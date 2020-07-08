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19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя

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Семейная жизнь — это не только принятие друг друга и взаимоподдержка, но также кропотливая работа и большая ответственность, которая порой наносит большой удар по нервам и проверяет отношения на прочность. К счастью, существует простейшее, но эффективное средство от раздражения и плохого настроения — и это, конечно же, чувство юмора.

Мы в AdMe.ru убеждены, что умение относиться к житейским неурядицам и недопониманиям с изрядной долей иронии и легкости — один из важных нюансов гармоничной пары. Интересно, а что думаете вы?

19.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© Tumblr

18.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© granttanaka / Twitter

17.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© iwearaonesie / Twitter

16.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© KalvinMacleod / Twitter

15.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© iwearaonesie / Twitter

14.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© wife_housy / Twitter

13.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© harikondabolu / Twitter

12.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© XplodingUnicorn / Twitter

11.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© _troyjohnson / Twitter

10.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© xplodingunicorn / Twitter

9.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© 3sunzzz / Twitter

8.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© granttanaka / Twitter

7.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© iwearaonesie / Twitter

6.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© xplodingunicorn / Twitter

5.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© theboydp / Twitter

4.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© xplodingunicorn / Twitter

3.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© ericsshadow / Twitter

2.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© xplodingunicorn / Twitter

1.

19 метких твитов, в которых все женатые люди узнают себя
© xplodingunicorn / Twitter

Расскажете нам о комичных ситуациях из вашей семейной жизни?

16-1119
317