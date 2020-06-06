19 котов, для которых отдых может быть комфортным в любом месте и в любой позе

3 0 1 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Благодаря своему гибкому телу кошки могут спать и отдыхать в абсолютно непригодных для этого местах, нередко принимая какие-то несуразные позы. И что самое интересное, эти пушистые морды при этом чувствуют себя вполне комфортно. Даже когда, например, лежат на сушилке для белья.

Как вы уже заметили, мы в AdMe.ru обожаем котиков и часто публикуем подборки с ними. Вот 19 очередных милах, которые где устали, там и уснули. Вот как их после этого не обожать?

Как ей это удается — спать и не падать?

Вот так выглядит полное расслабление

Или так

Вот еще один «кот Дали»

Кажется, кот слегка протек сквозь сетку

«Джина немного подтаяла на солнце»

«Вчера взяли из приюта котенка, но, кажется, нам подсунули суриката»

Непохоже, чтобы это было удобно, но она считает иначе

«Мы думали, что спинки этих стульев имеют форму сердца. Оказалось, что они имеют форму кошачьего подбородка»

«Обнаружил странную пушистую змею с ушами»

Какая элегантная дама

«Опра обожает лежать на сушилке для белья»

Впрочем, как и этот пушистик

А эта киса отдыхает на держателе для полотенец

«Она любит играть с мусором. А на фото — веревочка, которую она вытащила из спортивных штанов моего парня»

Видимо, это вполне нормальный способ лежать в кошачьей постели

«Она хотела залезть в коробку из-под хлопьев, но та порвалась. Она так и уснула»

«Кто-нибудь знает, как отодрать кошку от книг?»

Когда бегать нет больше сил

А ваши питомцы засыпали в каком-то не предназначенном для этого месте?