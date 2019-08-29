19 крутых аксессуаров с AliExpress, которых вы не найдете ни в одном магазине

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AliExpress по праву может занять королевский трон в сердечке девушки-шопоголика. Огромный выбор необычных гаджетов, аксессуаров и просто милых вещиц, которые хочется немедленно купить. А приятным бонусом будет то, что цены на эти товары не такие уж и высокие. В нашей статье вы увидите, какие еще новинки предлагает нам этот сайт из Поднебесной.

Мы в AdMe.ru уверены, что и вы найдете среди этого разнообразия то, что придется вам по душе.

Электрические тапочки

Купить можно здесь.

Плоская фляга для воды

Купить можно здесь.

Кисть для макияжа

Купить можно здесь.

Пинцет для ресниц

Купить можно здесь.

Трафарет для макияжа глаз

Купить можно здесь.

Бигуди

Купить можно здесь.

Макияжная кисточка — единорог

Купить можно здесь.

Дизайнерские серьги

Купить можно здесь.

Массажная подушка для шеи

Купить можно здесь.

Помада — блеск для губ

Купить можно здесь.

Массажер для глаз

Купить можно здесь.

Кулон для друзей

Купить можно здесь.

Акупунктурные стельки

Купить можно здесь.

Цепочка с подвеской

Купить можно здесь.

Очки-браслет

Купить можно здесь.

Подсветка для зеркала

Купить можно здесь.

Влагопоглотитель

Купить можно здесь.

Губка для лица

Купить можно здесь.

Необычные кеды

Купить можно здесь.

Фото на превью aliexpress

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