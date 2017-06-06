19 фото о том, что мамы всегда остаются мамами
Сначала так хочется поскорее вырасти, чтобы делать все по-своему. Но однажды понимаешь, как здорово, что не все в жизни поменялось.
AdMe.ru собрал убедительные фотографии о том, что все мамы на планете одинаковые, но каждая из них особенная.
К маме зашли парни с рекламой. Теперь они помогают ей в огороде
Заехал к родителям переночевать. Мама приготовила для меня постель. Мне 27 лет
Попросил у мамы вместо подарка деньги. Она решила, что просто отдать в конверте слишком скучно
Когда ты уже взрослый, но мама не оставляет попытки заставить тебя питаться правильно
Мне почти 40. Мама связала это для меня на Рождество
Моя мама ксерокопирует прямо с планшета все рецепты, которые находит в интернете
Мама превращается в ниндзя, когда гоняет кота с помидорных грядок
Мне стоит говорить маме, что планшет нужно было достать из коробки?
Отказывается от защитной пленки, потому что у нее еще есть та, что идет при покупке телефона
Многие годы мама вешала его на новогоднюю елку. Убеждает меня, что это пряничный человечек, а не какой-то Чубакка
Мамино изобретение для одиноких носков
Подарил отцу фигуру Йоды пару лет назад. Хорошо, что мама нашла ей место
Мой папа из Германии, а мама из Аргентины. Дом разделен на 2 части с 1990 года
На Новый год мама подарила мне этот свитер
Мне показалось, что мама с кем-то разговаривает на улице
Сказал маме, что заболел. Через час она приехала с таким набором
Мне уже 40, но мама по-прежнему сдувает с меня пылинки
Мама предложила вытереть все насухо, раз уборка комнаты все еще кажется мне такой сложной
Мама так любит театр, что даже вход в ванную — это целое представление
Фото на превью reddit