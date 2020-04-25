19 историй из детства, которые лучше психолога объяснят, откуда ноги растут у наших комплексов

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«Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны», — мудро когда-то написал Экзюпери. Каким вы свое детство вспоминаете? Беззаботным и полным детских шалостей или обремененным чем-то? Так или иначе с каждым из нас случались ситуации, обида за которые может затаиться в душе надолго. Иногда неосторожное слово и отсутствие поддержки в нужный момент оставляют в детских сердцах глубокие шрамы.

Мы в AdMe.ru прочитали истории пользователей, которые рассказали про то, какие поступки родителей оставили в их памяти неизгладимый след, и решили поделиться ими с читателями.

Несправедливое наказание

Я была единственной в классе левшой и не могла писать быстро. Однажды делали фонетический разбор слов. Во второй половине урока детский мозг понял, что ничего не успевает, а оставшиеся слова надо куда-то записать, чтобы доделать дома. На парте у меня лежала анкета с вопросами для одноклассников, и я решила записать слова туда. Я раскрыла ее и начала судорожно списывать с доски. Учительница увидела и влепила мне первую в моей жизни двойку с замечанием, что я занимаюсь на уроках непонятно чем. У меня была истерика от обиды и несправедливости, слезы лились в три ручья. После школы я летела домой пулей — в надежде, что там меня поддержат. Но мама сначала грозно смотрела на запись в дневнике, а потом взяла злополучную анкету и разорвала ее на маленькие кусочки. Каждый листок. Вместе с этими листками ушло и желание впоследствии делиться с мамой своими переживаниями и эмоциями. © aleksa80711 / Pikabu

Вызывать смущение

Удушающая забота

Когда родились мы с братом, мама бросила работу и была дома каждый божий день с момента моего рождения и до переезда в 20 лет. Она невероятно любящая и преданная. Каждая моя неудача разбивала ей сердце, ведь у нее не было в жизни других интересов, кроме нас, детей. Из-за ее давления и чрезмерной опеки я чувствовал себя загнанным в угол и впал в депрессию. Она восприняла мое состояние как личное оскорбление. Каждый наш разговор доводил ее до слез в течение 5 лет, пока я наконец не ушел в армию. По сей день я часто чувствую, что я плохой человек, который не смог оправдать ее любовь. © DBianco87 / Reddit

Обман ожиданий

Когда я была маленькой, родители развелись, и каждый из них обзавелся собственной семьей. Я осталась жить с папой, а с мамой виделась иногда. Поэтому все мое детство связано с чередой бесконечных обещаний, которые она не выполняла. Она могла сказать, что заедет за мной завтра, и проигнорировать меня на следующий день. Но один случай я помню особенно ярко. Мне исполнялось в тот день 5 лет. Мой папа поднял меня с утра пораньше. Он одел меня, сделал прическу, и мы устроили небольшую фотосессию с моей новой куклой Русалочкой. Я была так взволнована, ведь вскоре должна была прийти мама. Я пошла на крыльцо, чтобы не пропустить мамину машину. Наконец мачеха сказала мне, что сейчас время сна, 2 часа дня. На что я ответила, что не буду сегодня дремать, чтобы не пропустить встречу с моей мамой. И тут она произносит: «Дорогая, извини, но я не думаю, что она придет сегодня». Ее слова расстроили меня, но я продолжила сидеть там весь день. А мама так и не пришла. После этого мое сердце разбилось и никогда уже не будет прежним. Всегда старайтесь делать то, что пообещали своим детям. © HolidayArmadilluhoh / Reddit

Не воспринимать всерьез

Вмешиваться в личную жизнь

В детстве у меня был личный дневник. И у моего отца была странная забава: если мой дневник попадался ему на глаза, то он хватал его и вслух, передразнивая, зачитывал написанное. Я пыталась отнять, а он поднимал его как можно выше, чтобы я даже в прыжке не могла дотянуться. У меня была одна тетрадка с замочком, и он любил рыться в моей комнате и искать ключ. Ему это казалось забавным, но я его чувство не разделяла — из-за его действий ощущала себя по-настоящему неловко. В итоге и вовсе перестала вести дневники. Когда рассказала об этом отцу, он сказал, что не помнит. Видимо, для него это было незначительно. © Airaniel / Reddit

Нет рядом в нужную минуту

Было мне лет 11-12, училась во вторую смену. Недалеко от школы жили цыгане, мы их очень боялись. В один день они решили подкараулить нас на входе в школу. Мы были сильно напуганы. Многим нужно было идти в одну сторону, и те ребята прошли кучкой без опаски. А мы с подругой пытались переждать в школе. Вспомнила, что мама выходная, и позвонила ей, рыдая, попросила забрать меня. Прошло часа 2, на улице уже темнеть начинало. Цыганам надоело нас ждать, и они ушли. Прихожу домой, а там мама с моим старшим братом пьют чай и весело беседуют. Встретить меня, как оказалось, они и не собирались. С тех пор у меня остался барьер недоверия. © Anviko / Pikabu

Не уважать детские тайны

Поступки, недостойные взрослого

Тетя частенько меня посылала в магазин и в награду всегда отсыпала конфет. Для меня не это было главным, а доверие и любовь. Но как-то в магазин завезли шоколадные конфеты «Тузик», вкусные и дорогие, и меня отправили купить килограмм таких. И тут другая тетушка решила меня подговорить, мол, съешь по дороге несколько конфеток, тебя же все равно угостят потом. Доводы показались логичными, и по дороге я слопал 3 или 4 конфеты. Прихожу домой, и тут вторая тетка говорит первой: «Проверь-ка конфетки, не слопал ли наш племяш несколько?» Первая тетка после этих слов задумалась и проверила. Я был обвинен в воровстве, все мои доводы второй тетке, мол, ты же сама советовала, отвергались, меня назвали еще и лжецом. Мне было около 10 лет. Сейчас 45. До сих пор мне плохо, когда вспоминаю эту историю. © Duba1972 / Pikabu

Когда у родителей есть любимчик

Когда родители развелись, отец снова женился и завел двух сыновей с новой женой. Поэтому у нас с сестрой есть два сводных брата. Когда мне было около 14 лет, семья отца пригласила нас с сестрой на Рождество. Там была огромная елка с кучей подарков под ней. В итоге мы сидели и смотрели, как мой папа, мачеха и сводные братья открывают большие и дорогие подарки. А нам досталось по толстовке и подарочному сертификату. В тот момент меня беспокоили не подарки, а вопиющее отсутствие усилий и заботы, чтобы мы чувствовали себя частью этой семьи. Мы с сестрой до сих пор помним то чувство, когда отец не проявляет интереса к твоему взрослению и ты видишь, как он сосредотачивает всю свою энергию на других своих детях. © TonkaButt / Reddit

Удушающие ограничения

Ответственность за чужие проступки

Мои родители, я и мой троюродный брат поехали в лес собирать землянику. Было мне тогда около 5 лет. Мой брат все, что собирал, сразу съедал, а я терпеливо набирал свое ведерко, параллельно пресекая попытки брата украсть у меня немного ягод. Я предвкушал, что потом, дома, съем сразу много. Так вот, когда мы все сели в машину, он совершил успешную попытку выкрасть часть ягод, а я не выдержал и дал ему подзатыльник. После чего мой отец отобрал у меня ведерко и сказал, что я вообще ничего не получу. Дальнейшая судьба ягод мне не известна. Прошло уже больше 20 лет, но я как вчера помню эту ситуацию и это чувство несправедливости по отношению к себе. © Korellian / Pikabu

Другим нужнее

В 2001 году мы с сестрой отдыхали в лагере. Я почти все дни проводила в библиотеке, а в конце смены библиотекарь награждал лучших читателей. Мне досталась моя мечта — игрушечный телефон-кольцеброс. Я была звездой отряда, а по возвращении домой — и родной улицы! В один из летних дней я убежала с подружками на речку, а свое сокровище оставила дома, около музыкального центра. Домой я бежала вперед купальника — не терпелось снова поиграть в мой телефончик. Он был для меня особенно важен, ведь мне его не просто подарили, я его заслужила! Легко догадаться, что игрушки на положенном месте не оказалось. Я тут же побежала к маме с вопросом о моем телефончике. «Тетя Таня с сыном приходили подстригаться, Данилка в него вцепился и орал, ну, я его и отдала», — ответила мама. Я никогда не кричала на родителей. Это был первый раз. Во мне было столько обиды и негодования, что родители очень удивились. Потом пошла к этому Данилке, но его мама сказала, что он уже сломал игрушку. Даже не извинилась. Это было мое первое разочарование в людях. © Lozbenidze / Pikabu

Прививать недоверие к миру

Когда другие всегда лучше

В детстве по телевизору крутили рекламу каких-то сладостей, и в ней снялась актриса, которую моя мама считала просто абсолютной красоткой. Каждый раз, когда транслировался этот видеоролик, мама расплывалась в комплиментах по поводу потрясающей внешности этой голливудской звезды. В конце концов, выйдя из себя оттого, что слышу эти комментарии каждый раз, когда случается рекламная пауза, я высказала все, что думаю: что актриса вовсе не такая уж и красивая и выглядит странно. И тут мама выпалила: «Она красивее, чем когда-либо была ты». Я как сейчас помню этот холодный и противный тон, которым были сказаны эти слова. Она хотела причинить боль и сильно меня ранила. Ее слова до сих пор остались где-то в подкорке памяти. У нас тогда в семье были не лучшие времена, но я никогда не пойму ее поступка, ведь я скорее вырезала бы собственный язык, чем сказала ребенку, что он не так красив, как какая-то тетка из телевизора. © La_Vikinga / Reddit

Разбитые мечты

Когда я была во 2-м классе, то загорелась желанием научиться играть на скрипке. Учительница музыки Наталья Викторовна говорила, что во мне есть потенциал. Но отец не видел смысла покупать инструмент. Поэтому мы на следующий урок музыки пошли прощаться с учительницей. Она была расстроена и долго уговаривала маму, чтобы они дали мне шанс. В итоге Наталья Викторовна дала нам скрипку и смычок бесплатно — на время. Единственное, что оставалось купить родителям, — футляр, но мне его не купили, я ходила на занятия, завернув скрипку в тряпку и пакет. Ужас, знаю... В меня так никто и не поверил, несмотря на старания учительницы. Одним вечером отец потребовал «концерт», чтобы понять, за что он платит деньги. Ему не понравилось. Скривился и сказал, что я бездарность. А я плакала, горько. Мне было 8 лет. Дальше произошло то, чего я никогда не прощу родственникам. Мы поехали на день рождения к тетке (сестре отца). Та долго хвалила мою двоюродную сестру за успехи в музыкальной школе. Сестра старше меня на год и посещала уроки фортепиано. Мама заикнулась и про мои успехи, на что получила ответ: «А зачем ей скрипка? Она ведь все равно уборщицей будет!» Ненавижу ее. С занятиями музыкой я распрощалась. © Екатерина / «Яндекс. Дзен»

Большие мальчики не плачут

Убитая самооценка

Мои мама и папа в молодости выглядели хорошо. Генетика плюс образ жизни. Папа занимался спортом, любил туризм, по профессии был геологом и немало пропадал в экспедициях. Мама же просто из тех ведьм, что едят и не толстеют. А я всегда была на голову выше одноклассников. Потом у меня случилась язва желудка, и меня разнесло. И вот тут началось. Мама сказала, что я жирная, а папа подтвердил. Каждый с боем сброшенный килограмм комментировался мамой как «тебе есть куда стремиться». Выбор одежды всегда был унижением, по поводу внешнего вида были комментарии вроде: «Тебе нельзя носить челку, у тебя щеки как у хомяка». Сейчас у меня булимия. Я испытываю мучительный стыд за каждый кусок еды. При этом меня не покидает чувство голода, я вообще не чувствую насыщения и могу есть, пока не полезет обратно. Уверена, что если бы родители меня поддержали, то не было бы никаких комплексов. © berenfang / Pikabu

Запрет на чувства

Мой папа относился к моим слезам как к слабости. Когда я расстраивалась и плакала, он приходил в ярость, что заставляло меня плакать еще больше. В старших классах начались проблемы с тревогой, и я пошла к школьному психологу. Когда отец узнал, то назвал меня королевой драмы. Я не могу выразить ни одну эмоцию из-за того, как он ведет себя со мной. Даже сейчас, когда мне уже 21, я встречаюсь со своим психиатром тайком, потому что ужасно боюсь, что про это узнает отец и высмеет меня. © potatobug25 / Reddit

А с вами случались в детстве истории, после которых обида оставалась надолго?