19 трогательных примеров, когда папа не менее крут, чем мама
Ничего не может сравниться с отцовской заботой и любовью. И как это прекрасно, когда папа — эталон мужчины и главный образец для подражания, самый сильный, самый умный и самый веселый.
AdMe.ru собрал для вас 19 трогательных примеров, когда папа — это призвание.
Этот отец-одиночка пошел в школу красоты, чтобы научиться делать прически своей дочке
«Дочке сделали операцию и разрешили взять с собой мишку. Когда она проснется, то увидит, что ее лучший друг теперь такой же, как она»
После долгого дня в офисе этот папа все еще помнит, какая у него настоящая работа
Папина забота иногда немного выходит за рамки
Но зато с ним никогда не скучно
С папой ничего не страшно
Какой папа позволит Олафу остаться без Эльзы?
Когда папа — настоящий супергерой
Папа — самая надежная опора в жизни
«Мой парализованный ниже пояса папа смог провести мою сестру к алтарю»
Быть отцом — значит иногда жертвовать собой ради искусства
И никогда не пропускать приглашения на чаепитие
Папа — мой самый любимый аттракцион
И с ним всегда есть время для веселья
И лучший Дед Мороз на свете!
Папы у дочек всегда самые красивые
«Ходить с дочкой в поход — одно из моих самых любимых занятий в роли папы»
«Папа никогда не говорил нам, как жить. Он показывал»
Папа любуется сыном, который сам недавно стал папой
Фото на превью kenjwho/reddit, MitchesBeCrazy/reddit