было вокруг сложных задач, для отца они перестают быть непосильными. Ведь супергерои всегда полны энергии, а еще им некогда расслабляться.

Мы в AdMe.ru всегда очень трепетно наблюдаем за теплым и заботливым отношением отцов к своим детям. И пусть мужчины порой скупы на сантименты, на пап это правило обычно не распространяется.

«Ходил на рыбалку со своим мальчиком, и теперь он не перестает рассказывать об этом. Он готов поделиться восторгом со всеми вокруг. Мне так нравится видеть его радость»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© aurelieus / reddit

«Мои девчонки открыли салон красоты»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© Piratey_Pirate / reddit

«Дети играют в полицию, и в этой игре я — тот самый плохой парень. Когда они ловят меня, сын „кладет меня под арест“»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© mikeoquinn / reddit

Когда любовь и боль неразделимы

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© nurse_camper / reddit

«Мой папа проехал 66 км, чтобы купить эту штуку, а затем отправил ее с двумя килограммами орехов. Не переставайте дурачиться со своими детьми, даже если они выросли»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© lifewithtaters / reddit

«Она уснула, прижавшись ко мне на диване. И я думаю, что просто останусь рядом с ней»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© HalPat12 / reddit

«Построил домик для своей дочки. И ей он понравился»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© oh-hey-marv / reddit

Эскимо было слишком холодным, но гениальная идея папы просто спасла день

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© mtv5023 / reddit

«Мои плечи и руки болят. А еще я обнаружил новые мышцы спины. Стоило ли это того? О да!»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© MrMnkyPnts / reddit

Ничего такого. Обычный обед отца и сына

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© IamSadAndTired / imgur

«Отец починил его для меня в качестве подарка к окончанию школы»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© phuhuutin / reddit

«Я знал, что мой большой нос когда-нибудь пригодится»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© Elephant_Jones / reddit

«Она держала меня за руку, пока мы смотрели телевизор. И я растаял»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© heythatsluke / reddit

Когда у твоего 3-летнего непоседы жар и он не может ходить в садик

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© yourdp / reddit

«С помощью 3D-принтера папа сделал мне шахматы в виде покемонов. А сегодня покрасил мою старую доску»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© bigolbrian / reddit

«Что ж, кажется, я застрял здесь надолго. Опять»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© GoofPaul / reddit

«Взял трех своих приятелей на прогулку и узнал, что я единственный, кто готов пройти весь путь самостоятельно»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© GiantSuperhero / reddit

«Сделал это для своего сына»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© evilfluffybunny / reddit

«Для Хэллоуина я превратил инвалидную коляску своего сына в экскаватор»

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© therichhotdog / reddit

Бонус: папина любовь такая же нежная и крепкая, как мамина

19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
© redditswahili / reddit

«Это моя Эллиана после операции на открытом сердце. Я так горжусь ее боевым духом!»

А как ведут себя с детьми ваши мужья и отцы?

Фото на превью lifewithtaters / reddit
24283
647