19 доказательств того, что папина любовь по силе ничуть не уступает маминой
Когда мужчина становится папой, он автоматически получает звание супергероя. Спасать игрушки от диванного монстра? Легко. Стать главным посетителем салона красоты, который открыла малолетняя дочь? Конечно. Придумать лучшего в мире робота для сына? Без проблем. Папе все по плечу. Сколько бы ни было вокруг сложных задач, для отца они перестают быть непосильными. Ведь супергерои всегда полны энергии, а еще им некогда расслабляться.
Мы в AdMe.ru всегда очень трепетно наблюдаем за теплым и заботливым отношением отцов к своим детям. И пусть мужчины порой скупы на сантименты, на пап это правило обычно не распространяется.
«Ходил на рыбалку со своим мальчиком, и теперь он не перестает рассказывать об этом. Он готов поделиться восторгом со всеми вокруг. Мне так нравится видеть его радость»
«Мои девчонки открыли салон красоты»
«Дети играют в полицию, и в этой игре я — тот самый плохой парень. Когда они ловят меня, сын „кладет меня под арест“»
Когда любовь и боль неразделимы
«Мой папа проехал 66 км, чтобы купить эту штуку, а затем отправил ее с двумя килограммами орехов. Не переставайте дурачиться со своими детьми, даже если они выросли»
«Она уснула, прижавшись ко мне на диване. И я думаю, что просто останусь рядом с ней»
«Построил домик для своей дочки. И ей он понравился»
Эскимо было слишком холодным, но гениальная идея папы просто спасла день
«Мои плечи и руки болят. А еще я обнаружил новые мышцы спины. Стоило ли это того? О да!»
Ничего такого. Обычный обед отца и сына
«Отец починил его для меня в качестве подарка к окончанию школы»
«Я знал, что мой большой нос когда-нибудь пригодится»
«Она держала меня за руку, пока мы смотрели телевизор. И я растаял»
Когда у твоего 3-летнего непоседы жар и он не может ходить в садик
«С помощью 3D-принтера папа сделал мне шахматы в виде покемонов. А сегодня покрасил мою старую доску»
«Что ж, кажется, я застрял здесь надолго. Опять»
«Взял трех своих приятелей на прогулку и узнал, что я единственный, кто готов пройти весь путь самостоятельно»
«Сделал это для своего сына»
«Для Хэллоуина я превратил инвалидную коляску своего сына в экскаватор»
Бонус: папина любовь такая же нежная и крепкая, как мамина
«Это моя Эллиана после операции на открытом сердце. Я так горжусь ее боевым духом!»
А как ведут себя с детьми ваши мужья и отцы?
Фото на превью lifewithtaters / reddit