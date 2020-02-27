19 мам и пап, которые перевернут весь мир ради счастья своих детей

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Забросить успешный бизнес, чтобы проводить время с дочерью; забыть о своей болезни и депрессии ради сына и напомнить о своей любви ребенку даже спустя годы после того, как покинул этот мир, — для этих мам и пап, кажется, нет ничего невозможного.

AdMe.ru убежден, что мышцы родителей из этой подборки — из железа, а сердца скованы броней любви к ребенку — своему или приемному. Иначе объяснить их маленькие повседневные подвиги и выдержку не представляется возможным.

«Папу погубил рак, когда мне исполнилось 16 лет. Но он заранее заказал цветы, чтобы я получала их на каждый день рождения. Сегодня мне 21 год, и это последний букет от отца»

«Я отец-одиночка. Сам всю жизнь стригся налысо. А теперь учусь делать дочке прически при помощи YouTube. И, глядя на эту косу, чувствую гордость»

«Мы с женой не могли иметь детей. И только что получили возможность усыновить малыша»

«Борюсь с раком 2 года. Но мы с дочкой не прерывали наши совместные игры в Mario Kart, даже когда мне пришлось провести 2 недели в больнице после операции»

Мама готовит торт и одновременно заботится о своей крохе

«Прошел год с момента, когда дочери сделали последнюю операцию на позвоночнике. Теперь моя 2-летняя девочка не расстается с футбольным мячом»

«Чтобы 4-летняя дочь не капризничала в полете, мы просим ее нарисовать открытку для капитана самолета или членов экипажа. А после полета вручаем ее. За это капитан разрешил дочке посидеть за штурвалом»

«Позволил своему бизнесу прогореть, чтобы стать лучшим другом своей дочурке. Ни капельки не жалею»

Неразрешимых ситуаций нет. Если рядом папа

А мама всегда поймет и поддержит

«Я сказал отцу, что хочу сыграть с ним в игру „Риск“. Он ответил, что не знает ее. Я пришел к нему домой и застал с распечатанными планами битв и стратегическими картами»

«Я с дочкой на танцевальной вечеринке в духе 80-х. Я был единственным отцом, который оделся в соответствующем стиле»

Болезнь не помеха, если сыну или дочери нужна помощь

«Мой папа — хороший архитектор. Но страдает от биполярного расстройства и депрессии. На днях он лежал в постели, чувствуя себя очень плохо. Однако, когда я попросил его помочь мне сделать замеры в интересующей меня квартире, он встал, оделся и сказал мне: „Это важно для тебя, так что идем“».

«Дочке трудно примириться с тем, что у нее появилась сестричка. Сегодня вечером я взял ее на свидание, чтобы убедить ее в том, что она по-прежнему моя маленькая принцесса»

Папа учит слепого сына переключать передачи

Чтобы купить дочери новое платье, отец отработал двойную смену. А она была настолько тронута, что обняла его и расплакалась

«Я не только строю буровые установки, но и играю в видеоигры, стараюсь быть крутым папой и готовлю обеды. Это непростая работа, но кто-то должен это делать»

Малыш родился в Гонконге в самый разгар коронавируса. Молодой отец не отрывает от него любящих и встревоженных глаз

Для того чтобы быть папой или мамой с большой буквы, не нужны кровные узы, достаточно иметь по-настоящему нежное и любящее сердце

Кто, по-вашему, может считаться хорошим родителем? Какие подвиги совершали мама и папа для вас?