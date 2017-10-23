19 очаровательных доказательств того, что дети — очень странные существа

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Быть родителем весело хотя бы потому, что дети — это бесконечный источник сюрпризов. Иногда довольно абсурдных. AdMe.ru собрал для вас 19 доказательств того, что дети могут быть немного странными.

«Вот так мой сын смотрит телевизор»

На школьном празднике этот малыш не захотел быть ни тигром, ни супергероем. Светофор — наш ответ банальным маскарадным костюмам!

Дети знают: кролик — очень коварный хищник

Нет, ну тут все логично

Отлично прячешься, сынок

Если притворюсь котом, они перестанут заставлять меня есть брокколи

«Взяла дочку провести приятный вечер вне дома»

Может, просто устал?

Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором

В схватке человека против вантуза победила дружба

Очевидно же, что это самый удобный способ поесть

Это что за игра такая?

В тщетных попытках поднять с пола книжку

Потому что я Бэтмен!

Когда вы с друзьями договорились нарядиться, но все, кроме тебя, решили забить

Просто чаепитие с лучшими друзьями

«В детстве я, кажется, был очень странным ребенком». А мы даже не сомневаемся!

Человек, наверное, тренируется быть водолазом

Бой с креслом-мешком был неравным