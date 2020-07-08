19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя

Семейная жизнь — это не только принятие друг друга и взаимоподдержка, но также кропотливая работа и большая ответственность, которая порой наносит большой удар по нервам и проверяет отношения на прочность. К счастью, существует простейшее, но эффективное средство от раздражения и плохого настроения — и это, конечно же, чувство юмора.