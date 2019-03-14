19 фото о том, что жизнь после свадьбы — еще то веселье

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Идеальный брак — это когда пара проходит через все трудности, но все равно остается вместе. Уснуть с завтраком в постели, приготовить торт с воском или съесть любимые печеньки мужа? Легко. Главное — ко всему отнестись с юмором.

AdMe.ru провел несколько замечательных часов, рассматривая курьезные фотографии семейных пар, которые умеют посмеяться над собой и друг другом. Мы не смогли удержаться, чтобы не поделиться с вами этими снимками.

1. Завтрак в постель — это не так романтично, как кажется

2. «Сломался домофон. Жена осталась дома ждать мастера»

3. «Не знал, что жена оставила детские подарки в машине, пока не проверил зеркало заднего вида»

4. «Жена ждала два дня, чтобы я открыл холодильник»

«Мне кажется, молоко испортилось».

5. Главное — чтобы удобно

6. «Жена сказала не двигаться, а потом сделала это фото»

7. Когда муж любит тебя так сильно, что готов простить даже сломанную гитару

8. «Моя дочь ненавидит, когда ее бутерброд разрезан не идеально пополам. Жена решила ее подразнить»

9. «Приготовила мужу булку с корицей. Но забыла, что воск имеет свойство таять»

10. Жена, теща и сестра жены

11. «Спросил жену, где мои глазные капли. Она ответила: „В спальне на подставке под включателем у стены“. Удивительно»

12. «Еще никогда не был так зол на свою жену»

13. «Это не детский свитер. Мой. Выстиранный женой»

14. «Жена не знала, что сегодня я работаю из дома. Так она трудится над своим романом. Ожидаемая дата выпуска — 2052»

15. «Моя жена утверждает, что так высохнет быстрее»

16. «Жена написала записку, в которой говорилось, что она оставила мне французские тосты на сковороде. Был разочарован»

17. Никогда, слышите, никогда не засыпайте с журналом

18. Если за 5 минут до выхода попросить жену тебя подстричь, может получиться так

19. Сильные мужчины всегда спасут от голода, грусти. И пауков