19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
Семейная жизнь — это не только принятие друг друга и взаимоподдержка, но также кропотливая работа и большая ответственность, которая порой наносит большой удар по нервам и проверяет отношения на прочность. К счастью, существует простейшее, но эффективное средство от раздражения и плохого настроения — и это, конечно же, чувство юмора.
Мы в AdMe.ru убеждены, что умение относиться к житейским неурядицам и недопониманиям с изрядной долей иронии и легкости — один из важных нюансов гармоничной пары. Интересно, а что думаете вы?
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Расскажете нам о комичных ситуациях из вашей семейной жизни?