19 мужей, которые могут учудить такое, что хоть стой, хоть падай. Но за это мы их и полюбили

Совместная жизнь не бывает слишком простой. Порой нужно набраться безграничного терпения, чтобы стойко переносить все причуды и капризы второй половинки. Но чаще всего эти сумасбродства — как раз то, что мы обожаем в своих супругах. Ведь без их маленьких чудачеств жизнь казалась бы скучной и пресной.