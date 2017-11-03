19 трогательных примеров, когда папа не менее крут, чем мама

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ничего не может сравниться с отцовской заботой и любовью. И как это прекрасно, когда папа — эталон мужчины и главный образец для подражания, самый сильный, самый умный и самый веселый. AdMe.ru собрал для вас 19 трогательных примеров, когда папа — это призвание.

Этот отец-одиночка пошел в школу красоты, чтобы научиться делать прически своей дочке

«Дочке сделали операцию и разрешили взять с собой мишку. Когда она проснется, то увидит, что ее лучший друг теперь такой же, как она»

После долгого дня в офисе этот папа все еще помнит, какая у него настоящая работа

Папина забота иногда немного выходит за рамки

Но зато с ним никогда не скучно

С папой ничего не страшно

Какой папа позволит Олафу остаться без Эльзы?

Когда папа — настоящий супергерой

Папа — самая надежная опора в жизни

«Мой парализованный ниже пояса папа смог провести мою сестру к алтарю»

Быть отцом — значит иногда жертвовать собой ради искусства

И никогда не пропускать приглашения на чаепитие

Папа — мой самый любимый аттракцион

И с ним всегда есть время для веселья

И лучший Дед Мороз на свете!

Папы у дочек всегда самые красивые

«Ходить с дочкой в поход — одно из моих самых любимых занятий в роли папы»

«Папа никогда не говорил нам, как жить. Он показывал»

Папа любуется сыном, который сам недавно стал папой