19 звездных пап, которые и до рождения детей слыли знатными красавчиками, а сейчас вообще отпад

Появление ребенка — это некий экзамен в жизни мужчины. Немудрено, ведь отныне на его плечах новые заботы и переживания за будущее своего потомства. Одно можно сказать точно: наличие детворы в доме не только накладывает отпечаток на внешний вид заботливых пап, но и делает их неимоверно счастливыми.