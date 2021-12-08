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19 звездных пап, которые и до рождения детей слыли знатными красавчиками, а сейчас вообще отпад

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Появление ребенка — это некий экзамен в жизни мужчины. Немудрено, ведь отныне на его плечах новые заботы и переживания за будущее своего потомства. Одно можно сказать точно: наличие детворы в доме не только накладывает отпечаток на внешний вид заботливых пап, но и делает их неимоверно счастливыми.

Мы в AdMe.ru составили подборку многодетных отцов-молодцов, на которых рождение детей повлияло наилучшим образом. Убедитесь и вы.

Том Харди — 44 года, 3 детей

Бенедикт Камбербэтч — 45 лет, 3 детей

Крис Хемсворт — 38 лет, 3 детей

Эминем — 49 лет, 3 детей

Мэтт Деймон — 51 год, 3 детей

Джуд Лоу — 48 лет, 6 детей

Итан Хоук — 51 год, 4 детей

Марк Уолберг — 50 лет, 4 детей

Энрике Иглесиас — 46 лет, 3 детей

Крис О’Доннелл — 51 год, 5 детей

Юэн Макгрегор — 50 лет, 5 детей

Вин Дизель — 54 года, 3 детей

Бен Аффлек — 49 лет, 3 детей

Венсан Кассель — 55 лет, 3 детей

Мэттью Макконахи — 52 года, 3 детей

Конор Макгрегор — 33 года, 3 детей

Дуэйн Джонсон — 49 лет, 3 детей

Райан Рейнольдс — 45 лет, 3 детей

Джейми Дорнан — 39 лет, 3 детей

Как вы считаете, воспитанием детей должны заниматься оба родителя или в большей мере все же один из них?

Фото на превью C. Uncle / FilmMagic / Getty Images, chrishemsworth / Instagram
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