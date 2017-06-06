19 фото о том, что мамы всегда остаются мамами

Сначала так хочется поскорее вырасти, чтобы делать все по-своему. Но однажды понимаешь, как здорово, что не все в жизни поменялось.

AdMe.ru собрал убедительные фотографии о том, что все мамы на планете одинаковые, но каждая из них особенная.

К маме зашли парни с рекламой. Теперь они помогают ей в огороде

Заехал к родителям переночевать. Мама приготовила для меня постель. Мне 27 лет

Попросил у мамы вместо подарка деньги. Она решила, что просто отдать в конверте слишком скучно

Когда ты уже взрослый, но мама не оставляет попытки заставить тебя питаться правильно

Мне почти 40. Мама связала это для меня на Рождество

Моя мама ксерокопирует прямо с планшета все рецепты, которые находит в интернете

Мама превращается в ниндзя, когда гоняет кота с помидорных грядок

Мне стоит говорить маме, что планшет нужно было достать из коробки?

Отказывается от защитной пленки, потому что у нее еще есть та, что идет при покупке телефона

Многие годы мама вешала его на новогоднюю елку. Убеждает меня, что это пряничный человечек, а не какой-то Чубакка

Мамино изобретение для одиноких носков

Подарил отцу фигуру Йоды пару лет назад. Хорошо, что мама нашла ей место

Мой папа из Германии, а мама из Аргентины. Дом разделен на 2 части с 1990 года

На Новый год мама подарила мне этот свитер

Мне показалось, что мама с кем-то разговаривает на улице

Сказал маме, что заболел. Через час она приехала с таким набором

Мне уже 40, но мама по-прежнему сдувает с меня пылинки

Мама предложила вытереть все насухо, раз уборка комнаты все еще кажется мне такой сложной

Мама так любит театр, что даже вход в ванную — это целое представление

Фото на превью reddit

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