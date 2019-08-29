19 крутых аксессуаров с AliExpress, которых вы не найдете ни в одном магазине
AliExpress по праву может занять королевский трон в сердечке девушки-шопоголика. Огромный выбор необычных гаджетов, аксессуаров и просто милых вещиц, которые хочется немедленно купить. А приятным бонусом будет то, что цены на эти товары не такие уж и высокие. В нашей статье вы увидите, какие еще новинки предлагает нам этот сайт из Поднебесной.
Мы в AdMe.ru уверены, что и вы найдете среди этого разнообразия то, что придется вам по душе.
Электрические тапочки
Плоская фляга для воды
Кисть для макияжа
Пинцет для ресниц
Трафарет для макияжа глаз
Бигуди
Макияжная кисточка — единорог
Дизайнерские серьги
Массажная подушка для шеи
Помада — блеск для губ
Массажер для глаз
Кулон для друзей
Акупунктурные стельки
Цепочка с подвеской
Очки-браслет
Подсветка для зеркала
Влагопоглотитель
Губка для лица
Необычные кеды
Фото на превью aliexpress