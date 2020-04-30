19 фотографий, которые подтверждают, что раньше люди старели быстрее

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За последние 150 лет условия, в которых живет большинство людей, сильно изменились. Доступная еда, продвинутая медицина и косметология, отсутствие необходимости в изнурительном физическом труде меняют и внешность, и мышление. Поэтому особенно любопытно взглянуть на старые фотографии и сравнить людей на них с теми, кто окружает нас сейчас. Ведь наши бабушки и дедушки зачастую в том же возрасте выглядели старше нас из-за тяжелого труда или особенностей моды на макияж и прически.

AdMe.ru нашел снимки, которые десятилетиями бережно хранятся в альбомах и позволяют заглянуть в прошлое, чтобы наглядно убедиться в силе прогресса.

1. «Моя 16-летняя бабушка в Мексике»

2. «Дедушке по отцовской линии на этом фото 16 лет»

3. «Моя бабушка в 15»

4. «В 1934 году моей бабушке было 24 года. На этом фото она танцует с моим дедушкой»

5. «На этом фото бабушке 16 лет. 1917 год»

6. «1945 год, моей бабушке 18. Она научила меня быть четкой, дерзкой, как пуля резкой»

7. «Фотография моего деда, сделанная во время Второй мировой войны. Ему тогда было 18. Все еще жив и отлично соображает в свои 96»

8. «Мои прабабушка и прадедушка в день их свадьбы в 1937-м. Им было 18 и 19 лет соответственно»

9. «1940 год. Моему дедушке на фото 17 лет, он на скачках в Дублине со своей матерью, моей прабабушкой»

10. «Моя бабушка в 23 года. 1968 год»

11. «Бабуля в 16 лет. В этом году ей исполнится 80. Она заставляет меня смеяться каждый день, люблю ее»

12. «Мой дедушка в 14 лет на своем новом мотоцикле. 1949 год, Дейтон, штат Огайо»

13. «Моя бабушка в 1941-м. На фото ей 14 лет, и она сама сшила это платье»

14. «Мой обаятельный дедушка в 32 года, в одном со мной возрасте»

15. «Мой 23-летний дедушка позирует в футбольной форме в Чикагском университете в 1922 году. Во время Второй мировой войны он стал офицером американского флота»

16. «Моя бабушка в 16 лет, 1922 год»

17. «Мой дедушка попал во Вьетнам всего в 17 лет»

18. «Мой 19-летний дедушка в 1940-м»

19. «Это моя бабушка в свои 16 лет в 1927 году. Ее брат Ник владел первой фотостудией в Драмхеллере, Альберта. Они с бабушкой были лучшими друзьями, и она подкрашивала фотографии для него. Скучаю по ней»